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Merakla beklenen IT Chapter Two'nun son fragmanı da yayınlandı

Korkunç palyaço Pennywise geri dönüyor. 2017'de vizyona giren IT'in devam filmi IT Chapter Two, eylül ayında vizyona girecek. Filmin son fragmanı da nihayet yayınlandı.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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2019'un en merakla beklenen filmlerinden birisi olan It Chapter Two, nihayet önümüzdeki eylül ayında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı şirket Warner Bros, vizyona tarihine az bir süre kala filmin final fragmanını da bugün nihayet paylaştı.


Chapter Two'nun ilk fragmanı geçtiğimiz mayıs ayında yayınlanmıştı. Bugün yayınlanan yeni fragman, öncekine göre biraz daha kanlı ve biraz daha korkutucu olmuş. Filmden epey bir sahne içeren iki buçuk dakikalık fragman, sosyal medyada genel anlamıyla oldukça olumlu tepkiler aldı.

2017 yılında vizyona giren It filmi hatırlayacağınız üzere 1989 yılında geçiyordu. It Chapter Two ise ilk filmdeki olaylardan 27 yıl sonrasını ele alacak. Korkunç palyaço Pennywise, yine terör estirmek için kasabaya geri dönüyor. "Kaybedenler Kulubü" ise yeni filmde yetişkin halleriyle karşımıza çıkıyor.

It Chapter Two, Stephen King'in popüler romanının ikinci kısmını beyaz perdeye uyarlayacak. Orijinal hikayenin ilk kısmı 1957, ikinci kısmı ise 1985'de geçiyordu. Sinema uyarlamasında ise zaman çizgisi 1989 ve 2016 olarak değiştirildi.

Serinin ilk filmi It, yalnızca 35 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanmış olmasına rağmen gişede inanılmaz bir başarıya imza atmış ve dünya genelinde toplam 700 milyon dolar hasılata ulaşmıştı. Warner Bros'un ikinci filmden de beklentileri epey yüksek. Filmin başrollerinde James McAvoy (Bill), Jessica Chastain (Beverley) ve Bill Skarsgård (Pennywise the Clown) gibi ünlü isimler yer alıyor.

IT Chapter Two ülkemizde 5 Eylül'de vizyona girecek.

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Mert GFL 1 sa.
Güzel film 👍
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