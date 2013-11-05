Mercedes Benz, akıllı telefonlar, Google Glass ve araç içi sistemleri birbirine bağlamak için çalışmalar yürütüyor

İnternet devi Google'ın hazırladığı gözlük formunda giyilebilir bilgisayar modeli Glass, birçok ülke için otomobil kullanımı sırasında tehlikeli durumlar oluşturabilecek bir yapı ortaya koyuyor. Bu konuya çok fazla takılmayan Almaya merkezli önemli otomobil üreticilerinden Mercedes Benz, akıllı telefonlar, Google Glass ve araç içi sistemleri birbirine bağlamak için ciddi çalışmalar yürütüyor.

Firma tarafından "Door-to-Door Navigation" adıyla geliştirilen sistem, Google Glass, iOS (Mercedes kullanıcıları arasından en çok tercih edilen platform) ya da Android işletim sistemli akıllı cep telefonları ve Mercedes'in araçları üzerinde kullandığı bilgi / multimedya sistemi arasında kurulan bulut tabanlı bir bağlantıya dayanıyor. Örneğin telefon ya da aracın kendi navigasyon sistemi üzerinden alınan yön bilgileri direkt olarak Google Glass vasıtasıyla kişilerin gözleri önüne getirilebiliyor ve araçtan inilse bile bu bilgi alışverişi çevrimiçi olarak devam edebiliyor. Mercedes'in Kuzey Amerika araştırma ve geliştirme departmanın başında bulunan Johann Jungwirth'e göre giyilebilir teknolojiler otomotiv endüstrisi için yeni bir trend olarak görülüyor ve bu nedenle Mercedes bu konuya büyük önem veriyor.

Google Glass'ın resmi olarak satışa sunulması ile beraber Mercedes'in de bu yeni sistemini hayata geçireceği gelen bilgiler arasında.

http://www.digitaltrends.com/cars/mercedes-bringing-goggles-back-planning-integrating-google-glas-infotainment-system/