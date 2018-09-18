Mercedes-AMG GT 43 tanıtıldı!

Mercedes-AMG departmanı, yeni 4 kapılı AMG GT Coupe modelinin GT 63, GT 63 S ve GT 53 adlı performanslı versiyonlarını bu yılın başlarında tanıttı. Şimdi de GT 43 adlı farklı bir versiyonu tanıtıldı. Bu versiyon, diğer saydığımız performanslı versiyonlara göre biraz daha düşük performansa ve daha düşük fiyat etiketine sahip olacak.

GT 43'ün 0-100 km/s değeri 4.9 saniye

Koyu kırmızı renk ile karşımıza çıkan GT 43’ün en dikkat çekici detaylarından birisi ise retro tasarımlı koyu jantları. Çünkü kimse bu araçta böyle bir jant beklemiyordu. Hatta Mercedes-Benz’in son yıllardaki otomobillerinin hiçbirisinde böyle bir jant tasarımı da görülmedi. GT 43’ün motoru ise GT 53 ile aynı olan 3.0 litrelik turboşarjlı sıralı 6 silindirli motor olarak seçildi. Fakat güç miktarı biraz daha az.

GT 53, 432 beygir güç ve 520 Nm tork, GT 43 ise 367 beygir güç ve 500 Nm tork değerine sahip. Aralarındaki bu ufak güç farkı, GT 43'ün 0-100 km/s hızlanmasının 4.9 saniyeye gerilemesine ve maksimum hız değerinin de 270 km/s’ye düşmesine yol açmış. Fakat yine de bu performans değerleri bile birçok sürücü için fazlasıyla yeterli olacaktır. GT 43’ün bir avantajı ise beygir gücünün tamamının alınabildiği devirin 6.100’den 5.500’e inmiş olması. Tork değerinin tümü ise yine 1.800 devirden itibaren alınabiliyor.



GT 43, GT 53 ile aynı olarak 4Matic+ adlı 4 tekerden çekiş sistemine, tamamen değişken tork dağıtımına, 9 ileri otomatik şanzımana, EQ Boost adlı ufak bir elektrik motoruna sahip. Bu ufak elektrik motoru, performans ihtiyacı durumunda ekstradan geçici olarak 22 beygir güç ve 250 Nm tork sağlıyor.

2019 4 kapılı Mercedes-AMG GT 53’ün Almanya’daki başlangıç fiyatı 109.182 Euro şeklinde. GT 43 ise 95.259 Euro’luk (700.000 TL) bir fiyattan başlıyor. Araçların standart donanım ve opsiyonları ise değişmeden aynı kalmış. “Mercedes-Benz, bu versiyonlardan herhangi birisini ülkemize getirir mi?” sorusunun cevabını ise henüz bilinmiyor.

https://www.mercedes-amg.com/en/vehicles/gt/4-door-coupe/gt43.html