Mi 5 Plus'a ait fotoğraflar TENAA'da ortaya çıktı

Kısa bir süre önce Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelleri olarak Mi 5 ve Mi 5 Plus modelleri ile ilgili detaylı bir yazıyı bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Aradan kısa bir süre geçmesine rağmen bu kez Mi 5 Plus Çin Mobil Düzenleme Kurulu TENAA'da ortaya çıktı.

Ortaya çıkan fotoğraflara baktığımızda ise cihaz şimdilik yalnızca kamera konusunda ortaya çıkan iddiaları karşılayamamış gibi görünüyor. Fotoğraflara göre 23 MP çözünürlükte bir kamera ile geleceği iddia edilen model Mi Note Pro'da kullanılan lensin aynısını kullanıyor. Bu da cihazın 13 MP çift ton LED flaşlı arka kameraya sahip olacağı anlamına geliyor. Ön kamera için de benzer bir durumdan söz edilirken özçekim kamerasının 4 MP olacağı düşünülüyor.

Gorilla Glass 4 ile korunan ve QHD çözünürlükte 5.7" ekran, Snapdragon 820 çipset, 4 GB LPDDR4 RAM ve 64 GB dahili depolama alanı gibi diğer öne çıkan diğer özelliklerin korunması bekleniyor. Bunun yanında cihazın fiziksel detayları ile ilgili bazı bilgiler de ortaya çıkmış durumda. Bu bilgilere göre 160 gram ve 155.1 x 77.6 x 6.95 mm boyutlarına sahip olacak cihazın bu boyutlarda 3500 mAh batarya kapasitesi sunacağı da söylentiler arasında.