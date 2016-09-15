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Mercedes-AMG GT Roadster ve GT C Roadster artık resmi

Mercedes-AMG'nin GT serisinin merakla beklenen üstü açık versiyonları AMG GT Roadster ve AMG GT C Roadster duyuruldu. Araçların detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde haberimizde de yer verdiğimiz üzere teaser videosu yayınlanan Mercedes-AMG'nin GT serisinin üstü açık versiyonları resmiyete kavuştu. Duyuruda üstü açık baz model GT Roadster duyurulurken onun yanında ilk defa karşımıza çıkan GT C Roadster da resmiyete kavuştu. Yeni duyurulan GT C normal versiyona göre ekstralarla geliyor.
Her iki versiyonda AMG GT R'dan izler yer alsa da ikisi arasında C isteyeceğiniz model olacaktır.
Detaylara inecek olursak; iki araç da 4.0-litre twin-turbo V8 motorla gelirken normal GT 476 beygir güce ve 630Nm torka sahipken GT C seçeneği 557 beygir güce ve 680Nm tork değerine sahip. 0-100km/s hızlanmalarını 4.0 saniye (GT) ile 3.7 saniyede (GT C) tamamlayan araçların son süratlari ise sırasıyla 302km/s ve 316km/s.
Performansın dışında yol tutuşa yönelik de esktralara sahip olan GT C modelinde aktif arka akstan yönlendirme, elektronik kontrollü arka diferansiyel, adaptif amorsitörlerle AMG Sürüş Kontrol süspansiyon sistemi yer alıyor. GT R versiyonunda olduğu gibi daha geniş bir arka kısma sahip modelde V8 motorun kükremesini daha iyi duyurmak için değişken spor egzoz sistemi bulunuyor.
Her iki versiyonda da 360 mm fren diskleri yer alırken GT C'nin ön tekerinde 390 mm'lik daha büyük diskler bulunuyor. İki araç da 7-ileri AMG Speedshift DCT otomatik şanzımanla gelirken GT C modelin de ekstra olarak Yarış modu ayarı bulunuyor. Son olarak ise 19-inç jantlarla gelen araçlardan GT C'nin arka tekerlerinde 20-inç boyutlu jantlar bulunuyor.
Aracın piyasaya çıkış ve fiyatlandırma gibi detaylarının önümüzdeki haftalarda Paris Otomobil Fuarı'nda netleşmesi bekleniyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/2018-mercedes-amg-gt-roadster-and-gt-c-roadster-unveiled-ar174468.html Yorum Yaz
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alemburda34 3 yıl en beğenilen
Anca bize bunlar duvar kagidi olur :)
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ydagli42 3 yıl
Hayat parası olana güzel.
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jonywayt 2 yıl
Ben buna sıgmam yaa :S 1.90. - 130 kg yum :p
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Captain_Ivy 2 yıl
Videoyu 0.5 hızla izlerseniz normal bir video gibi izleniyor.
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ardicli2000 2 yıl
Araba bunlar da iste bizde para yok :))
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Burzum_^^ 3 yıl
Uzun suredir piyasaya cikmasini bekliyordum, bu sure zarfinda 2015 model jaguar Ftype a binmek zorunda kaldim :( cunku babiskom yilda bir araba almama izin veriyor. Renk konusunda kararsizim gri mi alsam, beyaz mi?
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tobepeople 3 yıl
GTA V Benefactor Surano çoktan çıkarmış GTA :D
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Ketum 3 yıl
Arkadaşlar arabanın yıllık vergisi 5797 tl bilginize :D
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Dahi Olalım 3 yıl Ketum
Yakıtı ve bakımı ondan beter.
Parçasını da düşününce
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Lene 3 yıl
Almanlar bu araba işinden iyi anlıyorlar..Helal olsun...
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canguler917 3 yıl
"Her iki versiyonda AMG GT R'dan izler yer alsa da ikisi arasında C isteyeceğiniz model olacaktır." kesinlikle öyle olacaktır...
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Amd64x2 3 yıl
Oyunu oynamadım ama mekan gran turismo daki pistlerden birine benziyor sanki.
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kadirirdem 3 yıl
anca duvar kağıtlarında görürüz...
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