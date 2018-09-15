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Mevcut sistemlerden 11 kat daha verimli yenilenebilir enerji sistemi geliştirildi

Japonya'daki Hokkaido Üniversitesi'nden araştırmacılar güneş ışığının yüzde 85'ini yakalayan ve mevcut güneş enerjisi sitemlerinden 11 kat daha verimli olan yeni bir sistem geliştirdi.
8 ay
13,5b
1
11
Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Fosil yakıt kullanımının azaltılması, yenilenebilir kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasından geçiyor. Bunun için de bilim insanları şu sıralar güneş enerjisini daha verimli bir enerji kaynağı haline getirmek için dünyanın dört bir yanında araştırmalarını sürdürüyor. Söz konusu araştırmaların büyük bir kısmı güneş panellerinin performansını artırmak üzerine olsa da bazı araştırmacılar güneş paneli anlayışını tamamen değiştirebilecek ürünler üzerinde çalışıyor. Geliştirdikleri sandviç tasarımı ile Hokkaido Üniversitesi'ndeki araştırmacılar da yenilenebilir enerjiyi çok farklı bir noktaya taşımaya kararlı.

Altından güç alan sandviç tasarımı 

Japonya'daki üniversitenin Elektronik Bilimi Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, Güneş'ten gelen ışığı daha geniş bir spektral aralıkta yakalamak için bir yarı iletken üzerine altın nanopartikülleri yükleme fikri ile yola çıktı. Sadece bir altın nanopartikül tabakasının uygulanması ile yeterli miktarda ışık emilimi sağlayamadıklarını fark eden araştırmacılar daha sonra yarı iletken tabakanın her iki katmanına temel bileşeni altın olan iki tabaka yerleştirmeye başladı.
Yarı iletkenin bir tarafında 100 nanometre kalınlığında altın film yerleştiren ekip, diğer tarafına ise altın nano parçacıkların yer aldığı 30 nanometre kalınlığında titanyum dioksit tabakasını yerleştirdi. Bu sayede her iki tabaka da sadece daha geniş bir spektral aralıkta güneş ışığını yakalamakla kalmıyor emilen ışığa karşı iç kısımda bir ayna vazifesi görüyordu. Bu da hem daha fazla güneş ışığının yakalanmasını hem de güneş ışığından daha yüksek miktarda enerji elde edilmesine olanak sağlıyor.
Geliştirdikleri sandviç sistemiyle görülebilir güneş ışığının yüzde 85'inden fazlasını yakalamayı başardıklarını kaydeden araştırmacılar, tasarmın; güneş enerjisini elektriğe çeviren mevcut sistemlere kıyasla 11 kat daha verimli olduğunu da vurguluyor. Tabi sistem şu an için sadece deneysel. Yani bu sistemi laboratuvar dışında ticari kullanımda görüp göremeyeceğimiz belirsiz ancak yine de yapılan bu çalışma yakın zamanda yenilenebilir enerji araçlarının çok daha etkili bir hale geleceğini işaret ediyor. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180910093533.htm Yorum Yaz
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more34 8 ay en beğenilen
bizde malazgirte... neyse kıskanırlar falan şimdi olan var olmayan var
2 Yanıt Yanıtla +19
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Afodfrea 8 ay
Şu her haberi, konuyu; siyasete, politikaya çekenlerden artık gına geldi. Yok bizde de böyle, yok bizde de şöyle. Bıkmadınız mı arkadaşlar bu muhabbetlerden? Şahsen ben yüzlerce defa duymaktan, okumaktan sıkıldım artık. Gidin o konuları kahvede falan konuşun. Artık bu siyaset, politika muhabetlerinin kalitesi oralara düştü çünkü. Bakın ne güzel bir gelişme olmuş, onunla alakalı sevinin, konuyla alakalı bir şey yazın. Ama yok, biz de hala şöyle, biz de hala böyle. Artık neyin ne olduğunu kabullenip yolumuza bakma zamanı.
Neyse konuya dönelim.
Umarım çoklu üretimi verimli ve kolay olur. Eğer bu ürün piyasaya çıkar ve erişimi kolay olursa, kurulacak tarlalarla Dünya'nın enerji ihtiyacı çok büyük ölçüde karşılanır. O futuristik hayaller gerçekleşir resmen.
Şu her haberi, konuyu; siyasete, politikaya çekenlerden artık gına geldi. Yok bizde de böyle, yok bizde de şöyle. Bıkmadınız mı arkadaşlar bu muhabbetlerden? Şa...
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Yanıtla +16
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TheStarBox 8 ay
Her haberin altina gelip adeta 65 yasinda metroda bagira bagira siyaset konusan amcalar edasi ile konuyu siyasete bagliyan rahatsizlar var. Surda gelip iki bilimsel muhabbet yapalim diyoruz , yorumlara bakinca icimizi sıkıyorsunuz.
Konuya gelirsek, bence oncelikle efektif ve uzun umurlu enerji depolama yollari aranmali. Halihazirdaki kullanilan akulerin omurleri cok yetersiz. Elon musk in bir ev pili projesi vardi ama ne oldu kaldi acaba?
Her haberin altina gelip adeta 65 yasinda metroda bagira bagira siyaset konusan amcalar edasi ile konuyu siyasete bagliyan rahatsizlar var. Surda gelip iki bili...
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Yanıtla +9
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ouzqan 8 ay
İşte böyle sistemlerin yaygınlaşması şart artık.
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TheStarBox 8 ay
Her haberin altina gelip adeta 65 yasinda metroda bagira bagira siyaset konusan amcalar edasi ile konuyu siyasete bagliyan rahatsizlar var. Surda gelip iki bilimsel muhabbet yapalim diyoruz , yorumlara bakinca icimizi sıkıyorsunuz.
Konuya gelirsek, bence oncelikle efektif ve uzun umurlu enerji depolama yollari aranmali. Halihazirdaki kullanilan akulerin omurleri cok yetersiz. Elon musk in bir ev pili projesi vardi ama ne oldu kaldi acaba?
Yanıtla +9
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yimmasabi 8 ay
11 kat olması imkansız şu anda bile sistemler güneş enerjisinin %16-%25(araştırma) oranında elektriğe çevirebiliyorsunuz. %16*11=%176 yapar ki zaten gelen enerjinin %100 ünü bile elektriğe çeviremezsiniz. Kayıplar vardır.
Benim hesabıma göre %85/%16= 5.31 ve daha altı bir katına tekabül ediyor.
Yani 11 kat değilde 5 kat daha verimli
2 Yanıt Yanıtla +1
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DreamSs 8 ay yimmasabi
Hemen Japonlara haber veriyorum daha fazla rezil olmadan düzeltsinler
Yanıtla +1
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eyildiz 8 ay yimmasabi
yimmasabi
11 kat olması imkansız şu anda bile sistemler güneş enerjisinin %16-%25(araştırma) oranında elektriğe çevirebiliyorsunuz. %16*11=%176 yapar ki zaten gelen enerjinin %100 ünü bile elektriğe çeviremezsiniz. Kayıplar vardır.
Benim hesabıma göre %85/%16= 5.31 ve daha altı bir katına tekabül ediyor.
Yani 11 kat değilde 5 kat daha verimli

Panel verimi değil, güneş ışığını yakalama verimi. Yansıyan ışıkları da yakalıyor.
Panel verimi verilmemiş haberde.

1 m2 den 850 W değil yani
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Afodfrea 8 ay
Şu her haberi, konuyu; siyasete, politikaya çekenlerden artık gına geldi. Yok bizde de böyle, yok bizde de şöyle. Bıkmadınız mı arkadaşlar bu muhabbetlerden? Şahsen ben yüzlerce defa duymaktan, okumaktan sıkıldım artık. Gidin o konuları kahvede falan konuşun. Artık bu siyaset, politika muhabetlerinin kalitesi oralara düştü çünkü. Bakın ne güzel bir gelişme olmuş, onunla alakalı sevinin, konuyla alakalı bir şey yazın. Ama yok, biz de hala şöyle, biz de hala böyle. Artık neyin ne olduğunu kabullenip yolumuza bakma zamanı.
Neyse konuya dönelim.
Umarım çoklu üretimi verimli ve kolay olur. Eğer bu ürün piyasaya çıkar ve erişimi kolay olursa, kurulacak tarlalarla Dünya'nın enerji ihtiyacı çok büyük ölçüde karşılanır. O futuristik hayaller gerçekleşir resmen.
Yanıtla +16
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AqRaMa 8 ay
daha ucuza ve daha verimli olmalı ki ülkeler büyük yatırımlar yapsın.
bu haberden bile hükümeti vuran gezizekalı ve onu beğenenler size acıyorum ve Allah a şükrediyorum sizin gibi kör olmadığım için
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kayamtky 8 ay
güneş enerjisiyle çalışan akıllı saatlerin yolu açıldı.
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more34 8 ay en beğenilen
bizde malazgirte... neyse kıskanırlar falan şimdi olan var olmayan var
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homebird 8 ay more34
Geçmişi olmayanın geleceği yoktur. Japonya geçmişine, kültürüne, benliğine sahip çıkmasıyla dünya devi olmuştur. Bir milleti ölümüne çalışacak şekilde motive etmenin başka bir yolu yok.
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H34RTL3SS 8 ay
şimdiki sistemlerden en az 11 kat daha pahalı bir sistem geliştirmişler tebrik ederim ama daha ucuz malzemeden olsaydı keşke
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