Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes-Benz'in otonom TIRları Avrupa'yı dolaşıyor

Otonom araç projelerini sıkça görmeye başladığımız şu günlerde Mercedes-Benz tarafından da otonom TIR projesi ile ilgili bilgiler geldi. Yüksek enerji tasarrufu sağlayan projenin detayları haberimizde
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,8b
1
4
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mercedes geçtiğimiz son bahar döneminden beri Actros model araçlarıyla otonom sürüş testleri gerçekleştiriyor. Daha önce Almanya'nın otoyollarında denemelerini yapan firma şimdilerde ise testlerine Hollanda'da devam etmekte.
Üç adet araçtan oluşan testlerde Stuttgart'dan Rotterdam'a toplamda 600 km yol kat edilmiş durumda. Testlerin amacını ise araç takımlama sistemi oluşturuyor.
Basitçe rüzgar tünelinden takip etmeye benzeyen takımlama ile Mercedes'in belirttiğine göre 10% dolaylarında yakıt tasarrufu sağlanıyor. Bunun nedeni olarak ise her araç kendi başına rüzgar direncine karşı koymak yerine sadece en öndeki araç rüzgara karşı gelerek bir rüzgar koridoru oluşturuyor, arkasından gelen araçlar ise çok çok daha az bir dirençle karşılaşarak oldukça az bir yakıt harcaması gerçekleştiriyor.
Her ne kadar yüksek tasarruflu bir yöntem olsa da ani frenleme gibi durumlara karşı insan tepkileri bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bunun yerine sensörle donanan bir otonom sistem kullanan firma 1.4 saniye olan insanın tepki süresine karşı 0.1 saniyelik Mercedes Highway Pilot Connect sistemi tepki süresi elde ediyor.
Bu sisteme ekstra olarak Wi-Fi bağlantısı ile araçtan araca sistem de geliştiren Mercedes böylelikle aracın sadece yol ve çevresindeki trafikten haberdar olmasını değil öndeki aracın gördüklerini de görmesini sağlayarak birlikte tepki vermelerini sağlıyor.
Bu projenin sonucu olarak zamanının çoğunu yollarda geçiren sürücülerin stres ve fiziksel yorgunluk seviyelerinin düşmesi beklenirken karayolu taşımacılığının da maliyetlerinin azalması ve otoyollarda daha fazla boş alanların olması bekleniyor.

http://mashable.com/2016/04/05/mercedes-actros-platoon-europe/#iyQo2B7.NPqc Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
baysan240 3 yıl en beğenilen
Silent Guardian
Habere girerken araçların bağlantılı olduğunu tahmin ettim fakat bu soru işaretimi silmedi. O da şudur ki; S-Class araçta active cruise control (hemen ingilizce yazdım diye vurmayın beyler, Türkçesi aklıma gelmedi) denen sistemi düzgün çalıştırmayı başaramamışlarken kalkıp bu alete 0,1 saniye tepki suresi gibi iddialı rakam vermek saçma değil mi? (Altta Bi tık daha detay veriyorum, vakti olmayan Atlasın) Onu geçtim 80 km/h ile giden bu iki araçtan öndeki fren yaptığı anda arkadaki fren yapsa reaksiyon süresi olmadan 41,6 metre gibi bir değerde duracaktır. Tabi öndeki araçta birden durmayacak fakat böyle hassas bir konuda toto Totoya takip yaptırmak? Lastik durumu, yük durumu, zemin vs bir sürü etken var ve bunlar binlerce kiloluk makineleri etkileyen değişkenlerken durum maalesef vahim olabilir. Hepsini geçtim öndeki araç bilmem kaç G ile aniden durarsa (başka araca çarpıp saniyeler içinde hızı sıfıra düşerse) uzayda ya öndeki araçla aynı yerde bulunmanız gerekiyor ya fiziğin önlemi sayesinde öndeki araçla momentumunuz aynı olur ki buna biz kaza diyoruz. Toparlamak gerekirse: 1)S-Classta ve diğer mercedeslerde düzgün çalışmayan sisteme güvenip 0,1 saniye demek iddialı değil mi? 2)Hadi %99,9 başarı elde ettiniz diyelim yani mükemmel oranınız var; yol, lastik, yük, sürücü gibi etkenlere güvenip tonluk makinelerde sonuçları Nasıl göze alıyorsunuz? 3) Bu sadece bir reklam mı? 4) Çaycı lazım mı? S-Class hatasından örnek: m.youtube.com/... Dipnot: Hata bulup ögöhösöh öyle değil işte ilkokul Fen bilgisi ile yorum yapmışsın diyecek arkadaşların, eleştiri temelli değil merak temelli yorum yazdığımı unutmamasını rica ederim. Ben böyle böyle olur çünkü ben daha iyi biliyorum demiyorum, böyle böyle olması lazım bence, doğru mu beyler bide siz bakın dinamik gördük o kadar eheueuhe diyorum sadece. Kalkıp Mercedesin MIT mezunu mühendisini karşıma alamam kimse kusura bakmasın, parayla araba satmazlar yeminle adama. Lakin soğuk savaş var firmalar arasında biri ekran koyuyor diğeri bak 0,1 snde duruyoruz diyor yok efendim elektrikli yol yaptık bilmem ne. Pratikte gören yok kaç yıldır maksat bizim kuşumuz daha büyük demekse eyvallah.

kardeş sen bi gel otur sakinleş ÇAY SÖYLEYİN ABİNİZE !!!
Silent GuardianHabere girerken araçların bağlantılı olduğunu tahmin ettim fakat bu soru işaretimi silmedi. O da şudur ki; S-Class araçta activ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
_dilemma 3 yıl
merak temelli yorum yazan arkadaş merak etmen güzel ama biraz daha dikkatli okursan sorularının çoğu zaten ortamda var. birincisi bunlar test aracı yani henüz tek başına sokağa çıkarılıp çalıştırılan araçlar değil. ikincisi bir makinada teknik bir hata yoksa tepki süresi insandan her zaman daha yüksektir yani otonom sistem insandan daha az hata yapar ayrıca hiç kaza olmayacak diye bir şey yok yine kazalar olacaktır ama daha az olacaktır ve can kaybı olmayacaktır. Mercedes s class ile ilgili hataya gelince haberin diğer detaylarını da okumuş olsaydın s class da cruise controlun kullanıcı tarafından devre dışı bırakıldığını da okurdun devre dışı bırakılan uygulama çalışmaz. :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spiderhip 3 yıl
Ülkelerin takip mesafesi kuralları var bir de. Şimdi bu sözde otonomlara göre özel kanunlar çıkartmaları gerekir ki, bu dip dibe giden tırlar sürekli ceza yemesin.

Elektrikten, aerodinamikten pek anlamam ama söz konusu %10 luk kâr elde etmek ise ben hep araçların şu ön bölümlerine bir rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren fanlar eklenmesinin kâr sağlayabileceğini düşünmüşümdür.

Edit: Kısa bir araştırma yaptım, rüzgar enerjisi üretmek oldukça zahmetli bir işmiş. Yabancılar hatta vantilatörlerinden, tavan vantilatörlerinden falan enerji sağlayabilir miyiz diye sormuş forumlarda. Ama maalesef söylenen çok ufak bir enerji sağlanabileceği. Hatta oluşacak ek sürtünmeden dolayı, harcanması gereken ekstra enerjiye neredeyse eş değer olurmuş, yani anlamsız olurmuş. Büyüklük enerji üretim kârlılığında epey önemliymiş.

Gerçi google'ın milyonlarca patenti arasında bir enerji üretebilen tavan vantilatörünü gördüm ama ne kadar kârlıdır bilemiyorum. Google Tavan Vant Patenti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baysan240 3 yıl en beğenilen
Silent Guardian
Habere girerken araçların bağlantılı olduğunu tahmin ettim fakat bu soru işaretimi silmedi. O da şudur ki; S-Class araçta active cruise control (hemen ingilizce yazdım diye vurmayın beyler, Türkçesi aklıma gelmedi) denen sistemi düzgün çalıştırmayı başaramamışlarken kalkıp bu alete 0,1 saniye tepki suresi gibi iddialı rakam vermek saçma değil mi? (Altta Bi tık daha detay veriyorum, vakti olmayan Atlasın) Onu geçtim 80 km/h ile giden bu iki araçtan öndeki fren yaptığı anda arkadaki fren yapsa reaksiyon süresi olmadan 41,6 metre gibi bir değerde duracaktır. Tabi öndeki araçta birden durmayacak fakat böyle hassas bir konuda toto Totoya takip yaptırmak? Lastik durumu, yük durumu, zemin vs bir sürü etken var ve bunlar binlerce kiloluk makineleri etkileyen değişkenlerken durum maalesef vahim olabilir. Hepsini geçtim öndeki araç bilmem kaç G ile aniden durarsa (başka araca çarpıp saniyeler içinde hızı sıfıra düşerse) uzayda ya öndeki araçla aynı yerde bulunmanız gerekiyor ya fiziğin önlemi sayesinde öndeki araçla momentumunuz aynı olur ki buna biz kaza diyoruz. Toparlamak gerekirse: 1)S-Classta ve diğer mercedeslerde düzgün çalışmayan sisteme güvenip 0,1 saniye demek iddialı değil mi? 2)Hadi %99,9 başarı elde ettiniz diyelim yani mükemmel oranınız var; yol, lastik, yük, sürücü gibi etkenlere güvenip tonluk makinelerde sonuçları Nasıl göze alıyorsunuz? 3) Bu sadece bir reklam mı? 4) Çaycı lazım mı? S-Class hatasından örnek: m.youtube.com/... Dipnot: Hata bulup ögöhösöh öyle değil işte ilkokul Fen bilgisi ile yorum yapmışsın diyecek arkadaşların, eleştiri temelli değil merak temelli yorum yazdığımı unutmamasını rica ederim. Ben böyle böyle olur çünkü ben daha iyi biliyorum demiyorum, böyle böyle olması lazım bence, doğru mu beyler bide siz bakın dinamik gördük o kadar eheueuhe diyorum sadece. Kalkıp Mercedesin MIT mezunu mühendisini karşıma alamam kimse kusura bakmasın, parayla araba satmazlar yeminle adama. Lakin soğuk savaş var firmalar arasında biri ekran koyuyor diğeri bak 0,1 snde duruyoruz diyor yok efendim elektrikli yol yaptık bilmem ne. Pratikte gören yok kaç yıldır maksat bizim kuşumuz daha büyük demekse eyvallah.

kardeş sen bi gel otur sakinleş ÇAY SÖYLEYİN ABİNİZE !!!
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 3 yıl
Habere girerken araçların bağlantılı olduğunu tahmin ettim fakat bu soru işaretimi silmedi.

O da şudur ki; S-Class araçta active cruise control (hemen ingilizce yazdım diye vurmayın beyler, Türkçesi aklıma gelmedi) denen sistemi düzgün çalıştırmayı başaramamışlarken kalkıp bu alete 0,1 saniye tepki suresi gibi iddialı rakam vermek saçma değil mi?

(Altta Bi tık daha detay veriyorum, vakti olmayan Atlasın)


Onu geçtim 80 km/h ile giden bu iki araçtan öndeki fren yaptığı anda arkadaki fren yapsa reaksiyon süresi olmadan 41,6 metre gibi bir değerde duracaktır. Tabi öndeki araçta birden durmayacak fakat böyle hassas bir konuda toto Totoya takip yaptırmak? Lastik durumu, yük durumu, zemin vs bir sürü etken var ve bunlar binlerce kiloluk makineleri etkileyen değişkenlerken durum maalesef vahim olabilir. Hepsini geçtim öndeki araç bilmem kaç G ile aniden durarsa (başka araca çarpıp saniyeler içinde hızı sıfıra düşerse) uzayda ya öndeki araçla aynı yerde bulunmanız gerekiyor ya fiziğin önlemi sayesinde öndeki araçla momentumunuz aynı olur ki buna biz kaza diyoruz.

Toparlamak gerekirse:
1)S-Class'ta ve diğer mercedeslerde düzgün çalışmayan sisteme güvenip 0,1 saniye demek iddialı değil mi?
2)Hadi %99,9 başarı elde ettiniz diyelim yani mükemmel oranınız var; yol, lastik, yük, sürücü gibi etkenlere güvenip tonluk makinelerde sonuçları Nasıl göze alıyorsunuz?
3) Bu sadece bir reklam mı?
4) Çaycı lazım mı?

S-Class hatasından örnek:
m.youtube.com/...

Dipnot: Hata bulup "ögöhösöh öyle değil işte ilkokul Fen bilgisi ile yorum yapmışsın" diyecek arkadaşların, eleştiri temelli değil merak temelli yorum yazdığımı unutmamasını rica ederim. Ben "böyle böyle olur çünkü ben daha iyi biliyorum" demiyorum, "böyle böyle olması lazım bence, doğru mu beyler bide siz bakın dinamik gördük o kadar eheueuhe" diyorum sadece. Kalkıp Mercedes'in MIT mezunu mühendisini karşıma alamam kimse kusura bakmasın, parayla araba satmazlar yeminle adama. Lakin soğuk savaş var firmalar arasında biri ekran koyuyor diğeri bak 0,1 snde duruyoruz diyor yok efendim elektrikli yol yaptık bilmem ne. Pratikte gören yok kaç yıldır maksat bizim kuşumuz daha büyük demekse eyvallah.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Vestel Venus 3 5020 özellikleri ve fiyatı: ilk defa DonanımHaber'de! 3 yıl Turkcell T70 Mayıs ayında tanıtılacak 3 yıl Asphalt 8: Airborne için yeni içerik güncellemesi yayınlandı 3 yıl Continental'ın arttırılmış gerçeklik teknolojisi yolları renklendiriyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 satış başarısı, Galaxy Note 6 lansmanını öne çekebilir 3 yıl Spielberg'in yeni filmi The BFG'den yeni fragman 3 yıl Opportunity gözlem aracı "toz şeytanı" görüntüledi 3 yıl Samsung, dahili kamerası bulunan bir akıllı lens geliştiriyor 3 yıl iPhone SE inceleme videosu 3 yıl LG G5 tamir edilebilirlikte iFixit'den yüksek bir geçer not aldı 3 yıl Huawei TalkBand B3 duyuruldu 3 yıl Android Direct Boot ile şifreli cihazlarda bildirim ve alarm kaçırma son buluyor 3 yıl Avrupa’nın elektrikli araç cenneti Fransa’dan Tesla’ya davet 3 yıl Sony Pictures Television, Türkiye’de 4 TV kanalını satın aldı 3 yıl Huawei P9 kamerası ile çektiğimiz ilk fotoğraflar 3 yıl Microsoft Surface Phone 2017'de üç farklı modelle piyasada olabilir 3 yıl iOS zayıf iPhone 6S satışları nedeniyle Android'le savaşını kaybediyor 3 yıl Çift Leica kamerası ile Huawei P9 resmiyet kazandı 3 yıl Metal kasalı Meizu M3 Note duyuruldu 3 yıl Samsung'dan dünyanın ilk 10nm sınıfı 8 gigabit DDR4 DRAM yongası 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mercedes-Benz'in otonom TIRları Avrupa'yı dolaşıyor Sonraki HP, 4.366 dolarlık yeni VR odaklı Z serisi iş istasyonlarını tanıttı 3 yıl Google, drone destekli tıbbi yardımın patentini aldı 3 yıl Milli Tankımız "Altay" Armored Warfare'e Ekleniyor 3 yıl Fransa’dan Apple’a kanun ihlali suçlaması 3 yıl FBI: 2011'den beri devlet destekli hackerlar bilgilerimizi çalıyor 3 yıl Güncel Android kullanım oranları açıklandı 3 yıl IKEA sanal gerçekliği mutfakları gezmekte kullanacak 3 yıl DOTA 2'ye sanal gerçeklik desteği geliyor 3 yıl Intel’deki yeniden yapılanma, geleceğe dair önemli ipuçları veriyor 3 yıl Nvidia’dan yapay zekaya en süper destek: DGX-1 3 yıl The Flash filminde Cyborg da yer alacak 3 yıl HTC 10, ses konusunda da iddialı olacak 3 yıl Karşınızda ilk Pascal tabanlı ekran kartı: Tesla P100 3 yıl OPPO selfie odaklı F1 Plus modelini uluslararası pazarlara getiriyor 3 yıl Xiaomi Mi Note 2 için de Snapdragon 823 iddiaları 3 yıl Tübitak'tan gençlere 150 Bin TL Destek! "BİGG Detaylar videomuzda" 3 yıl Sony'nin büyük PlayStation 4 firmware güncellemesi yarın yayınlanıyor 3 yıl Facebook görme engellilere yardımcı olacak yeni özelliğini kullanıma açtı 3 yıl AMD Bristol Ridge APU ailesi duyuruldu 3 yıl HP Spectre 13: Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim