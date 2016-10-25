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Otomobilinizi akıllı hale getirecek aksesuar: Navdy satışta

İki yıl önce bir kitle fonlama sitesinde bağış arayan ve otomobillerin ön camını akıllı hale getiren Navdy, sonunda satışa sunuluyor. İşte araba kullanmayı eğlenceli hale getiren Navdy:
2 yıl
15,5b
1
24
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Otomobillerin ön camını bir ekrana çeviren Navdy ilk olarak 2014 yılında gün yüzüne çıkmıştı. Bir kitle fonlama sitesinde bağış arayan ve toplamda 2.5 milyon dolarlık bağış elde etmeyi başaran proje, iki yılın ardından ete kemiğe büründü ve bir ürün olarak kullanıcıların karşısına çıktı. Tabi bu süreçte kendine toplamda 26 milyon dolar değerinde yatırım bulmayı başaran Navdy, sonunda resmi olarak ürün satışına başladı.

Navdy Nedir? Nasıl Çalışıyor?

Navdy bir ekran ve ana üniteden oluşuyor. Ekran şeffaf bir yapıda ve yolu görmeye de engel olmayacak şekilde. Bu sayede ihtiyacınız olan görüntüler, ekrana yolu görmeye engel olmayacak şekilde getiriliyor. Üzerinde bir adet kamera da bulunan cihaz, bu kamera üzerinden hareketleri algılayarak, sadece elinizi hareket ettirerek bir takım işlevler uygulayabiliyor. Örneğin gelen çağrıyı elinizi sağa doğru sallayarak kabul edebilir veya sola sallayarak reddedebilirsiniz. Aynı şekilde sonraki parçaya geçmek için de bu tür özel kısayollardan faydalanabilmek mümkün.

Hem Android hem de iOS için bir mobil uygulaması bulunan Navdy, bu uygulamalar üzerinden görevleri yerine getiriyor. Yani aslında ekrana getirilecek olan bilgiler, bu uygulamalar üzerinden ayarlanıyor. Örneğin evden çıkarken gideceğiniz konumu telefondan ayarlıyorsunuz, arabaya binince Navdy ekranda direkt adres tarifi ile sizi karşılıyor. Bu arada ekrandaki menü seçenekleri arasında gezinme için direksiyona bir kumanda da ekleniyor.

Otomobilinizi akıllı hale getirecek aksesuar: Navdy satışta
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OBD II Portunu da Kullanıyor

Navdy, OBD II portunu da özel bir apart yardımı ile kullanabiliyor. OBD II yuvasına takılacak bir Bluetooth aparatı ile araca erişebilen cihaz, bu sayede araca dair bir çok detayı ekrana taşıyor ve komplike bir yol bilgisayarı olarak görev yapmaya hazır hale geliyor. OBD II portunun ABD üretimi araçlarda 1996, Avrupa üretimi araçlarda ise 2002 yılından bu yana standart olarak yer aldığını düşünürsek çoğu fosil yakıtlı araç ile sistemin uyumlu olacağını söyleyebiliriz. Tabi bu durum Navdy’nin elektrikli araçlarda çalışamayacağı anlamına geliyor.

Bir çok üçüncü taraf yazılımın bildirimlerini tanıyabilen Navdy, Facebook, slack, e-posta, WhatsApp, Twitter gibi yazılımlardan gelen bildirimleri, ekranına taşıyabiliyor veya özel kısayollar ile aksiyon verebilmenize de olanak tanıyor.

Ücret Ne Kadar?

Şimdilik Amerika’da bazı şehirlerde kurulum noktaları bulunan Navdy, hızlı bir şekilde yayılıyor. Amerika’da 71 dolar aylık kiralama ücreti ile araçlara kurulabilen sistemi tamamen satın almak isterseniz 799 dolar ödemeniz gerekiyor.


 

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Jeopol 2 yıl en beğenilen
hem cok sacma hem cok pahali.

zaten head up display hiz, saat, hava sicakligi, navigasyon gibi hizmetleri veriyor. el sallayarak cagriyi kabul yetmek yerine de direksiyon uzerinde bulunan bir tusa basabilirsiniz.
hem cok sacma hem cok pahali.zaten head up display hiz, saat, hava sicakligi, navigasyon gibi hizmetleri veriyor. el sallayarak cagriyi kabul yetmek ...
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deepdarque 1 yıl
Cihaz Obd portundan energi ve arac bilgilerini almakta. Telefon uzerinde yuklu Navdy programi araciligi ile de navigasyon, telefon ve muzik bilgilerini paylasmakta.
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Erreguay 2 yıl
Bu aletin güç kaynağı nedir.
Şarj mı etmek gerekiyo yoksa araçta bir yere kablo çekip mi elektrik alıyo.
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Dukkha 2 yıl
Ben araca sonradan takılan hiçbirşeyi sevmiyorum hepsi eğreti duruyor başarılar navdy.
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deepdarque 2 yıl
Ben 2014 te pre order olarak satin almistim (299$) o zamanki dolar kuru ile oldukca uygundu fiyatı. Hatta daha sonra 2015 yilinda piyasaya cikaramadiklari icin ozur mahiyetinde ya kargo ucretini odeyelim yada satin almaktan vazgecerseniz ucretin tamami diye teklif sunmuslardi. Ben 30$ kargo ucretini aldim. Urun piyasaya cikinca da kargolanmaya baslandi, ancak fed-ex in takipli kargo teslim sistemi tr de ve dunyada bircok ulkede calismadigini soyleyerek benden gecerli bir Abd adresi istemislerdi. Ben de sistemin isledigi Isvicre de bir arkadasima yonlerdim. Oraya da Isvicre nin 47 CHF lik vergisini odeyip kargoyu teslim aldik. Sonucta bana 270$+47CHF na mal oldu.Bugunku kur uzerinden ciddi bir rakam ama cihaz cidden stabil calisiyor ve gunes isigindan dolayi goruntu kaybina ugramiyor. Basarili.
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rcourb 2 yıl deepdarque
deepdarque

Ben 2014 te pre order olarak satin almistim (299$) o zamanki dolar kuru ile oldukca uygundu fiyatı. Hatta daha sonra 2015 yilinda piyasaya cikaramadiklari icin ozur mahiyetinde ya kargo ucretini odeyelim yada satin almaktan vazgecerseniz ucretin tamami diye teklif sunmuslardi. Ben 30$ kargo ucretini aldim. Urun piyasaya cikinca da kargolanmaya baslandi, ancak fed-ex in takipli kargo teslim sistemi tr de ve dunyada bircok ulkede calismadigini soyleyerek benden gecerli bir Abd adresi istemislerdi. Ben de sistemin isledigi Isvicre de bir arkadasima yonlerdim. Oraya da Isvicre nin 47 CHF lik vergisini odeyip kargoyu teslim aldik. Sonucta bana 270$+47CHF na mal oldu.Bugunku kur uzerinden ciddi bir rakam ama cihaz cidden stabil calisiyor ve gunes isigindan dolayi goruntu kaybina ugramiyor. Basarili.

hocam saygılar. uygun bir zamanda inceleme videosu çekebilirseniz çok makbule geçer
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metehan_bera 2 yıl
amazon da 499 usd mış. (tabi TR ye ekstra vergi ve kargo ücretini saymazsak)
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deepdarque 2 yıl
Arkadaslar gecen hafta itibari ile Navdy elime gecmis bulunmaktadir. yakinda bir inceleme videosu cekmek istiyorum. Cihaz ile ilgili sorulari olan varsa buradan cevaplayabilirim.
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_OkNisT_ 2 yıl
Kulak arkası kalmış biz geldik demişler, 799 usd nedir ya.
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Jeopol 2 yıl
hem cok sacma hem cok pahali.

zaten head up display hiz, saat, hava sicakligi, navigasyon gibi hizmetleri veriyor. el sallayarak cagriyi kabul yetmek yerine de direksiyon uzerinde bulunan bir tusa basabilirsiniz.
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uk79 2 yıl
Pek de gerekli değil,çünkü yeni araçlarda android Auto ve Apple car play var teli bağla aracın ekranı sesli komutla çalışan tablet olsun,navigasyon Spotify vs ana ekranda zaten :)
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orhan1461 2 yıl
Satışa sunuldumu bu ürün fiyatı bellimi ?..
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ugurozer 2 yıl
71 tl ye satilsaydi dusunurdum.
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