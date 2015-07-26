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Metal kasalı Huawei G8 resmiyet kazandı

3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Metal kasalı Huawei G8 resmiyet kazandı

Geçen yılın metal kasalı Huawei Ascend G7 akıllı telefon modelinin ülkemizde dahil pek çok pazarda beğenilmesi, firmanın aynı stratejiyi bu yıl da izlemesini sağladı. Bu yıl geleneği Huawei G8 devam ettirecek. 

Ancak bu kez çeşitli geliştirmeler nedeniyle Huawei G8 modelinin üst seviyeye yükseldiğini görüyoruz. 5.5 inçlik ekranında çözünürlüğü Full HD'ye yükselten Huawei G8, yongaseti tarafında da 4 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 410'dan 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615'e yürüyor. Bu bakımdan model performans olarak da Ascend G7’den daha ileride olacak. 

Cihazın RAM ve depolama seçenekleri fiyata göre belirlenmiş. Hafıza kartı ile desteklenen modelde 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.1 işletim sistemi, 4G, arka kısımda parmak izi okuyucu ve 3000mAh gücünde bir batarya şeklinde özellikler mevcut.

Modelin 16GB kapasiteli versiyonu 2GB RAM ile geliyor ve fiyatı yaklaşık olarak 370$. 32GB kapasiteli versiyonu ise 3GB RAM ile geliyor ve fiyatı da 434$ civarında. Model önümüzdeki günlerde satışa sunulacak. Ülkemize gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.  

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DH Misafiri 3 yıl
ön panel tasarımı direkt s6 edge modelinden aşırılmış. gün geçmiyorki huawei bir firmadan daha tasarım aşırmasın...
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versamaxx 3 yıl
İşlemci hızı artmış, ekran full hd olmuş ama batarya aynı kalmış. G7'nin en önemli artısı pil ömrü idi. Ortalama iki günü çıkarıyordu bende. Demek ki 1 gün civarı bir kullanım sunacak.
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General. 3 yıl
Fiyat yüksek olmuş.Xperia M4 Aqua daha alınabilir.
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arifakinti 3 yıl
Fiyat olmamış.
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sercandk 3 yıl
Tip olarak g7 daha iyiydi bana göre. Donanım iyi şekilde yükselmiş fakat fiyattan dolayı Türkiye ye gelse de pek iş yapmaz.
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murahe 3 yıl
sağlam telefon. fiyat da sağlam yalnız.
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wolf silver 3 yıl
Artık cinliler de fiyat/performanstan uzaklaşıyorlar...
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DokuzKuyrukluTilki 3 yıl wolf silver
wolf silver
Artık cinliler de fiyat/performanstan uzaklaşıyorlar...

Çinliler fiyat performanstan uzaklaşmıyorlar bileşen fiyatları artıyor. Oneplus 2'nin fiyat işlemci yüzünden arttı.
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mamuku 3 yıl
Medya tekin antutu da 44 bin puan Alip isinmayan işlemcisi varken S615 kullanan üreticileri anlamıyorum hem ısınıyorlar hem de 27000 Ustune cikamiyorlar
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OverClocK1ng 3 yıl
Haberin başlığına bakınca, telefonun özelliğinin metal kasalı olması sanılıyor.
- Huawei'nin yeni G8 telefonunu duydun mu yaw?
- Ha, evet. Metal kasalıymış.
gibi...
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drserk 3 yıl
G7 aradım ankarada 12 yere gittim bulduklarımın hepsi boe ekran çıkınca hiçbirini almadım. Bu kadar arama sebebim hd ekran ve batarya
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