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Mercedes-AMG GT C Roadster'ın teaser videosu yayınlandı

Mercedes üst seviye spor aracı serisi GT'ye yeni bir araç katmaya hazırlanıyor. Üstü açılır versiyon olacak Mercedes-AMG GT C Roadster'ın ilk kısa videosu yayınlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mercedes yayınladığı teaser videosuyla üst düzey performanslı spor aracının üstü açılır versiyonunun yolda olduğu sinyalini verdi. Videoda Mercedes-AMG GT C Roadster'la ilgili pek bir bilgi yer almasa da aracın profilden görüntüsü gösteriliyor.
Mercedes-AMG spor araçları serisine son olarak Mercedes-AMG GT R eklenmişken üstü açık modelle birlikte seri daha da büyüyecek.
Daha önce Nurburgring pistinde kamuflajlı olarak testler esnasında görüntülenen araç Mercedes patronlarının da onayladığı üzere markanın SL ve SLC modellerindeki sert açılır-kapanır tavanın aksine daha az karışık ve hafif kumaş bir açılır-kapanır tavana sahip olacak.
Daha öncesinde GT R versiyonun lansmanı esnasında konuşan Mercedes-AMG bölümü başkanı Tobias Moers serinin açılır tavanlı versiyonunun 2017'de geleceğini belirtmişti ancak videoyu göz önüne alırsak araç yakın zamanda resmiyete kavuşabilir.
Aracın SL serisinin alanına girebileceği hakkındaki sorulara da yanıt veren Moers, SL'in bir grand tourer olduğunu yeni aracın ise kesinlikle gerçek bir spor araç olacağını belirtiyor.
Yeni bir GT yol versiyonunun daha yolda olduğunu onaylayan Moers araç hakkında detay vermeyi reddediyor. Bu yeni versiyonun ise daha güçlü üst seviye "Black Series" olmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

http://www.autoexpress.co.uk/mercedes/amg-gt/96112/new-mercedes-amg-gt-c-roadster-teased-in-new-video Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Barni Moloztaş 3 yıl
İçine nasıl sığcaz
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Like a Sir 3 yıl
ön kaputun arabası var
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GrıezmaNN 3 yıl
Daha yeni GT siparişi vermiştim oldu mu bu şimdi yaa
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haberelectro 3 yıl
bmw de motosiklet yapsın(i8)
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maximus8282 3 yıl
Mazda RX-8 bi gelse de görsek.
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