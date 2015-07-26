Metal kasalı Huawei G8 resmiyet kazandı

Geçen yılın metal kasalı Huawei Ascend G7 akıllı telefon modelinin ülkemizde dahil pek çok pazarda beğenilmesi, firmanın aynı stratejiyi bu yıl da izlemesini sağladı. Bu yıl geleneği Huawei G8 devam ettirecek.





Ancak bu kez çeşitli geliştirmeler nedeniyle Huawei G8 modelinin üst seviyeye yükseldiğini görüyoruz. 5.5 inçlik ekranında çözünürlüğü Full HD'ye yükselten Huawei G8, yongaseti tarafında da 4 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 410'dan 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615'e yürüyor. Bu bakımdan model performans olarak da Ascend G7’den daha ileride olacak.





Cihazın RAM ve depolama seçenekleri fiyata göre belirlenmiş. Hafıza kartı ile desteklenen modelde 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.1 işletim sistemi, 4G, arka kısımda parmak izi okuyucu ve 3000mAh gücünde bir batarya şeklinde özellikler mevcut.





Modelin 16GB kapasiteli versiyonu 2GB RAM ile geliyor ve fiyatı yaklaşık olarak 370$. 32GB kapasiteli versiyonu ise 3GB RAM ile geliyor ve fiyatı da 434$ civarında. Model önümüzdeki günlerde satışa sunulacak. Ülkemize gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.