Mercedes, Sürücüsüz otomobillerinin kamera sistemi için LG ile çalışacak

Artık neredeyse tüm otomobil üreticileri ve teknoloji devleri sürücüsüz araçlar üzerinde çalışıyor durumda. Teknolojinin geleceğine kesin gözüyle bakılırken teknoloji devleri ile otomobil devleri arasında ortak çalışmalar da kendini gösteriyor.Merdeces de sürücüsüz araç teknolojisi için LG'nin kapısını çalmış durumda.Yeni Mercedes sürücsüsüz araçta bulunacak LG'nin üreteceği stereo kamera sistemi aracın önündeki araçları algılamasına ve aradaki mesafeyi ölçmesine yarayacak.
İki şirketin yazılı söylemlerine göre uzun soluklu bir ortaklık olacağı ve LG'nin sürücüsüz arabalar için Mercedes'e önemli parçalar tedarik edeceği açıklandı.Ortaklıktan doğacak ilk sürücüsüz aracın ise üst sınıf lüks bir araç olması bekleniyor.
Sürekli rahat otobanda, boş caddelerde, düzgün asfaltta kullanırsın o ayrı.
O kadar gelişmiş yapay zekanın mercedes benz ten çıkacağını zannetmiyorum. Alman otomotiv sektörü işin parasında.
Niye kaybetsin lg'nin panel ses sistemi beyaz eşya petrol vb. bir sürü alanı var mercedes kadar cirosu var haberin olsun
Olsun, genede güzel olur
Belki ölmeden araç sahibi olabileceğim
Samsung asla mercedes gibi dev şirketlerle çalışamayacak...
Bil istedim.