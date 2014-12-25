Mercedes, Sürücüsüz otomobillerinin kamera sistemi için LG ile çalışacak

Artık neredeyse tüm otomobil üreticileri ve teknoloji devleri sürücüsüz araçlar üzerinde çalışıyor durumda. Teknolojinin geleceğine kesin gözüyle bakılırken teknoloji devleri ile otomobil devleri arasında ortak çalışmalar da kendini gösteriyor.Merdeces de sürücüsüz araç teknolojisi için LG'nin kapısını çalmış durumda.Yeni Mercedes sürücsüsüz araçta bulunacak LG'nin üreteceği stereo kamera sistemi aracın önündeki araçları algılamasına ve aradaki mesafeyi ölçmesine yarayacak.