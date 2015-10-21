Mesajlaşma yazılımlarında rekabet Asya ile Amerika arasında geçiyor









İnternet dünyasında sosyal ağlardan sonra en fazla kullanıcı kitlesine sahip platform şüphesiz mesajlaşma uygulamaları. Pek çok oyuncunun mücadele ettiği bu alanda rekabet giderek artıyor ancak aslında rekabet iki kıta arasında yaşanıyor.





Mesajlaşma uygulamalarına bakacak olursak WhatsApp ve Facebook Messenger gibi ABD kaynaklı olanlar ile Line, WeChat gibi Asya kaynaklı olanların ağır bastığını görüyoruz. Kullanıcı sayısı olarak ABD cephesi önde ancak elde edilen gelir bakımından Asya cephesi daha ağır basıyor.





Yapılan araştırmalara göre Çinli WeChat mesajlaşma uygulaması kullanıcı başına 7$ gelir elde ederken, KakaoTalk 4.24$, Line ise 3.16$ gelir elde ediyor. ABD tarafında WhatsApp kullanıcı başına 6 cent kazanırken, Facebook Messenger ise herhangi bir gelir elde edemiyor.





Kullanıcı sayısı ile kıyaslandığında 900 milyon aktif kullanıcıya sahip WhatsApp yaklaşık olarak 54 milyon dolar, 200 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Line 632 milyon dolar, 600 milyon aktif kullanıcıya sahip olan WeChat ise 4.2 milyar dolar gelir elde ediyor.





Elde edilen gelirlerin bu kadar farklı olmasının nedeni gelir modellerinin farklı olmasından kaynaklanıyor. Örneğin WhatsApp yıllık kullanım ücreti talep ederken, Facebook Messenger etiket satışı ile gelir elde etmeye çalışıyor. Line ve WeChat gibi Asyalı uygulamalarda ise etiket, oyun, uygulama gibi çeşitli içerikler satıyor ve gelirini artırıyor.





Araştırmalar mesajlaşma uygulamalarının büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve 2018 yılında 1.1 milyar civarında yeni kullanıcı kazanacaklarını öngörüyor. Yeni kullanıcılar genelde Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerinden gelecek. Bu rakam yeni bir mesajlaşma devinin doğmasına yetecek kadar çok. Yine de gelir elde etme konusunda Asyalı geliştiricilerin parlak fikirleri ile Amerikalı rakiplerini geri planda bırakmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Asian-messaging-apps-make-dollars-per-user-American-apps-make-cents_id74937