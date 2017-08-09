Mercedes yayalar için harici hava yastığının patentini almış

Mercedes-Benz'in sahibi olan Daimler almış olduğu yeni bir patentle yayalara araba çarpması sonucu meydana gelen kazalarda hayatta kalma ihtimalini yükseltmeyi hedefliyor. Firma bir aracın A sütununa hava yastığı yerleştirerek kaza esnasında yayaya gelecek darbenin emilmesinin yolunu bulmuş.

Alınan patent daha öncesinde Volvo V40'da gördüğümüz çarpma anında kaputun arka kısmının havaya kalkması yönteminin biraz daha gelişmişi olarak görülebilir. Mercedes'in yönteminde yer alan bir sensör kazayı tespit ediyor ve sonrasında kaput cam tarafındaki köşelerden havaya kalkıyor. Daha sonrasında ise yayaya ekstra koruma sağlaması için A sütununda yer alan hava yastıkları açılıyor.

Kumaş bir tüpün içinde yer alan hava yastıkları üzerinde yer alan kapaklarla dışarıdan herhangi bir şekilde görünmüyor. Bir uçtan A sütununun üst kısmına bağlı olan hava yastıkları, diğer uçtan ise kaputa bağlı duruyor. Bu tasarım, hava yastıklarının yükselirken kaput ile uyumlu olmasını sağlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından 3 Ağustos 2017'de yayınlanan bu patent, Daimler tarafından Temmuz 2015'de alınmış. Aradaki süre farkına bakarsak şirketin çok geçmeden bu yeni güvenlik yöntemini araçlarında sunabileceği düşünülüyor.