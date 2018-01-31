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Mesajlaşma uygulaması Line kripto para pazarına giriyor

Japonya'nın en popüler mesajlaşma uygulaması Line, bir finans şirketi kurduğunu duyurdu. Line, bu şirket vasıtasıyla kripto para, sigorta ve kredi alanlarında faaliyetlerini genişletecek.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Mesajlaşma uygulaması Line kripto para pazarına giriyor
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Japonya'nın önde gelen mesajlaşma uygulaması Line, Avrupa ve Amerika pazarında WhatsApp ve Messenger gibi rakiplerinin gerisinde kalsa da Asya'da oldukça popüler. Aylık 200 milyonun üstünde aktif kullanıcıya sahip olan Line, kullanıcı sayısını artırmak adına son dönemde finansal hizmetler sunmaya başlamıştı. Halihazırda 40 milyon kullanıcıya uygulama üzerinden ödeme yapma imkanı sunan Line şimdi ise kripto paraları da kapsayan daha geniş çaplı bir adım atmaya hazırlanıyor.


Lisans başvurusunda bulundu 

Bugün itibariyle finansal hizmetler için yeni bir şirket kurduğunu duyuran Line bu şirket aracılığıyla kullanıcılara kripto para ticareti, kredi başvurusu ve sigorta sözleşmesi yapma gibi imkanlar sunacak. Platformda kripto para ticareti ve transferi gibi hizmetler sunabilmek için Japonya'da lisans başvurusunda bulunan şirket ilerleyen dönemlerde Hong Kong ve Lüksemburg'da da başvurularda bulunmayı ve hizmet sunduğu bölgeleri genişletmeyi planlıyor.


Konuya yakın kişilerin Bloomberg'e yaptığı açıklamalara göre kurulan finans şirketi sadece yasal işleri Line adına yürütme görevini üstlenecek. Yani kullanıcılar, yetkili kurumların onay vermesi halinde, farklı bir uygulama ihtiyacı duymaksızın finansal işlemlerini Line üzerinden yönetebilecek. 2014 yılından beri akıllı cüzdan servisi sunan ve son olarak Tayvan'da vatandaşların vergi borçlarını uygulama üzerinden ödemesine olanak sağlayan Line bu yeni hamlesiyle birlikte WhatsApp ve Messenger'ın hakim olduğu bölgelerde kullanıcı sayısını artırmayı hedefliyor.


Line CEO'su Takeshi Idezawa'nın Line'ı önümüzdeki 5 yıl içinde küresel pazarda önemli bir paya sahip olan ve kullanıcılara çok sayıda seçenek sunan iletişim ve eğlence uygulamasına dönüştürme hedefini gerçekleştirmek için çalışan şirket yeni hizmetleri için çok sayıda finansal teknoloji uzmanını da işe alacak. Şirket ayrıca finansal altyapının yeterince gelişmediği ülkelerde faturaların cep telefonu üzerinden ödenmesi gibi hizmetleri sunmak için Blockchain teknoloji üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. 


https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-30/line-is-said-to-plan-expansion-into-crypto-trading-and-insurance Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 1 yıl
Line çok bile geç kalmış aslında hazır elinde kullanacağı platformda var.
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