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Mi 5 Plus'a ait fotoğraflar TENAA'da ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Mi 5 Plus'a ait fotoğraflar TENAA'da ortaya çıktı
 
Kısa bir süre önce Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelleri olarak Mi 5 ve Mi 5 Plus modelleri ile ilgili detaylı bir yazıyı bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Aradan kısa bir süre geçmesine rağmen bu kez Mi 5 Plus Çin Mobil Düzenleme Kurulu TENAA'da ortaya çıktı.
Ortaya çıkan fotoğraflara baktığımızda ise cihaz şimdilik yalnızca kamera konusunda ortaya çıkan iddiaları karşılayamamış gibi görünüyor. Fotoğraflara göre 23 MP çözünürlükte bir kamera ile geleceği iddia edilen model Mi Note Pro'da kullanılan lensin aynısını kullanıyor. Bu da cihazın 13 MP çift ton LED flaşlı arka kameraya sahip olacağı anlamına geliyor. Ön kamera için de benzer bir durumdan söz edilirken özçekim kamerasının 4 MP olacağı düşünülüyor.
Gorilla Glass 4 ile korunan ve QHD çözünürlükte 5.7" ekran, Snapdragon 820 çipset, 4 GB LPDDR4 RAM ve 64 GB dahili depolama alanı gibi diğer öne çıkan diğer özelliklerin korunması bekleniyor. Bunun yanında cihazın fiziksel detayları ile ilgili bazı bilgiler de ortaya çıkmış durumda. Bu bilgilere göre 160 gram ve 155.1 x 77.6 x 6.95 mm boyutlarına sahip olacak cihazın bu boyutlarda 3500 mAh batarya kapasitesi sunacağı da söylentiler arasında.
Mi 5 Plus'a ait fotoğraflar TENAA'da ortaya çıktı
 

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conrado 4 yıl
şu tuşları bi sony o boşluğa taşıyamadı.
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lionhearts 4 yıl
Xiaomi f/p olayını yitirdi artık benim mi5 ve mi5 plustan ümidim yok.herkes gibi sorunlu sd810 koyup yeni telefon diye fahiş fiyatlara satacaklar.daha parmak izi falan olayına da girecek gibi gözükmüyor.
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ICromwelleI 4 yıl
Bu Mi5 Plus değilki bence yanlış anlaşılma olmasın ona göre yorum yapanlar var Mi Note Proya ait bu resimler.
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interwap 4 yıl
Önceki nesil tasarım. Mi5/pro/plus bu tasarımdan farklı olur.
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fx3169 4 yıl
Bu tasarımla gelse ne var?Ekran/Çerçeve oranı oldukça düşük.Kapasitif tuşlar var.Eh bir de Snapdragon 820 ile gelirse Türkiyeye tadından yenmez.
Batmanın arabası gibi telefon mu yapsınlar beklentiniz nedir?
store.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Atomiqpower 4 yıl
Dh sahura kadar açık, aynen devam


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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Xiaomiden daha güzel tasarım beklerdim.Beklentimin çok altında kaldı
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Guaire 4 yıl
Cihaz Mi Note Pro ve Snapdragon 810 kullanıyor doğal olarak.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=zDErPbEoeuAgCnH5gd4%2fOeQOPj%2bBDt8L
1 Yanıt Yanıtla +1
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3dboy 4 yıl
Bu kadar ince bir cihaz için batarya kapasitesi çok iyi umarım ısınma problemi olmaz sonbahar ile beraber xiaomi'nin ülkemize geleceği söyleniyor güzel bir alternatif olabilir.
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