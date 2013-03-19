Merrill Lynch : HTC One bu ay sonu 4 ülkede sınırlı sayıda satışa sunulacak





Global olarak önemli firmalarla sıkı ilişkileri olduğu bilinen dünyanın en büyük aracılık şirketi Merrill Lynch, HTC'nin yeni amiral gemi modeli One'ın satışı ile ilgili bazı bilgiler paylaştı.





Bilindiği gibi bazı üretim problemleri nedeniyle HTC One'ın Nisan ortası veya sonu gibi satışa sunulacağı firma tarafından duyurulmuştu. Lynch'in müşterilerine verdiği bilgiye göre HTC, One modelini ay sonuna kadar 4 ülkede sınırlı olarak satışa sunmayı planlıyor. Bu 4 ülke ise ABD, İngiltere, Tayvan ve Almanya olarak sıralanıyor. HTC'nin ilk etapta bu 4 önemli pazara odaklanma kararı aldığı belirtiliyor.





Geçen yıl geniş bir dağıtım ağıyla satışa çıkan HTC One X modelinde ortaya çıkan problemler firmanın başını oldukça ağrıtmış ve marka imajına zarar vermişti. Hataların giderilmesi de bu nedenle biraz gecikmişti. Bu kez kısıtlı bir dağıtımla firmanın bir nevi pilot uygulama yapması bekleniyor.





Lynch satışa çıkacak ünite sayısının ne kadar olduğunu bilmiyor ancak üretim sıkıntıları nedeniyle büyük beklentilerin olmaması gerektiğini vurguluyor.





HTC yetkililerinin de belirttiği gibi önemli özelliklere sahip modelin tanıtım konusunda bazı eksiklikleri bulunuyor. Modelde sunulan Ultrapixel teknolojisinin rakip ürünlerin daha yüksek çözünürlükteki kameralarından daha iyi olduğunu anlatmak şart. HTC mali şefi Ben Ho, dünyada özellik ve tasarıma önem veren 1.1 milyar teknomanyağa sosyal ağlar, portallar, bloglar ve diğer dijital medya kanallarıyla ulaşmaları gerektiğinin altını çizmişti.





Lynch, 4 ülkede HTC'nin agresif bir tanıtım kampanyası yürütmesi halinde başarılı olacağını ve sonrasında diğer ülkelere dağıtımın başlayabileceğini dile getiriyor.

4.7 inçlik Full HD S-LCD3 ekranı, Snapdragon 600 4 çekirdekli işlemcisi, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, daha fazla ışık alarak kamera performansını artıran Ultrapixel teknolojisi, alüminyum alaşımlı gövde, çift hoparlör ve amfi destekli Boomsound ses sistemi, 2GB RAM şeklinde iddialı özellikler sunan HTC One yılın en önemli modellerinden birisi olacak.

http://www.phonearena.com/news/Merrill-Lynch-says-HTC-One-will-be-released-in-four-markets-this-month_id40973