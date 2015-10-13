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Meizu'nun metal kasaya sahip yeni akıllı telefonu sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,5b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Meizu'nun metal kasaya sahip yeni akıllı telefonu sızdırıldı
 
Meizu 21 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikle birlikte "Blue Charm" ailesine yeni bir üye kazandırmaya hazırlanıyor. Ancak bu kez sızıntının boyutu o kadar büyük ki etkinliğe saklanacak bir şey kalmamış durumda. 

Fotoğrafları ve teknik özellikleri ortaya çıkan "Blue Charm Metal" modeli oldukça dikkat çekici görünüyor. Özellikle renkli ve metal kasaya sahip tasarım bir çok kişinin ilgisini çekecektir. Teknik özellikler ise; FHD çözünürlük sunabilen 5.5" büyüklüğünde ekran, 2.0 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci, 2 GB bellek, MicroSD desteğiyle arttırılabilen 16 GB depolama alanı, 8.2mm incelik, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera şeklinde sıralanabilir. İşletim sistemi olarak ise Android üzerinde geliştirilen YunOS'nin 3.1.6 sürümü kullanılacak. Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse bu işletim sitemi daha önce Meizu'ya büyük bir yatırımda bulunan Alibaba tarafından geliştiriliyordu.
Çıkış fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Sizler Meizu Blue Charm Metal'in genel görünümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Hak ettiği fiyat aralığı sizce nedir?


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Greylights 4 yıl
Greylights
YunOS??????Meizu Flyme kullanmıyor mu?İyice battı bu site. Copy-Paste yapılırsa sonuç bu...

Pardon Alibabanın esintileriymiş...
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Greylights 4 yıl
YunOS??????
Meizu Flyme kullanmıyor mu?
İyice battı bu site. Copy-Paste yapılırsa sonuç bu...
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dys 4 yıl Greylights
Yazilanlar dogru meizu nun iki buyuk ortagi var biri mediatek,digeri alibaba,yunos alibaba nin urettigi isletim sistemi,kullanmalari nirmal.yakinda flyme kalkar komple yunos olursa sasirmayin
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SeKSandDoRT 4 yıl

meizu amblem değiştirmiş
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MaDMaxiBo 4 yıl
Ekstra çizilmez cam takınca ekran hassasiyetinden ödün vermiş oluyoruz. Madem bu teknoloji var neden kendileri eklemiyor.
Zaten teknoloji olarak bir yenilik yok, sadece geliştirilmiş kasa. Bari ekranı da geliştirin.
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kadirirdem 4 yıl
Meizu su servis işini bir firma ile anlaşıp cozse on numara olur..
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Umutcan 4 yıl
Çizilmez kasalı ve kırılmaz ekranlı telefon yapmaları gerekiyor üreticilerin artık. Metal kasalı telefon kullanıyorum, ama arkada silikon kılıf var. Ne anlamı kaldı ?
Kılıflardan jelatinlerden kurtarsınlar artık bizi.
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Guest-5E274E432 4 yıl
global de yer almak istiyorsa apple kopyalamaktan vazgeçmesi gerekiyor.
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BekirHan 4 yıl
Meizu M2 Note Metal
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Redunay 4 yıl
Metal kasalı note modeli.
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King Stannis 4 yıl
M2 Note Redmi Note 2 karşısında zayıf kalmıştı güzel bir yenileme olmuş ama sırf metal kasa diye çok yüksek fiyatlandırma yapılırsa hata olur.
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MrKemal17 4 yıl
250$ eder.
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