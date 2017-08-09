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Mercedes yayalar için harici hava yastığının patentini almış

Mercedes-Benz aldığı bir patentle kaza anında yayaların hayatta kalma oranını arttırmak için çalışmalar yürütmüş. Aracın A sütununa yerleştirilen hava yastığı yayayı darbeden korumaya çalışıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mercedes-Benz'in sahibi olan Daimler almış olduğu yeni bir patentle yayalara araba çarpması sonucu meydana gelen kazalarda hayatta kalma ihtimalini yükseltmeyi hedefliyor. Firma bir aracın A sütununa hava yastığı yerleştirerek kaza esnasında yayaya gelecek darbenin emilmesinin yolunu bulmuş.
Alınan patent daha öncesinde Volvo V40'da gördüğümüz çarpma anında kaputun arka kısmının havaya kalkması yönteminin biraz daha gelişmişi olarak görülebilir. Mercedes'in yönteminde yer alan bir sensör kazayı tespit ediyor ve sonrasında kaput cam tarafındaki köşelerden havaya kalkıyor. Daha sonrasında ise yayaya ekstra koruma sağlaması için A sütununda yer alan hava yastıkları açılıyor.
Kumaş bir tüpün içinde yer alan hava yastıkları üzerinde yer alan kapaklarla dışarıdan herhangi bir şekilde görünmüyor. Bir uçtan A sütununun üst kısmına bağlı olan hava yastıkları, diğer uçtan ise kaputa bağlı duruyor. Bu tasarım, hava yastıklarının yükselirken kaput ile uyumlu olmasını sağlıyor.
Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından 3 Ağustos 2017'de yayınlanan bu patent, Daimler tarafından Temmuz 2015'de alınmış. Aradaki süre farkına bakarsak şirketin çok geçmeden bu yeni güvenlik yöntemini araçlarında sunabileceği düşünülüyor.

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Grkwnxs 2 yıl en beğenilen
Bu tarz insan hayatını kurtaracak şeylerde patent olmaması lazım bence
3 Yanıt Yanıtla +19
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Hardwired 2 yıl Grkwnxs
Grkwnxs
Bu tarz insan hayatını kurtaracak şeylerde patent olmaması lazım bence

Senin de mühendislerin gece gündüz çalışıp yeni bir fikir ortaya atsa bundan kar etmek mi istersin yoksa bütün firmalar kullansın diyip hibe mi edersin
GrkwnxsBu tarz insan hayatını kurtaracak şeylerde patent olmaması lazım benceSenin de mühendislerin gece gündüz çalışıp yeni bi...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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lojistisyen 2 yıl
Bunu daha önce volvo yapmamış mıydı, bir yerde okumuştum, videosu da vardı.
1 Yanıt Yanıtla +8
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K@sToR 2 yıl
volvo şimdiye kadar çıkardığı patentleri hibe etmeseydi şuan çinlilerin eline düşmezdi. Dünya üzerinde üretilen her arabadan 5-10 $ patent ücreti aldıklarını düşünün. yıllık dünya üzerinde 50 milyon araç üretilse kılını kıpırdatmadan 250-500 milyon$ patent geliri. Mükemmel bir arge bütçesi.
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ozkank 2 yıl
Zaten bir Volvo V40 alırken ilave 2760 TL verip "yaya koruma sistemi" opsiyonu seçerseniz araba yaya hava yastığıyla gelir...
youtube.com/...
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Ters Adam 2 yıl
Volvoda yok muydu bu yahu
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yildiz 2 yıl
Yeni Subaru Impreza (satışta olan model)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ahnksqualt 2 yıl
Volvodan kopyala yapıştır mercedes :) ama farklı kaydet :)
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arel.gr 2 yıl ahnksqualt
ahnksqualt
Volvodan kopyala yapıştır mercedes :) ama farklı kaydet :)

kim demiş ?
mercedes ile kadirirdem 'i karıştırıyorsun.
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Chernovsky 2 yıl
Bunu kaç sene önce Volvo yaptı zaten yerinizde değiştir al patenti oh mis. Volvo emniyet kemerini kullanmalarına müsaade etmeseydi ne olurdu acaba?
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integral77 2 yıl
Volvo emniyet kemerinde de hava yastığında da patent almadı. Butik firmalar gerçekten çok başka oluyor. Maalesef bu acımasız kapitalist sistemde Mercedes gibi dev firmalar çok acımasızlaşıyor.
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AyBuBi 2 yıl
Bunu Volvo birkac yil once yapti. Mercedes hava yastiginin yerini degistirip patent almis. Cok ilginc gercekten.
Yarin Audi cikip tavan ile on cam arasina koyup asagi yonlu patlayan yaya hava yastigi cikarip patentini alirsa sizce yenilik mi olur? Bence kopyadan oteye gecemez...
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jerry smith 2 yıl
arabaya zarar gelmesin diye insanı fırlatır bu teknonoji. o hava yastığı birisine çarpsa yaya öldüreceğini garantiler.
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goodorevil 2 yıl jerry smith
bimposeti
arabaya zarar gelmesin diye insanı fırlatır bu teknonoji. o hava yastığı birisine çarpsa yaya öldüreceğini garantiler.

Aksine, V40 için olan videoları izlerseniz gayet de güzel çalışabilen bir sistem. A sütununa, sileceğe ya da ön cama kafa atmaktan iyidir. Sonraki yere düşüş işini de düşünürseniz o zaman herkesin kafasında hava yastığı ile gezmesi lazım (Var böyle bir ürün).
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lojistisyen 2 yıl
Bunu daha önce volvo yapmamış mıydı, bir yerde okumuştum, videosu da vardı.
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teneke1236737 2 yıl lojistisyen
lojistisyen
Bunu daha önce volvo yapmamış mıydı, bir yerde okumuştum, videosu da vardı.

Hocam Volvo'da sadece kaputtan açılan hava yastığı vardı.Bunda A sütununa da eklenmiş.
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