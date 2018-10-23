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Merkür'e doğru yola çıkan BepiColombo, uzaydan ilk fotoğrafını gönderdi

Avrupa ve Japonya iş birliğinde geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılan BepiColombo, yedi yıllık Merkür yolculuğuna başladı. İşte uzay aracının uzayda yakaladığı ilk fotoğraf:
7 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) geçtiğimiz hafta Merkür'e gönderdiği 2 milyar Euro'luk uzay aracı BepiColombo, yedi yıllık dev uzay yolculuğuna start verdi. Bugün görevle bir açıklama yayınlayan ESA, BepiColombo görevinde her şeyin yoldunda gittiğini belirtti. Uzay ajansı ayrıca BepiColombo'nun uzayda yakaladığı ilk fotoğrafı da yayınladı.

Yayınlanan fotoğrafta çok da özel bir şey bulunmuyor. Sağ tarafta MTM (Mercury Transfer Module) uzay aracının güneş panellerini, sol alt tarafta ise çok katmanlı yalıtım uygulanan güneş sensörlerini görüyoruz. Bunun haricinde ise tamamıyla uzayın karanlığı bizi karşılıyor. MTM, Merkür'ün yörüngesine yerleştirilecek olan Mercury Planetary Orbiter (MPO) ve Mercury Magnetospheric Orbiter'ı (MMO) taşıyor ve uzay araçları için bir destek görevi görüyor.

Ayrıca Bkz. "Avrupa ve Japonya'nın Merkür yolculuğu başlıyor: İşte dev görevin detayları"

Avrupa-Japonya iş birliği


ESA ve JAXA'nın iş birliği içerisinde geliştirdiği BepiColombo görevinde iki farklı uzay aracı Merkür'ün yörüngesine yerleştirilece. Bunlardan birisi Avrupa'nın Mercury Planetary Orbiter (MPO) isimli sondası diğeri ise Japonya tarafından geliştirilen Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO). Merkür'e ulaşılmasının ardından birbirlerinden ayrılacak olan bu iki uzay aracının farklı görevleri bulunuyor.

Merkür'e doğru yola çıkan BepiColombo, uzaydan ilk fotoğrafını gönderdi
MMO'nun öncelikli görevi isminden de anlaşılacağı üzere gezegenin manyetik alanını incelemek olacak. Bilim insanları Merkür'ün küçük boyutları ve katı halde olduğu düşünülen çekirdeği nedeniyle bir manyetik alana sahip olmasının alışılagelmişin çok dışında bir durum olduğunu söylüyor. MMO bu manyetik alanın davranışlarını ve güneş rüzgarlarıyla olan ilişkişini inceleyecek.

Avrupa'nın MPO sondası ise gezegenin kendisini inceleyecek. MPO'nun Merkür'ün yüzeyinden çekirdeğine kadar her tarafını çok detaylı bir şekilde araştırması ve birçok soruya cevap vermesi bekleniyor. Gezegenin ilginç kimyasal yapısı ve Güneş'e bu kadar yakın bir konumda nasıl oluşup evrimleştiği gibi konularda çok değerli veriler elde edilecek.

2025 yılında Merkür'e ulaşacak olan BepiColombo'nun en az iki yıl gezegenin yörüngesinde görev yapması bekleniyor. ESA ve JAXA'nın duruma göre görevin süresini uzatabilme ihtimali de bulunuyor.


http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2018/10/BepiColombo_s_first_image_from_space Yorum Yaz
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grafman09 6 ay
Tek dayanagınız Iss onu da güya.. gözlemleyen bir kişi var. Bir kaç farklı versiyonunu izledim.. Sen de gözlemle 2. Ol :) komik şey seni... Türksat var onuda görelim milli gururumuz.. Yetmiyor mu teknolojimiz?
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Sirkadyen 6 ay grafman09
Burda böyle saçmalamaktansa gidip gökyüzüne baksaydın ISS'i görebilirdin. Doğruyu öğrenmek yerine niye saçmalıklarına sarılmaya devam ediyorsun ?
Aç ISS'in konumunu gösteren bir siteyi, evinin tepesinden geçerken bak. Kim diyor bir kişi gözlemlemiş diye ? Koskoca istasyonla televizyon uydusunu nasıl kıyaslıyorsun o da garip, ama jeosenkron yörüngedeki uyduları gayet de kolay fotoğraflayabilirsin.
skyandtelescope.com/...
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sistemli adam 6 ay
Ecnebi nelerle uğraşıyor biz ise andımız okunsun mu okunmasın mı onunla uğraşıyoruz.
Sanki andımızı okudun da uydu fırlattın !
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cabriyo 7 ay
sadece şov. "bizde uzayadayız" demek için yapılmış bir proje.
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grafman09 7 ay cabriyo
Aştıklarına dair orjinal olan bir fotoğraf var mı? Yok, Adamlar kaç kez açıkladılar, en son 2011 senesiydi.. Daha çok araştırın.. Taş devrinde yaşayan biri olarak daha fazla okuduğum aşikar..
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ouzqan 7 ay
hayırlısı bakalım. güzel gelişmeleri bekliyoruz.
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huso44 7 ay
demin bir şeyi merak ettim ve hesap yaptım:
dünya merkür arası 77000000 km (en yakın konum).
7 yılda ulaşacağını düşünürsek yılda ortalama 11000000 km yol katedecek.
11000000/365=30136 km günlük gideceği yol,
30136/24=1255 km/saat hız.
yani bir bakıma mach 1. abi yakıttan tasarruf etmek için bu kadar yavaş da gidilmez hani. tofaş mı bu. tabi benim hesaplama tamamen kedi ciğer ilişkisi içeriyor o ayrı ama hesap da ortada.
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kalzakath 7 ay huso44
Düz bir rotada gitmiyor araç, gezegenlerin yörünge izinden gidiyor yani dünyadan ayrıldıktan sonra güneş etrafında bir yörüngede ilerleyerek Merkür'ün yörüngesi ile kesişen bir rota izliyor.
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kalzakath 7 ay
Acaba neden hiç yıldız görünmüyor?
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Sirkadyen 7 ay kalzakath
Basit optik. Şurdaki yazıyı okuyun
kozmikanafor.com/...
@grafman09 Taş devrinde yaşayan sizler için aşılması mümkün olmayan birşey gibi görülebilir ancak 2018'de yaşayanlar için gayet mümkün ve sıradan birşey.
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