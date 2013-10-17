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Mesajlaşma uygulaması Line, 28 milyar dolar ile borsaya açılıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mesajlaşma uygulaması Line, 28 milyar dolar ile borsaya açılıyor

Güney Kore'den doğarak kısa sürede Asya'yı kapsama alanına alan ve Avrupa'ya da sıçrayan mesajlaşma uygulaması Line, şimdi de borsaya açılıyor.

28 milyar dolar gibi dikkat çekici bir bedel belirleyen firmanın Japonya veya NASDAQ borsasına açılmak için görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Hali hazırda 230 milyon kullanıcıya sahip olan Line, 300 milyon rakamına erişince borsaya açılma işlemlerine başlayacak. Kısa sürede büyüyen ve kendisine oldukça güvenen Line, Nadal'ın oynadığı reklamlar ile sadece İspanya'da 15 milyon indirme rakamına ulaştı. Line ülkemizdeki ilgiden de oldukça memnun. Her ay sticker satışlarından 10 milyon dolar gelir elde ediliyor.

Ancak ekonomistler Line için risklerin mevcut olduğunu belirtiyor. 100 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olduğu tahmin edilen Line, bu açıdan 300 milyon aktif kullanıcılı WhatsApp ve 235 milyon aktif kullanıcılı WeChat'in gerisinde.

Firma son çeyrekte 132 milyon dolar gelir elde etti ancak her yıl Naver adlı ortağından 190 milyon dolar yatırım alıyor ve bu da asıl kazancın görülmesini engelliyor. Line'nin güven açısından gelir ve kar tablolarının ayrıntılı biçimde yayınlanması isteniyor.

http://thenextweb.com/asia/2013/10/15/messaging-company-line-is-reportedly-gearing-up-for-us-or-japanese-ipo-worth-28-billion/ Yorum Yaz
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Toshiromifune53 6 yıl en beğenilen
Valla etrafımda kullanan bir kişiye bile rastlamadım .
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General. 6 yıl
Çok can yakacaklar balon olduğu açık
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modifci 6 yıl
Ulan daha dün çıktı avrupaya bugün borsaya açılıyor bu koreliler baya deli yürek herhalde
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bozok_53_45 6 yıl
bu whatsupp filen nasıl para kazanıyor hem bedava hem reklam göstermiyor?
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WarSaw 6 yıl
300 milyon kullanıcı sayısı çok iyi bir rakam. Instagram 30 milyon kullanıcı sayısıyla facebook'a 1milyar dolara satılmıştı.
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mert1907 6 yıl
Line (b)indir.
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wustti 6 yıl

teknoloji sitesinde ekonomi haberinin ne isi var. oturun line i inceleyin bize anlatjn bana ne borsadaki degerinden. normal teknolojiyi tam olarak basardik ekonomilerini takip etmesi kaldi...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
line ses netliği konusunda çok iyi bedava konuşuyosun resmen uzak doğuda wechatle beraber çok tutuluyo hem sticker hemde bedava konuşmadan dolayı ama 28 milyar edermi orası tartışılır
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Morphinz 6 yıl
Yorumları okuduktan sonra Bu sitede "enayi" yerine koyulabilecek kimsenin olmadığını, bilgi seviyesinin "borsa dahil" yüksek olduğunu görüp gururlandım...
İnsanlar böyle olsa dünya daha iyi bir yer olurdu..
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Master_Evil 6 yıl
bu kadar kısa sürede
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Darkimore 6 yıl
Bizim ekonomistler oturdukları yerden gene ahkam kesmişler. Gorende para bunlarda sabah akşam Brokerluk yapıyor zannederler. Kimisi facebook vs. demiş facebook önce uygulamalarına bir baksın leş gibi gala PC den gelen popüler Liginin kaymağıni yiyor. Line ve we Chat boyle giderse çok can yakarlar
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circumciser 6 yıl
bende ilk başta çok soğuk baktım gereksiz buldum ancak, whatsapp kız arkadaşımın telefonunda problemli olduğu için line kullanır olduk şuan bakıyorum yavaş yavaş kabarıyor kullancı listesi

sticker a fazla takılmıyorum belkide mecburiyettden kullanıyorum diyelim ama sıkıntı yok okadar büyütülecek kadar...
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DH Misafiri 6 yıl
Çok fazla mesajlaşma uygulaması çıkmaya başladı.Whatsapp'ta yenilik olmamasına rağmen alıştığımız ve tüm arkadaşlarımız orda olduğu için hala kaymağı yiyor bence.
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DH Misafiri 6 yıl
Cevrenizde kullanmayanlar olabilir ancak kullananlar icin buyuk nimet. nike air max
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