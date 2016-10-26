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Mercedes’ten görüntüsü ile büyüleyen pick-up: X Class

Mercedes, yeni bir üst seviye pick-up’ı gün yüzüne çıkardı. Mercedes-Benz X-Class, V6 motoru, 4x4 yetenekleri ve heeycan verici tasarımı ile 2017’de Avrupa pazarında olacak.
2 yıl
13,9b
1
39
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Mercedes rekabetin sınırlarını zorlayan ve yepyeni bir savaşa boyut kazandıran X-Class pick-up modelini resmen duyurdu. Hitap ettiği sınıfa lüks ve konfor getirmeyi vadeden yeni araç, hem off-road koşullarında hem de asfaltta üst seviye bir performans vadediyor.

Aracın iki özel modeli olacağını belirten Mercedes, bunlardan ilkini arazi koşullarına uygun olarak niteliyor. Donanımsal özellikleri ve tasarımsal detayları bu odakta hazırlanacak olan aracın diğer versiyonu ise tamamen konfor ve lüks ışığında hazırlanmış. Bu modelde premium özellikler daha fazla öne çıkarılmış olacak.

Off-road için tasarlanan model, yerden daha yüksek tasarlanmış. Tekerleklerde özel koruma üniteleri ve araziye uygun tekerlekler, önde elektrikli vinç, arkada metal kanca yer alıyor. Diğer model ise daha çok bir SUV havasında. Keskin çizgiler araca şehirli bir hava katıyor. Bu modelde tekerlekler ve jantlar da değişiyor. Alaşımlı jantlar, birçok teknolojik donanım ve ortada bir akıllı telefon kullanır gibi yönetilebilen dokunmatik ekran aracın ilgi çekici ayrıntılar arasında sıralanıyor.

Renault - Nissan ve Mercedes Ortaklığı 

V6 motoru ile hem arazide hem de şehirde yüksek performans vadeden Mercedes X-Class, 1.1 ton yükleme, 3.5 ton çekme kapasitesine sahip. 4MATIC dört teker çekiş sistemi ile sunulan aracın motoru 3.0 litre ve 261 beygir güç, 620Nm tork üretiyor.

Renault – Nissan ortaklığı ile üretildiği belirtilen Mercedes X-Class, motor ve teknik ayrıntılarda Mercedes’in kendi üretimi teknolojileri üzerinde taşıyor.  Nissan Navara ve Renault Alaskan ile aynı platformu kullanan araç 2017 yılının son çeyreğinde Avrupa ve Güney Afirka pazarında satışa sunulmuş olacak. 


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mu5tafa 2 yıl en beğenilen
Tam mülteci pikabı. Toyota lar eskidi. Askflslf..
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MrKemal17 2 yıl
F150 Raptor bundan kat kat daha büyüleyici bana göre.

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_Emir 2 yıl
Tam bir at ağızlı olmuş
Tasarım prensibide "at kafası" sanırım.
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Cakma Iphone 2 yıl
Yuksekligi bana az gibi geldi sahneye getiren sahis inerken hic de yuksekten iner gibi inmiyordu. Oyle kasli heybetli bir yapisi yok. On farlarin biraz kucultulmesi ile on kisim yuksek gosterilmis gibi duruyor ayrica. O f150 havasini goremedim. Yine de avrupada luks pickup ilginc olacak gibi
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tnght 2 yıl
evet mercedeste ortadoğudaki şavaşa kısmen katılmış durumda , lansmana peşmergenin yanı sıra öso'nunda gelmesi bekleniyor.
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PoloClassic75 2 yıl
arabanın önü " :S " ifadesine mi benziyor ne
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sissil 2 yıl
çitan satmadı bu mu satacak ???
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dragonborn95 2 yıl
Ortadoğu savaşlarının yeni sponsoru mercedes
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VideSupra 2 yıl
Ondeki alt izgarayi buna benzettim

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daedlus 2 yıl
Toyota, titremeye başlayabilir :D
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ALPEREN A. 2 yıl
Pickup düzenlemesi gelmeli bu ülkeye. Neymiş 2 çeker olursa kamyonet 4 çeker olursa lüks sınıf olduğu için otomobil vergisi ödeniyor. 3bin motor Mercedes alan kaç kişi var Türkiye'de? Tek tük satılır boşuna getirmesinler.
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CiGaHaGi 2 yıl
En az 200 bin fiyat çekerler. Amorak daha güzel bence
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DH Misafiri 2 yıl
ulan bu dağda taşta mı kullanılır ? :/
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Cowinenge 2 yıl
Farlar infinitiden arak galiba..
Araç çok güzel olmuş çok şekil duruyor AMA MOTORU RENO MOTORU YEAAA
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bende345 2 yıl
Kuveyt'de deve besihanem olsaydı belki....
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