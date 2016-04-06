Mercedes-Benz'in otonom TIRları Avrupa'yı dolaşıyor

Mercedes geçtiğimiz son bahar döneminden beri Actros model araçlarıyla otonom sürüş testleri gerçekleştiriyor. Daha önce Almanya'nın otoyollarında denemelerini yapan firma şimdilerde ise testlerine Hollanda'da devam etmekte.

Üç adet araçtan oluşan testlerde Stuttgart'dan Rotterdam'a toplamda 600 km yol kat edilmiş durumda. Testlerin amacını ise araç takımlama sistemi oluşturuyor.

Basitçe rüzgar tünelinden takip etmeye benzeyen takımlama ile Mercedes'in belirttiğine göre 10% dolaylarında yakıt tasarrufu sağlanıyor. Bunun nedeni olarak ise her araç kendi başına rüzgar direncine karşı koymak yerine sadece en öndeki araç rüzgara karşı gelerek bir rüzgar koridoru oluşturuyor, arkasından gelen araçlar ise çok çok daha az bir dirençle karşılaşarak oldukça az bir yakıt harcaması gerçekleştiriyor.

Her ne kadar yüksek tasarruflu bir yöntem olsa da ani frenleme gibi durumlara karşı insan tepkileri bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bunun yerine sensörle donanan bir otonom sistem kullanan firma 1.4 saniye olan insanın tepki süresine karşı 0.1 saniyelik Mercedes Highway Pilot Connect sistemi tepki süresi elde ediyor.

Bu sisteme ekstra olarak Wi-Fi bağlantısı ile araçtan araca sistem de geliştiren Mercedes böylelikle aracın sadece yol ve çevresindeki trafikten haberdar olmasını değil öndeki aracın gördüklerini de görmesini sağlayarak birlikte tepki vermelerini sağlıyor.

Bu projenin sonucu olarak zamanının çoğunu yollarda geçiren sürücülerin stres ve fiziksel yorgunluk seviyelerinin düşmesi beklenirken karayolu taşımacılığının da maliyetlerinin azalması ve otoyollarda daha fazla boş alanların olması bekleniyor.

http://mashable.com/2016/04/05/mercedes-actros-platoon-europe/#iyQo2B7.NPqc