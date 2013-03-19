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Merrill Lynch : HTC One bu ay sonu 4 ülkede sınırlı sayıda satışa sunulacak

6 yıl
994
1
51
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Merrill Lynch : HTC One bu ay sonu 4 ülkede sınırlı sayıda satışa sunulacak

Global olarak önemli firmalarla sıkı ilişkileri olduğu bilinen dünyanın en büyük aracılık şirketi Merrill Lynch, HTC'nin yeni amiral gemi modeli One'ın satışı ile ilgili bazı bilgiler paylaştı.

Bilindiği gibi bazı üretim problemleri nedeniyle HTC One'ın Nisan ortası veya sonu gibi satışa sunulacağı firma tarafından duyurulmuştu. Lynch'in müşterilerine verdiği bilgiye göre HTC, One modelini ay sonuna kadar 4 ülkede sınırlı olarak satışa sunmayı planlıyor. Bu 4 ülke ise ABD, İngiltere, Tayvan ve Almanya olarak sıralanıyor. HTC'nin ilk etapta bu 4 önemli pazara odaklanma kararı aldığı belirtiliyor.

Geçen yıl geniş bir dağıtım ağıyla satışa çıkan HTC One X modelinde ortaya çıkan problemler firmanın başını oldukça ağrıtmış ve marka imajına zarar vermişti. Hataların giderilmesi de bu nedenle biraz gecikmişti. Bu kez kısıtlı bir dağıtımla firmanın bir nevi pilot uygulama yapması bekleniyor.

Lynch satışa çıkacak ünite sayısının ne kadar olduğunu bilmiyor ancak üretim sıkıntıları nedeniyle büyük beklentilerin olmaması gerektiğini vurguluyor.

HTC yetkililerinin de belirttiği gibi önemli özelliklere sahip modelin tanıtım konusunda bazı eksiklikleri bulunuyor. Modelde sunulan Ultrapixel teknolojisinin rakip ürünlerin daha yüksek çözünürlükteki kameralarından daha iyi olduğunu anlatmak şart. HTC mali şefi Ben Ho, dünyada özellik ve tasarıma önem veren 1.1 milyar teknomanyağa sosyal ağlar, portallar, bloglar ve diğer dijital medya kanallarıyla ulaşmaları gerektiğinin altını çizmişti.

Lynch, 4 ülkede HTC'nin agresif bir tanıtım kampanyası yürütmesi halinde başarılı olacağını ve sonrasında diğer ülkelere dağıtımın başlayabileceğini dile getiriyor.
4.7 inçlik Full HD S-LCD3 ekranı, Snapdragon 600 4 çekirdekli işlemcisi, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, daha fazla ışık alarak kamera performansını artıran Ultrapixel teknolojisi, alüminyum alaşımlı gövde, çift hoparlör ve amfi destekli Boomsound ses sistemi, 2GB RAM şeklinde iddialı özellikler sunan HTC One yılın en önemli modellerinden birisi olacak. 

http://www.phonearena.com/news/Merrill-Lynch-says-HTC-One-will-be-released-in-four-markets-this-month_id40973 Yorum Yaz
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Zogguko 6 yıl en beğenilen tahayasin1
tahayasin1

Samsung'a S4'ün tasarımından dolayı eleştirip memnun olduğunuzu ifade edeceksiniz hemde dinozor sesiyle.

Eleştirdiğiniz Samsung S4'ü 155 ülkeye birden neredeyse dünyadaki tüm müşterilerine aynı anda cihazı kullanma mutluluğunu verecek.

HTC efendi ise ilk etapta 4 ülkeye dağıtacak ama sanırım diğer ülkelerin cihazı görmeleri yıl sonunu bulur tabii bir başka amiral gemisi tanıtmassa.
Bunlar satışlarda da yazilim da oldukları gibiymiş. Birde başkalarını eleştiriler
Müşterileride kendilerini eleştirir onuda duymazdan gelirler.
40 fırın ekmek yemeleri lazım bu kulvarda.

plastik bir kapağı koyup yollamakla ful alüminyum kasanın üretimini bir mi tutuyorsun, her neyse bu sefer uzatmayacam çok boş konuşuyorsunuz
tahayasin1Samsung'a S4'ün tasarımından dolayı eleştirip memnun olduğunuzu ifade edeceksiniz hemde dinozor sesiyle.Eleştirdiğ...
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3 Yanıt Yanıtla +19
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excalibur21 6 yıl
Mayısta çıkarsa mayısta, eylülte çıkarsa eylülde alırım.. Net!!
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Zogguko 6 yıl Nihilous
Nihilous

By Trex

Nihilous

By Trex

tahayasin1

Samsung'a S4'ün tasarımından dolayı eleştirip memnun olduğunuzu ifade edeceksiniz hemde dinozor sesiyle.

Eleştirdiğiniz Samsung S4'ü 155 ülkeye birden neredeyse dünyadaki tüm müşterilerine aynı anda cihazı kullanma mutluluğunu verecek.

HTC efendi ise ilk etapta 4 ülkeye dağıtacak ama sanırım diğer ülkelerin cihazı görmeleri yıl sonunu bulur tabii bir başka amiral gemisi tanıtmassa.
Bunlar satışlarda da yazilim da oldukları gibiymiş. Birde başkalarını eleştiriler
Müşterileride kendilerini eleştirir onuda duymazdan gelirler.
40 fırın ekmek yemeleri lazım bu kulvarda.

plastik bir kapağı koyup yollamakla ful alüminyum kasanın üretimini bir mi tutuyorsun, her neyse bu sefer uzatmayacam çok boş konuşuyorsunuz

Dünya da alüminyum krizi varda ben mi bilmiyorum?

profili açık unutmuşsun
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



sana şimdi oturup bütün alüminyumdan tek parça telefon kasası işlemekle plastik düz ayrı parçalar döküp takmak arasındaki hız farkını anlatamam
bari gelip şurada millete sanayi öğretmeyin sizin dersiniz falan yok mu


Yok kardeşim YGS'ye giriyoruz bu hafta. Bel altından vurmaya çalışman oldukça saçma ben gayet normal bir soru sordum. Biraz seviye takın kendine ve konuyu başka yere çekme. Alüminyum "tek parça" telefon yapılmaz! Bunu öncelikle öğren, Yedek parça sanayisi diye bir şey vardır bilmem bilir misin? Olaydan bir gram çaktığını zannetmiyorum, laf olsun diye marka fanatikliği üzerine bir mesaj yazmışsın. HTC'de kullandım, HTC'yi de severim. Kasası kalitelidir, sağlamdır. Tasarım olarak kalitelidir ancak Samsung'un kasası basit üretimi kolay gibi bir şey yok. HTC el üretimi yapmıyor, öz kaynak yetersizliği vardır o ayrı. Ürün üretim zorluğu ile alakası yok. Patek Philippe üretmiyorlar telefon üretiyorlar.

Edit: Anlamadığım şey şu, bu günlerde önüne gelen eski konularımı deşeliyor. 1 yıllık konuyu deşeleyip laf sokma çabalarında herkes. Ve hepsinin ortak noktası "profilleri kapalı"

Eğer bir kişi profilini kapatıyorsa yazdıklarına güvenmiyordur benim profilim açık kardeşim hiçbir şeyi saklamam ben, her mesajım orada gözükür.


yav sen neyin kafasındasın bilmiyorum liselilere sanayi öğretecek halim yok hala gelmiş bana neyi anlatıyorsun en azından bin tane vidoesunu çıkarttılar nasıl yapıldığını izle gör samsungun plastik ayrı parçalar üretip takıp yollamasıyla bir mi demişim orda sen çok farklı yerlere çekmişsin ilk önce ergen kafanı değiştir sonra gel benimle tartış seninlemi uğraşıcam bide uzun uzun yazmış içerik boş..
NihilousBy TrexNihilousBy Trextahay...
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biozalp 6 yıl
kardeşim htc fanları doluşmuş diyosunuz, ben bir htc fan'ı değilim, elimde blackberry var, param hazır telefon geldiği an alcam ama piyasada gs4 de olacak ben htc'yi tek seçtim, tasarım önemli sadece performans önemli diyosunuz sizin dediğiniz murat alıp içine 3.0 motor 450 beygir koymak gibi bir şey. Objektif bakıyorum htc bunu yetiştirememekte haklı dünyada kısıtlı üretimi olan bir kamera kullanıyor ve full aliminıum kasa yapıyo, samsung'un ürettiği bir kasa 1 zamanda üretiliyosa htc'nin ki 4 zamanda üretiliyo bu açıdan da stok sıkıntısının yaşanması baya normal, Aynı zamanda "iphone havası" derler telefonun bi şekli vardır, htc bunu başarmış samsung notu ve gs3 ü almış birleştirmiş bir şeyler çıkarmış ben eğer o telefonu elime alırsam hoşnut olmam. Ara yüz konusu da önemli tabi htc resmen almış saf android "htcdroıd" yapmış sense arayüzü her şekilde touchwiz'i alır. Samsung gs3'de çok iyi iş çıkardı ve 2012 yıldızı oldu fakat 2013'te yıldızın kim olacağı belli...
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vamp 6 yıl
Htc nin ne yapip ettigi kimsenin cokta umurunda degil. Ortalama olarak gs4 un maliyeti 240$ civarinda. Yani arka kapagi plastik diye kimse yadirgamiyor. Cope para vermiyor kimse. Emin olun s4 un maliyeti htc one dan daha pahalidir. Fakat sizler aliminyumcu olarak bu telefonu hem bekleyeceksiniz hemde karaborsa olacagi icin pahaliya alacaksiniz. Bunun ismine de kalite diyeceksiniz. Kalite kasanin icinde olur disinda degil. Disindaki kaliteyle ugrasirsa firmalar ancak boyle 3-5 ülkeye siparis yetistirirler. Turk teknoloji severlere gecmis olsun...
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byJuck 6 yıl
gelsinde çok pahalıya geliyor bee
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DH Misafiri 6 yıl
Size 1 soru .. samsung kendimi bildim bilelim bu pazarda her türlü ucuz pahalı elektroniği yapıyor .. ama hep derim gitsin çamaşır makinesi yapsın o konuda iyi .. şimdi apple sistemlerini taklit kapak takliti ile ben mi samsung mu apple 600 milyon $ ödüyor ? .. htc sürüyle yeni teknoloji yapıyor yazılım olarak sorun yok çipe yükler 100101 leri gider ama ultrapixeldir .. alüminyüm kasada anten sorununu felan htc aştı ilk .. droid dna 13mp kamera 41 mp lik kameraya eş değer tutuldu yani htc alan adam tasarım yenilikcilik teknoloji için alır parasına bakmaz .. 1900 tl galaxy s4 ise 2000 htc one dır.
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K.can.tas 6 yıl
Buda fiyatların uçması demek
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tahayasin1 6 yıl
@ Düşünen bir
Aynen!.
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
HTC, güzel telefon yaptı ama isim konusunda iyi degiller . Sadece "ONE" nedir ya! önceden One X felan çıkart sonra one diye isimlendir. gelecek sene Two ederler one serisi ölmüş olur markalaşmak için ugraşmaları lazım. Android diyince Galaxy diyenlere One öğreteceklerki satışı artırsınlar..
Artı olarak, geç gelsin öyle herkesin elinde olmasın kullanmayı bilen aslın. Parası olan alıyor iphone'u benim telefonda android var mı diyede soruyorlar sonra.
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Castiell07 6 yıl
Htc fanlari dolusmus milletin yorum yapmasina izin vermiyorlar kesin bu yorumda eksi yagmuruna tutulacak
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Jacobıan 6 yıl
yine htc yine ölü doğan bir cihaz bu türkiye ye gelene kadar yeni bir amiral gemisi çıkarırlar
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speedpolis 6 yıl
Slm şuan note2 kullanıcısıyım, oğlum s3 eşim htc cha cha kullanıcısı. Ben bir htc hayranı olarak hd2 den bu yana dikkatimi çeken bir cihaz yapamadı hd2 yi ilk aldığımda ekranına dokunduğumda aldığım hazzı anlatamam, yaklaşık 2 sene kullandım daha sonra note aldım şimdi note2, htc den note tarzı bir cihaz bekliyorum. Birde htc nin pazarlama stratejini beğenmiyorum çok telefon çıkardılar ama hala hd2 nin başarısını yakalayamadılar o ne telefondu öyle bütün işletim sistemlerini kaldırıyordu halada aynı.
Bana göre şuan dünyadaki en iyi telefon ne derseler tartışmasız hd2 derim. Tek istediğim hd2 yi note tarzı olarak yapmaları.
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eresist 6 yıl
Htc'nin bu güne kadar sağlam cihazlar ürettiğini düşünen insanların ne kadar bu cihazları kullandığını veya gördüğünü bilmek isterdim. Alüminyum kasalarda olmaları sebebi ile en ufak düşme ve darbede çizilmeler soyulmalar ve darbeler alan,bununla birikte iç ve dış ekranı kasanın darbeyi ememeyişinden dolayı kolayca kırılan ve içi sürekli toz alan cihazlardır ki bir teknoloji markette ürünlerin servise gönderilmesi ile sorumlu bir kişi olaraktan alüminyum kasaların verdiği hissiyat dışında kullanıcıya hiçbir faydasının olmadığına kesinlikle gözlemlemişimdir.
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__ThE_GhosT__ 6 yıl eresist
eresist

Htc'nin bu güne kadar sağlam cihazlar ürettiğini düşünen insanların ne kadar bu cihazları kullandığını veya gördüğünü bilmek isterdim. Alüminyum kasalarda olmaları sebebi ile en ufak düşme ve darbede çizilmeler soyulmalar ve darbeler alan,bununla birikte iç ve dış ekranı kasanın darbeyi ememeyişinden dolayı kolayca kırılan ve içi sürekli toz alan cihazlardır ki bir teknoloji markette ürünlerin servise gönderilmesi ile sorumlu bir kişi olaraktan alüminyum kasaların verdiği hissiyat dışında kullanıcıya hiçbir faydasının olmadığına kesinlikle gözlemlemişimdir.

HTC nin 4 cihazını kullandım dostum. Acaba sen hiç kullandın mı ? :) düşme filan diyosun iphone5 ekranı üstüne düştüğü anda ekran paramparça oluyor hakeza diğer iphone larda öyle. toz nasıl girecek onu merak ediyorum kasa tek parca. :) düşünmeden konuşmayın . :D

Ayrıca pazaarlama ve piyasaya sürme mevzusunda önemli olan maddi olarak özkaynaktır dostlar :) HTC samsungtan fakir hepimiz biliyoruz. Samsungun üretim ağını düşünün buzdolabıda yapıyor telefonda :) anlayışlı durmak lazım..
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cihangir12 6 yıl
Performans olarak S4 ten çok geri kalmaz ve ekranı da iyi olursa alacağım.
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