Meteorlardaki mavi kristaller Güneş'in gençlik yıllarını ortaya çıkarıyor

Güneş, bugün nispeten sakin bir yıldız. Evet Güneş'imiz de bir çeşit yıldızdır. Yaklaşık 4,6 milyar yıl önce oluşmuştur ve gençlik çağında çok daha aktiftir. Bunu, sadece benzer yıldızları inceleyerek öğrenmiştik. Ama şimdi Güneş'in genç ve hareketli zamanlarına ait "parmak izi", bir meteorun parlak, mavi kristallerinde bulundu. Bu meteor, Chicago (ABD)'daki bir müzedeydi.

Güneş, Dünya yokken de vardı. Henüz Dünya oluşmadan önceki bir zaman dilimine bakmak oldukça zordur. Ancak meteorlar, ipucu bulmak için çok iyi yerlerdir. Bu kaya parçaları, gezegenlerin Güneş'i çevreleyen yoğun bir gaz ve toz diskinden oluştuğu ilk yılların "zaman kapsülleri"dir. Bilim insanları daha önce bu kapsülleri çatlatarak yaşamı oluşturan maddeleri bulmuşlardı.

Chicago Üniversitesi araştırmacıları, müzedeki fazlasıyla eski meteorları incelediler. Böylece Güneş Sistemi'nin başlangıcından itibaren artan Güneş etkinliğinin kanıtları bulunmuş oldu. Güneş'in ilk dönemlerinde daha fazla patlama oluyordu. Yüklü parçacıkların akışı daha şiddetliydi.

İncelenen meteordaki mineraller hibonit olarak biliniyor. Mikroskopla bakıldığında parlak mavi kristalleri seçebiliyorsunuz. Mineraller, kalsiyum ve alüminyum gibi elementleri doğal olarak içeriyorlar. Ancak Güneş'ten gelen parçacıklar, minerallerdeki elementlerin bileşimini değiştirerek helyum ve neon'u oluşturabilirler. Çalışmalar sonucunda bu elementlerin izine ulaşıldı. Artık Güneş'in oldukça hareketli ve patlamalarla dolu yıllarına yönelik bir kanıtımız daha vardı...

https://newatlas.com/blue-crystals-meteorite-active-young-sun/55689/