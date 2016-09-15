Mercedes-AMG GT Roadster ve GT C Roadster artık resmi

Mercedes-AMG'nin GT serisinin üstü açık versiyonları resmiyete kavuştu. Duyuruda üstü açık baz model GT Roadster duyurulurken onun yanında ilk defa karşımıza çıkan GT C Roadster da resmiyete kavuştu. Yeni duyurulan GT C normal versiyona göre ekstralarla geliyor. Geçtiğimiz günlerde haberimizde de yer verdiğimiz üzere teaser videosu yayınlanan'ninserisinin üstü açık versiyonları resmiyete kavuştu. Duyuruda üstü açık baz modelduyurulurken onun yanında ilk defa karşımıza çıkanda resmiyete kavuştu. Yeni duyurulannormal versiyona göregeliyor.

Her iki versiyonda AMG GT R'dan izler yer alsa da ikisi arasında C isteyeceğiniz model olacaktır.

Detaylara inecek olursak; iki araç da 4.0-litre twin-turbo V8 motorla gelirken normal GT 476 beygir güce ve 630Nm torka sahipken GT C seçeneği 557 beygir güce ve 680Nm tork değerine sahip. 0-100km/s hızlanmalarını 4.0 saniye (GT) ile 3.7 saniyede (GT C) tamamlayan araçların son süratlari ise sırasıyla 302km/s ve 316km/s.

Performansın dışında yol tutuşa yönelik de esktralara sahip olan GT C modelinde aktif arka akstan yönlendirme, elektronik kontrollü arka diferansiyel, adaptif amorsitörlerle AMG Sürüş Kontrol süspansiyon sistemi yer alıyor. GT R versiyonunda olduğu gibi daha geniş bir arka kısma sahip modelde V8 motorun kükremesini daha iyi duyurmak için değişken spor egzoz sistemi bulunuyor.

Her iki versiyonda da 360 mm fren diskleri yer alırken GT C'nin ön tekerinde 390 mm'lik daha büyük diskler bulunuyor. İki araç da 7-ileri AMG Speedshift DCT otomatik şanzımanla gelirken GT C modelin de ekstra olarak Yarış modu ayarı bulunuyor. Son olarak ise 19-inç jantlarla gelen araçlardan GT C'nin arka tekerlerinde 20-inç boyutlu jantlar bulunuyor.

Aracın piyasaya çıkış ve fiyatlandırma gibi detaylarının önümüzdeki haftalarda Paris Otomobil Fuarı'nda netleşmesi bekleniyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/2018-mercedes-amg-gt-roadster-and-gt-c-roadster-unveiled-ar174468.html