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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes Benz, akıllı telefonlar, Google Glass ve araç içi sistemleri birbirine bağlamak için çalışmalar yürütüyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mercedes Benz, akıllı telefonlar, Google Glass ve araç içi sistemleri birbirine bağlamak için çalışmalar yürütüyor
İnternet devi Google'ın hazırladığı gözlük formunda giyilebilir bilgisayar modeli Glass, birçok ülke için otomobil kullanımı sırasında tehlikeli durumlar oluşturabilecek bir yapı ortaya koyuyor. Bu konuya çok fazla takılmayan Almaya merkezli önemli otomobil üreticilerinden Mercedes Benz, akıllı telefonlar, Google Glass ve araç içi sistemleri birbirine bağlamak için ciddi çalışmalar yürütüyor.
Firma tarafından "Door-to-Door Navigation" adıyla geliştirilen sistem, Google Glass, iOS (Mercedes kullanıcıları arasından en çok tercih edilen platform) ya da Android işletim sistemli akıllı cep telefonları ve Mercedes'in araçları üzerinde kullandığı bilgi / multimedya sistemi arasında kurulan bulut tabanlı bir bağlantıya dayanıyor. Örneğin telefon ya da aracın kendi navigasyon sistemi üzerinden alınan yön bilgileri direkt olarak Google Glass vasıtasıyla kişilerin gözleri önüne getirilebiliyor ve araçtan inilse bile bu bilgi alışverişi çevrimiçi olarak devam edebiliyor. Mercedes'in Kuzey Amerika araştırma ve geliştirme departmanın başında bulunan Johann Jungwirth'e göre giyilebilir teknolojiler otomotiv endüstrisi için yeni bir trend olarak görülüyor ve bu nedenle Mercedes bu konuya büyük önem veriyor.
Google Glass'ın resmi olarak satışa sunulması ile beraber Mercedes'in de bu yeni sistemini hayata geçireceği gelen bilgiler arasında.

http://www.digitaltrends.com/cars/mercedes-bringing-goggles-back-planning-integrating-google-glas-infotainment-system/ Yorum Yaz
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Nokia Specialist 6 yıl
Her şey güzel de,

glass ın yolculukta kullanılması çok sakıncalıymış
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JoeyBane 6 yıl
Araç sürerken kullanmak ne derece doğru karar veremedim.
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orhansen 6 yıl
Mercedesin buna ihityacı yok.
Distronic plus ile hız komtrolu ve takip şu an var.
Adaptiv line assist ile şeritte kalmayı sağlıyor. Var.
Google live verili navigasyon da var. Şu anda almanyada otobanda kendi kendine giden araçları deniyorlar.
İsterlerse ön cama da yansıtabiliyorlar (w205)
Niye bu topa girsinler?
Google gözlüklerin kullanımı sıkıntılı. Destek olduğu kadar özel yaşama saygısızlık olarak değerlendirenler de var, gözlükler interaktif. Mesela ben mimari büroma bir müşterinin bu gözlükle girmesine izin vermem.

Saygılarımla,

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foz54 6 yıl
Bu iş biraz sakat adam dikkatini gözlükteki sanal yola verir önündeki çukuru göremez sonra gitti mercedes ??
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seven44 6 yıl
araç sürerken biraz sakat galiba
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carman 6 yıl
gözünün önüe navigasyonun gelmei biraz saka gibi Aama yapılırsa çok kullanışlı olabilir bu sistem bence
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