Mevlana filmi için Leonardo DiCaprio'nun adı geçiyor

Gladyatör, Amistad ve Kral Arthur gibi ünlü filmlerin Oscar ödüllü senaristi David Franzoni, şu sıralar ilgi çekici yeni bir film üzerinde çalışıyor. Henüz yazım aşamasında olan bu yeni film, Doğu kültürünün en önemli şair ve düşünürlerinden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatını anlatacak.

Filmin yazar ve yapımcısının geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, Mevlana filmini bir anda sinema dünyasının gündemine taşıdı. Çünkü filmin yapımcılarından biri olan Stephen Joel Brown ve Franzoni, Mevlana'yı canlandırması için bir numaralı tercihlerinin yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio olduğunu açıkladılar.

Müslüman karakterlerin batı sinemasında basmakalıp canlandırmaların ötesine geçemediğine dikkat çeken Franzoni, Mevlana filmi ile bu kalıpları yıkacaklarını ve ünlü düşünürü DiCaprio gibi bir oyuncunun canlandırmasını istediğini belirtti. Franzoni ayrıca Şems-i Tebrizi rolü için de Robert Downey Jr. gibi bir oyuncu ile çalışmak istediğini ifade etti.

Franzoni ve Brown geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek Mevlana'nın hayatı ve çalışmaları konusunda uzman olan isimler ile görüştüler. Eserleri batı ülkelerinde de son derece popüler olan Mevlana'nın hayatını ve karakterini geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan filmin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak.

https://www.theguardian.com/world/2016/jun/06/jalaluddin-al-rumi-film-muslim-stereotypes-gladiator-david-franzoni