Mevlana filmi için Leonardo DiCaprio'nun adı geçiyor

Haber Editörü
Gladyatör, Amistad ve Kral Arthur gibi ünlü filmlerin Oscar ödüllü senaristi David Franzoni, şu sıralar ilgi çekici yeni bir film üzerinde çalışıyor. Henüz yazım aşamasında olan bu yeni film, Doğu kültürünün en önemli şair ve düşünürlerinden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatını anlatacak.
Filmin yazar ve yapımcısının geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, Mevlana filmini bir anda sinema dünyasının gündemine taşıdı. Çünkü filmin yapımcılarından biri olan Stephen Joel Brown ve Franzoni, Mevlana'yı canlandırması için bir numaralı tercihlerinin yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio olduğunu açıkladılar.
Müslüman karakterlerin batı sinemasında basmakalıp canlandırmaların ötesine geçemediğine dikkat çeken Franzoni, Mevlana filmi ile bu kalıpları yıkacaklarını ve ünlü düşünürü DiCaprio gibi bir oyuncunun canlandırmasını istediğini belirtti. Franzoni ayrıca Şems-i Tebrizi rolü için de Robert Downey Jr. gibi bir oyuncu ile çalışmak istediğini ifade etti.
Franzoni ve Brown geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek Mevlana'nın hayatı ve çalışmaları konusunda uzman olan isimler ile görüştüler. Eserleri batı ülkelerinde de son derece popüler olan Mevlana'nın hayatını ve karakterini geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan filmin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak.
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/06/jalaluddin-al-rumi-film-muslim-stereotypes-gladiator-david-franzoni Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tamam şimdi karl,lenin sözleri alıntılayıp kız tavlamaya devam edebilirsiniz .
Hele hele sahip olduğu müthiş adalet ve ahlak düşmanları tarafından bile Muhammed-ül Emin (ASM) olarak nitelendirilen bir Zat olan Hz.Muhammed (ASM) için ticaretine zarar veriyorduda onun için domuz etini yasaklamış gibi ancak akıldan istifa etmiş bir cahilin, hatta eşşek muzaaf eşşek suretine girse bile kabul etmeyeceği bir saçmalığı utanmadan sıkılmadan söyleyerek aklın sıra bilmişlik yapıyorsun.
Hz.Muhammed (ASM)'ın 1 senede o vahşetli Ceziretül Arapta muvaffak olduğu başarıyı, bu zamanın yüzlerce meşhur feylesofu o zamana gitse binden birine muvaffak olabilir mi? O kızlarını diri diri gömen vahşileri insanların en yüksek ve şefkatli adaletli haline getiren tahkikatın binden birini başarabilirler mi?
Tek başıyla o zamanın tüm güçlerine karşı meydan okuma cesaretini göstermiş ve bunda başarılı olmuş Hz.Muhammed(ASM) için yazdığın bu safsataları silmediğin sürece tüm İslam aleminin ve bu forumdaki tüm müslümanların nefret ve lanetini alacağının farkında olmadığında aşikar.
Allah ıslah etsin.