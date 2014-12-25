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Mercedes, Sürücüsüz otomobillerinin kamera sistemi için LG ile çalışacak

4 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Mercedes, Sürücüsüz otomobillerinin kamera sistemi için LG ile çalışacak
Artık neredeyse tüm otomobil üreticileri ve teknoloji devleri sürücüsüz araçlar üzerinde çalışıyor durumda. Teknolojinin geleceğine kesin gözüyle bakılırken teknoloji devleri ile otomobil devleri arasında ortak çalışmalar da kendini gösteriyor.Merdeces de sürücüsüz araç teknolojisi için LG'nin kapısını çalmış durumda.Yeni Mercedes sürücsüsüz araçta bulunacak LG'nin üreteceği stereo kamera sistemi aracın önündeki araçları algılamasına ve aradaki mesafeyi ölçmesine yarayacak.

İki şirketin yazılı söylemlerine göre uzun soluklu bir ortaklık olacağı ve LG'nin sürücüsüz arabalar için Mercedes'e önemli parçalar tedarik edeceği açıklandı.Ortaklıktan doğacak ilk sürücüsüz aracın ise üst sınıf lüks bir araç olması bekleniyor.

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Guest-DD1B5D41-9 4 yıl
Acıyorum sizlere ne otomasyon bilginiz var ne ticari kafa var sizde
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pilot84 4 yıl
mercedes marka imajını kaybetmek istiyor. reno, lg daha başka neler göreceğiz.
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umut_baris 4 yıl
Türkiyede o yapay zeka sittin sene işe yaramaz. Boşuna ümitlenmeyin.

Sürekli rahat otobanda, boş caddelerde, düzgün asfaltta kullanırsın o ayrı.

O kadar gelişmiş yapay zekanın mercedes benz ten çıkacağını zannetmiyorum. Alman otomotiv sektörü işin parasında.

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Whisper911 4 yıl
lg ve samsung piyasayı paylaştılar resmen.
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Elsa 4 yıl pilot84
pilot84
mercedes marka imajını kaybetmek istiyor. reno, lg daha başka neler göreceğiz.

Niye kaybetsin lg'nin panel ses sistemi beyaz eşya petrol vb. bir sürü alanı var mercedes kadar cirosu var haberin olsun
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haberelectro 4 yıl
Yeni kasa S serisi surucusuz gidebilecek. 2020 yilina kadar bekliycez.
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doctor_bey 4 yıl
Kamera sistemi alacaksan niye Sony'ye gitmiyorsun ki?

Olsun, genede güzel olur
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XQS 4 yıl
Abi sevmiyorum su teknolojiyi yeter bu kadar
alet kafayi yer kaldirima cikar
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cetiner19 4 yıl
Bu çalışmaların hız kazanması beni heyecanlandırıyor.

Belki ölmeden araç sahibi olabileceğim


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ø 4 yıl
LG'ye birde sağlam bir ekran yaptırsınlar. Uçak kokpiti gibi konsolun ortasına concord tabletten fırlamış ekranı koymasın artık.
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Guest-DD1B5D41-9 4 yıl ø
ø
LG'ye birde sağlam bir ekran yaptırsınlar. Uçak kokpiti gibi konsolun ortasına concord tabletten fırlamış ekranı koymasın artık.

Samsung asla mercedes gibi dev şirketlerle çalışamayacak...

Bil istedim.
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