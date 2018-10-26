Metro 2033, kısa bir süreliğine Steam'de ücretsiz

Metro serisinin 2010'da yayınlanan ilk oyunu Metro 2033, Steam'de kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. 4A Games tarafından geliştirilen ve kısa sürede tüm dünyada büyük bir beğeni toplayan oyun, 26 Ekim 20.00'a kadar ücretsiz bir şekilde edinilebilecek. Bu saate kadar kütüphanenize eklemeniz halinde sonrasında da oyuna sahip olacaksınız. Steam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Rus yazar Dmitry Glukhovsky'nin aynı adlı romanından uyarlama olan Metro 2033, birinci şahıs nişancı tipinde bir hayatta kalma-korku oyunu. 4A Games'in Ukrayna'da geliştirip PS3, Xbox 360 ve PC platformları için piyasaya sürdüğü oyun önemli satış başarıları yakalamış ve eleştirmenler tarafından da tam not almıştı. 4A Games sonrasında serinin devam oyunlarını da geliştirdi.

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Post apokaliptik bir ortamda parçalanmış Moskova metrosunda geçen Metro 2033, insanlığın kaderinin ellerinizde olduğu yer altında geçen bir hayatta kalma macerası sunuyor.2013’te kıyamet vari bir olay sonucunda neredeyse tüm insanlık yok olurken yeryüzü de tam bir zehir yüzeyine dönüşmektedir. Bir avuç hayatta kalmayı başarabilmiş insan da Moskova’nın bu dev yer altı metro sistemine girip kurtulmuş, insanlığın Karanlık Çağı’na tanık olmaktadırlar.2033’te ise artık yer altında doğup büyümüş bir ırktan Artyom’un rolünü üstleneceksiniz. Büyük olaydan hemen önce doğan ve yer altında büyüyen Artyom metro sisteminin derinliklerinde soluksuz bir maceraya çıkacak, insanoğlunun kaderini avuçlarına alacak ve kararları herkesi etkileyecek.