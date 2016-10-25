Otomobilinizi akıllı hale getirecek aksesuar: Navdy satışta

Otomobillerin ön camını bir ekrana çeviren Navdy ilk olarak 2014 yılında gün yüzüne çıkmıştı. Bir kitle fonlama sitesinde bağış arayan ve toplamda 2.5 milyon dolarlık bağış elde etmeyi başaran proje, iki yılın ardından ete kemiğe büründü ve bir ürün olarak kullanıcıların karşısına çıktı. Tabi bu süreçte kendine toplamda 26 milyon dolar değerinde yatırım bulmayı başaran Navdy, sonunda resmi olarak ürün satışına başladı.

Navdy Nedir? Nasıl Çalışıyor?

Navdy bir ekran ve ana üniteden oluşuyor. Ekran şeffaf bir yapıda ve yolu görmeye de engel olmayacak şekilde. Bu sayede ihtiyacınız olan görüntüler, ekrana yolu görmeye engel olmayacak şekilde getiriliyor. Üzerinde bir adet kamera da bulunan cihaz, bu kamera üzerinden hareketleri algılayarak, sadece elinizi hareket ettirerek bir takım işlevler uygulayabiliyor. Örneğin gelen çağrıyı elinizi sağa doğru sallayarak kabul edebilir veya sola sallayarak reddedebilirsiniz. Aynı şekilde sonraki parçaya geçmek için de bu tür özel kısayollardan faydalanabilmek mümkün.

Hem Android hem de iOS için bir mobil uygulaması bulunan Navdy, bu uygulamalar üzerinden görevleri yerine getiriyor. Yani aslında ekrana getirilecek olan bilgiler, bu uygulamalar üzerinden ayarlanıyor. Örneğin evden çıkarken gideceğiniz konumu telefondan ayarlıyorsunuz, arabaya binince Navdy ekranda direkt adres tarifi ile sizi karşılıyor. Bu arada ekrandaki menü seçenekleri arasında gezinme için direksiyona bir kumanda da ekleniyor.

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OBD II Portunu da Kullanıyor

Navdy, OBD II portunu da özel bir apart yardımı ile kullanabiliyor. OBD II yuvasına takılacak bir Bluetooth aparatı ile araca erişebilen cihaz, bu sayede araca dair bir çok detayı ekrana taşıyor ve komplike bir yol bilgisayarı olarak görev yapmaya hazır hale geliyor. OBD II portunun ABD üretimi araçlarda 1996, Avrupa üretimi araçlarda ise 2002 yılından bu yana standart olarak yer aldığını düşünürsek çoğu fosil yakıtlı araç ile sistemin uyumlu olacağını söyleyebiliriz. Tabi bu durum Navdy’nin elektrikli araçlarda çalışamayacağı anlamına geliyor.

Bir çok üçüncü taraf yazılımın bildirimlerini tanıyabilen Navdy, Facebook, slack, e-posta, WhatsApp, Twitter gibi yazılımlardan gelen bildirimleri, ekranına taşıyabiliyor veya özel kısayollar ile aksiyon verebilmenize de olanak tanıyor.

Ücret Ne Kadar?

Şimdilik Amerika’da bazı şehirlerde kurulum noktaları bulunan Navdy, hızlı bir şekilde yayılıyor. Amerika’da 71 dolar aylık kiralama ücreti ile araçlara kurulabilen sistemi tamamen satın almak isterseniz 799 dolar ödemeniz gerekiyor.



