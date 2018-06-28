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Mesajlaşma uygulaması Line'a kripto para desteği geliyor

Asya'nın popüler mesajlaşma uygulamalarından Line, artık kullanıcılara güvenli bir şekilde kripto para satın alma imkanı sunacak. 30 farklı kripto para birimini kapsayan hizmet gelecek ay başlayacak
11 ay
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Mesajlaşma uygulaması Line'a kripto para desteği geliyor
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Ülkemizde ve Avrupa'da pek kullanılmasa da Asya pazarında yoğun olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması Line, ocak ayında yaptığı açıklama ile kripto para işine gireceğini duyurmuştu. 2016 yılında 1.1 milyar dolarlık değerlenme ile halka arz olan ve yaklaşık 200 milyon aktif kullanıcıya sahip olan uygulama, kripto para hizmetine dair yeni detayları paylaştı. Uygulamayla aynı ismi taşıyan geliştirici şirketin açıklamasına göre temmuz ayında Line üzerinden 30 farklı kripto para birimini satın almak mümkün olacak.


30 kripto para birimi yer alacak 

Ocak ayında Japonya Finansal Hizmetler Dairesi ile görüşen ve kripto para ticareti için lisans başvurusunda bulunan Line'nun bu çabası, o dönemde Coincheck'in hacklenmesi ve 530 milyon doların çalınmasının ardından sonuçsuz kalmıştı. Şirketin bugün yaptığı duyuruya göre ise yetkililerle yapılan görüşmeler tamamlandı ve gelecek aydan itibaren BitBox isimli borsanın aracılığıyla uygulama üzerinden Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash ve Litecoin başta olmak üzere 30 kripto para birimi alınıp satılabilecek. Bu işlemler için yüzde 0.1'lik komisyon ücreti alınacak.


Tabi Line yetkililerle görüşüp kripto para hizmetini sunmak için onay almış olsa Japonya'da kripto para piyasası şu sıralar sıkı bir denetim altında. Bu denetim nedeniyle operasyonlarının sekteye uğramamasını isteyen Line, kripto para hizmetinden Japonya'daki ve ABD'deki kullanıcıların faydalanamayacağını açıkladı. Öte yandan hizmette sadece bir kripto para birimiyle farklı kripto para birimlerinin satın alınması mümkün olacak yani herhangi bir itibari para biriminin(dolar, euro, yen gibi) kullanılması söz konusu olmayacak. Bu durumun arkasındaki nedenin de Japonya'daki sıkı denetleme süreci olduğu düşünülüyor.


https://techcrunch.com/2018/06/28/line-to-launch-crypto-exchange-in-july/ Yorum Yaz
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