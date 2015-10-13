Meizu'nun metal kasaya sahip yeni akıllı telefonu sızdırıldı

Meizu 21 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikle birlikte "Blue Charm" ailesine yeni bir üye kazandırmaya hazırlanıyor. Ancak bu kez sızıntının boyutu o kadar büyük ki etkinliğe saklanacak bir şey kalmamış durumda.

Fotoğrafları ve teknik özellikleri ortaya çıkan "Blue Charm Metal" modeli oldukça dikkat çekici görünüyor. Özellikle renkli ve metal kasaya sahip tasarım bir çok kişinin ilgisini çekecektir. Teknik özellikler ise; FHD çözünürlük sunabilen 5.5" büyüklüğünde ekran, 2.0 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci, 2 GB bellek, MicroSD desteğiyle arttırılabilen 16 GB depolama alanı, 8.2mm incelik, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera şeklinde sıralanabilir. İşletim sistemi olarak ise Android üzerinde geliştirilen YunOS'nin 3.1.6 sürümü kullanılacak. Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse bu işletim sitemi daha önce Meizu'ya büyük bir yatırımda bulunan Alibaba tarafından geliştiriliyordu.