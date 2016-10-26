Mercedes’ten görüntüsü ile büyüleyen pick-up: X Class





Mercedes rekabetin sınırlarını zorlayan ve yepyeni bir savaşa boyut kazandıran X-Class pick-up modelini resmen duyurdu. Hitap ettiği sınıfa lüks ve konfor getirmeyi vadeden yeni araç, hem off-road koşullarında hem de asfaltta üst seviye bir performans vadediyor.

Aracın iki özel modeli olacağını belirten Mercedes, bunlardan ilkini arazi koşullarına uygun olarak niteliyor. Donanımsal özellikleri ve tasarımsal detayları bu odakta hazırlanacak olan aracın diğer versiyonu ise tamamen konfor ve lüks ışığında hazırlanmış. Bu modelde premium özellikler daha fazla öne çıkarılmış olacak.

Off-road için tasarlanan model, yerden daha yüksek tasarlanmış. Tekerleklerde özel koruma üniteleri ve araziye uygun tekerlekler, önde elektrikli vinç, arkada metal kanca yer alıyor. Diğer model ise daha çok bir SUV havasında. Keskin çizgiler araca şehirli bir hava katıyor. Bu modelde tekerlekler ve jantlar da değişiyor. Alaşımlı jantlar, birçok teknolojik donanım ve ortada bir akıllı telefon kullanır gibi yönetilebilen dokunmatik ekran aracın ilgi çekici ayrıntılar arasında sıralanıyor.

Renault - Nissan ve Mercedes Ortaklığı

V6 motoru ile hem arazide hem de şehirde yüksek performans vadeden Mercedes X-Class, 1.1 ton yükleme, 3.5 ton çekme kapasitesine sahip. 4MATIC dört teker çekiş sistemi ile sunulan aracın motoru 3.0 litre ve 261 beygir güç, 620Nm tork üretiyor.

Renault – Nissan ortaklığı ile üretildiği belirtilen Mercedes X-Class, motor ve teknik ayrıntılarda Mercedes’in kendi üretimi teknolojileri üzerinde taşıyor. Nissan Navara ve Renault Alaskan ile aynı platformu kullanan araç 2017 yılının son çeyreğinde Avrupa ve Güney Afirka pazarında satışa sunulmuş olacak.