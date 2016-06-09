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Mevlana filmi için Leonardo DiCaprio'nun adı geçiyor

Oscar ödüllü senarist David Franzoni, senaryosunu kaleme aldığı Mevlana filminde ünlü düşünürü Leonardo DiCaprio'nun canlandırmasını istiyor. Ayrıca Robert Downey Jr. da başka bir rol için isteniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,8b
1
69
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Gladyatör, Amistad ve Kral Arthur gibi ünlü filmlerin Oscar ödüllü senaristi David Franzoni, şu sıralar ilgi çekici yeni bir film üzerinde çalışıyor. Henüz yazım aşamasında olan bu yeni film, Doğu kültürünün en önemli şair ve düşünürlerinden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatını anlatacak.
Filmin yazar ve yapımcısının geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, Mevlana filmini bir anda sinema dünyasının gündemine taşıdı. Çünkü filmin yapımcılarından biri olan Stephen Joel Brown ve Franzoni, Mevlana'yı canlandırması için bir numaralı tercihlerinin yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio olduğunu açıkladılar.
Müslüman karakterlerin batı sinemasında basmakalıp canlandırmaların ötesine geçemediğine dikkat çeken Franzoni, Mevlana filmi ile bu kalıpları yıkacaklarını ve ünlü düşünürü DiCaprio gibi bir oyuncunun canlandırmasını istediğini belirtti. Franzoni ayrıca Şems-i Tebrizi rolü için de Robert Downey Jr. gibi bir oyuncu ile çalışmak istediğini ifade etti.
Franzoni ve Brown geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek Mevlana'nın hayatı ve çalışmaları konusunda uzman olan isimler ile görüştüler. Eserleri batı ülkelerinde de son derece popüler olan Mevlana'nın hayatını ve karakterini geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan filmin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak.

https://www.theguardian.com/world/2016/jun/06/jalaluddin-al-rumi-film-muslim-stereotypes-gladiator-david-franzoni Yorum Yaz
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sonofmana 3 yıl en beğenilen
Heretics was here ... Birisi tüm pornoları bitirmiş birde mesnevide olduğunu zannetiklerini de istiyor , diğeri ise cehaletin bir üst segmesine geçmek için elinden geleni yapıyor . Ne üslüp var ne edep yok böyle bir cehalet . Kuytuda köşede bulunan büyük ihtimal kendisinin bile inanmadığı yalanları blogdan 3-5 kuruş kazanırım diye açan birinin yalanlarına inanmayı bırak özümseme moduna geçmiş bireylerin böyle net , peygambere ismiyle hitap ederek aklı sıra entel konuştuğunu sanan aklı evveller de gelip burada bunu kaktırmaya çalışıyor . Misyonerler sizler gibi çalışmıyor helal olsun .Ebu cehil söndüremedi bu islamın nurunu sizlere mi bırakacaz ? Aldığınız paranın da hakkını veriyorsunuz bu arada.
Tamam şimdi karl,lenin sözleri alıntılayıp kız tavlamaya devam edebilirsiniz .
Heretics was here ... Birisi tüm pornoları bitirmiş birde mesnevide olduğunu zannetiklerini de istiyor , diğeri ise cehaletin bir üst segmesine geçmek için elin...
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Nevfel 3 yıl fthkn
İslami bilgin sıfır olmasına rağmen sanki çok müthiş bir filozofmuş gibi burada cafcaflı laflar ederek kendin gibi dinsiz, imansız ve İslam düşmanı taifeden aldığın artılarla kendini tatmin edebileceğini sanan zavallı bir insansın maalesef.

Hele hele sahip olduğu müthiş adalet ve ahlak düşmanları tarafından bile Muhammed-ül Emin (ASM) olarak nitelendirilen bir Zat olan Hz.Muhammed (ASM) için ticaretine zarar veriyorduda onun için domuz etini yasaklamış gibi ancak akıldan istifa etmiş bir cahilin, hatta eşşek muzaaf eşşek suretine girse bile kabul etmeyeceği bir saçmalığı utanmadan sıkılmadan söyleyerek aklın sıra bilmişlik yapıyorsun.

Hz.Muhammed (ASM)'ın 1 senede o vahşetli Ceziretül Arapta muvaffak olduğu başarıyı, bu zamanın yüzlerce meşhur feylesofu o zamana gitse binden birine muvaffak olabilir mi? O kızlarını diri diri gömen vahşileri insanların en yüksek ve şefkatli adaletli haline getiren tahkikatın binden birini başarabilirler mi?

Tek başıyla o zamanın tüm güçlerine karşı meydan okuma cesaretini göstermiş ve bunda başarılı olmuş Hz.Muhammed(ASM) için yazdığın bu safsataları silmediğin sürece tüm İslam aleminin ve bu forumdaki tüm müslümanların nefret ve lanetini alacağının farkında olmadığında aşikar.

Allah ıslah etsin.


İslami bilgin sıfır olmasına rağmen sanki çok müthiş bir filozofmuş gibi burada cafcaflı laflar ederek kendin gibi dinsiz, imansız ve İslam düşmanı taifeden al...
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murat1981pls 3 yıl
mesnevide ki porno hıkayelerı nasıl canlandıracaklar acaba...
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DH Misafiri 3 yıl
Burdaki materyalistler (gav*rlar) manadan ne anlar ki birde yorum üstüne yorum yazmışlar? İbn-i Arabî,hallacı Mansur,Yunus Emre, hep bunlar materyalistlere (ga*urlara) göre kâfirdirler. Yani aslında kendilerini görüyorlar onlara bakıp? Neyse bu hamur çok su kaldırır sonsöz şudur;
ibn-i Arabi buyurmuştur ki: bizim kitaplarımızı okumak haramdır!!! Yani erbâbı bilir. İmtihan ya dileyen gâvur olsun dileyende gavurluguna gavurluk katsın...
Rabbim bizleri dostlarının aleyhine konuşmaktan muhafaza etsin amin
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AnlamakYetmez 3 yıl
konudan çok sapılmış
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beyazsoy 3 yıl
Mevlana bilindiği gibi bir İslam alimi değil. Anadolu hiç sevilmez zaten .batının sisirdigi biridir sebebi şemsin kökenindedir bildiğiniz sems haşhaşi geleneğinden gelen biridir yani ilimunatin dinler arası diyalog, tek din anlayışının babasıdır Mevlana . Ne olursan gel hikâyeyi iyi ozetler
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Sasaki Kojiro 3 yıl beyazsoy
Ne olursan ol yine gel lafı Mevlana'ya ait değildir. Ayrıca 13. yüzyılda yaşamış insanları da 18. yüzyılda kurulan bir örgüte nasıl bağladın hayret ettim.
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byalfax 3 yıl
Sadece duyduklarıyla bir kişiyi tanıyanlar, daha neyi savunduklarını dahi bilmiyorlar. Güya mesnevinin kutsal bir kitap olduğunu, içerisindeki birçok uygunsuz hikayenin normal bir betimleme olduğunu, bir el havaya bir el yere bakarak dönüp durmanın Allahtan alıp insana ulaştırmak olduğunu savunan aracı kuruma inananlar; size sadene Celaleddini Ruminin Kızı kimya hatun ile şems arasında geçtiği anlatılan olayı okumalarını tavsiye ediyorum.
Boğazına kadar şirke batmış insanları düşünür adıyla millete reklam eden, müslümanları hoşgörü kandırmacasıyla kuzuya çevirmeye çalışan bir batı oyunundan başka birşey değildir celaleddini rumi.
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foreveriphone 3 yıl
Çağrı filmini de hristiyanlar çekmişti bunu da.Çok acı bir durum müslümanların baştacı insanların hayatlarını farklı dinden insanlar anlatıyor
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Festen 3 yıl foreveriphone
Çağrı filmini çeken Mustafa Akkad oyuncular yabancıdır. Hatta Kaddafi maddi yönden destek olmuştur Ömer Muhtar filmi dahil. Ben-Hur 10 Emir nasıl kaliteli yapımlar ise Çağrı İslam'ı en iyi anlatan filmdir.
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stalker(1979) 3 yıl
ssbrutality
Orijinalden alıntı: stalker(1979)
Orijinalden alıntı: javaprof
Orijinalden alıntı: kraix Bir de bunu 11 kişi beğenmiş ne anladı da beğendi çok merak ediyorum. Adam resmen karadeliğe sürüklenmiş... Allah affetsin.
forumda çok ateist var ve gerçek dünyada azınlık oldukları için sanal dünyada birbirlerini favlıyorlar çoğunluk olmaya çalışıyorlar islamla illgili her konuya dalıp islamla savaşır bunlar.
Valla hiç de az değil bu ALLAH VE PEYGAMBER düşmanları. Ancak dediğin doğru islam ile ilgili bir yorum yazdığın zaman bok böceği gibi üşüşüyorlar. İçlerindeki kini kusuyorlar. Hz Muhammed (SAV) peygamberimize saldıracak kadar cesaret kazandılar son yıllarda.
Şükür ki TÜRKüz,Elhamdülillah ki Müslümanız.Lakin; Beyinsiz Koyun Düşmanıyık..Çözmeye Başladımı Decoder ?

Neden böyle savunmaya geçtin ki ssbrutality adlı üye? Söylediklerim neden dokundu ki? Elhamdüllillah Müslümanım demişsin ne güzel. Sıkıntı nerede? Benim decoder çözdü de senin decoder bir yerleri yanlış algıladı herhalde.
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ssbrutality 3 yıl
stalker(1979)
javaprof
kraix Bir de bunu 11 kişi beğenmiş ne anladı da beğendi çok merak ediyorum. Adam resmen karadeliğe sürüklenmiş... Allah affetsin.
forumda çok ateist var ve gerçek dünyada azınlık oldukları için sanal dünyada birbirlerini favlıyorlar çoğunluk olmaya çalışıyorlar islamla illgili her konuya dalıp islamla savaşır bunlar.
Valla hiç de az değil bu ALLAH VE PEYGAMBER düşmanları. Ancak dediğin doğru islam ile ilgili bir yorum yazdığın zaman bok böceği gibi üşüşüyorlar. İçlerindeki kini kusuyorlar. Hz Muhammed (SAV) peygamberimize saldıracak kadar cesaret kazandılar son yıllarda.

Şükür ki TÜRK'üz,Elhamdülillah ki Müslümanız.Lakin; Beyinsiz Koyun Düşmanıyık..
Çözmeye Başladımı Decoder ?
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rapboy3one 3 yıl
Deistim ama ateistlerin böyle saçma bir şekilde sivrilmeye çalışmasını anlamıyorum.Ergenliğin verdiği özentilik ve öne çıkma çabası olarak görüyorum.Ben de dinlere inanmıyorum bana hikaye gibi geliyor ama o hikayelerden kendime insanlığa ve ahlak adına çıkarılması gereken çok şey olduğunu düşünüyorum.Herkesin birbirine saygısı olsun .Film konusuna gelirsek Leonardo Di Caprio filmde oynarsa film adına çok büyük bir adım ve reklam olur.Sadece Musa filmi gibi gişe yapmak saçmalamasınlar yeterli
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stalker(1979) 3 yıl
javaprof
kraix Bir de bunu 11 kişi beğenmiş ne anladı da beğendi çok merak ediyorum. Adam resmen karadeliğe sürüklenmiş... Allah affetsin.
forumda çok ateist var ve gerçek dünyada azınlık oldukları için sanal dünyada birbirlerini favlıyorlar çoğunluk olmaya çalışıyorlar islamla illgili her konuya dalıp islamla savaşır bunlar.

Valla hiç de az değil bu ALLAH VE PEYGAMBER düşmanları. Ancak dediğin doğru islam ile ilgili bir yorum yazdığın zaman bok böceği gibi üşüşüyorlar. İçlerindeki kini kusuyorlar. Hz Muhammed (SAV) peygamberimize saldıracak kadar cesaret kazandılar son yıllarda.
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osmani69 3 yıl
Ateistler kafayı yesin :D dicaprio artık onlara düşman oldu




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HKS571 3 yıl
tasavvuf bi fike yarasa elin gavuru filmini yapar mi az akıllı olun. osmanlıyı batıran tasavvufun ta kendisi. mustafa kemal neden tekkeleri tarikatları bitirdi sanıyorsunuz .
adamın adı bile romalı celaleddin , afganistandan kalkmış gelmiş senin hayatını budizm yapmış.
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