Mesajlaşma uygulaması Line, 28 milyar dolar ile borsaya açılıyor





Güney Kore'den doğarak kısa sürede Asya'yı kapsama alanına alan ve Avrupa'ya da sıçrayan mesajlaşma uygulaması Line, şimdi de borsaya açılıyor.





28 milyar dolar gibi dikkat çekici bir bedel belirleyen firmanın Japonya veya NASDAQ borsasına açılmak için görüşmeler yaptığı belirtiliyor.





Hali hazırda 230 milyon kullanıcıya sahip olan Line, 300 milyon rakamına erişince borsaya açılma işlemlerine başlayacak. Kısa sürede büyüyen ve kendisine oldukça güvenen Line, Nadal'ın oynadığı reklamlar ile sadece İspanya'da 15 milyon indirme rakamına ulaştı. Line ülkemizdeki ilgiden de oldukça memnun. Her ay sticker satışlarından 10 milyon dolar gelir elde ediliyor.





Ancak ekonomistler Line için risklerin mevcut olduğunu belirtiyor. 100 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olduğu tahmin edilen Line, bu açıdan 300 milyon aktif kullanıcılı WhatsApp ve 235 milyon aktif kullanıcılı WeChat'in gerisinde.





Firma son çeyrekte 132 milyon dolar gelir elde etti ancak her yıl Naver adlı ortağından 190 milyon dolar yatırım alıyor ve bu da asıl kazancın görülmesini engelliyor. Line'nin güven açısından gelir ve kar tablolarının ayrıntılı biçimde yayınlanması isteniyor.

http://thenextweb.com/asia/2013/10/15/messaging-company-line-is-reportedly-gearing-up-for-us-or-japanese-ipo-worth-28-billion/