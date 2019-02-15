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Mi 9 Explorer Edition dört arka kamera ile gelebilir

Xiaomi Mi 9’un resmi görüntülerinin paylaşılması ardından bu sefer Mi 9 Explorer Edition modeli için yeni bir render görüntüsü ortaya çıktı. Bu görüntüye göre dört arka kamera ile gelebilir.
3 ay
2,4b
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2
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Mi 9 Explorer Edition dört arka kamera ile gelebilir
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Geçtiğimiz sene Xiaomi tarafından Mi 8 modelinin özel bir versiyonu olarak Mi 8 Explorer Edition tanıtılmıştı. Explorer Edition modeli ekrandan parmak izi okuma, Face ID benzeri yüz tanıma özelliği ve saydam arka kapak ile standart Mi 8'den ayrışıyordu. Bugün ise Mi 9 Explorer Edition modeline ait olduğu iddia edilen render görüntüsü ortaya çıktı.

Geliştirildiği biliniyordu

Xiaomi yöneticisi, firmanın Mi 9 Explorer Edition için hazırlandığını geçen hafta açıklamıştı. Ancak hangi noktalarda farklılıklar içereceği bilinmiyor. Örneğin bu sene standart Mi 9 modellerinde de ekrandan parmak izi okuma teknolojisinin bulunması bekleniyor. Sızan görsel cihazın kamera paketi ile farklılaşacağını gün yüzüne çıkardı. Mi 9’da üç sensörden oluşan arka kamera paketi bulunurken, Mi 9 Explorer Edition modelinde bu sayı dörde çıkıyor.

Mi 9’da ana kamera sensörü 48 MP çözünürlüğüne sahip. Yardımcı kameraların biri 12 MP diğeri ise derinlik algılama işlemine yardımcı olması amacıyla ToF sensör içeriyor. Mi 9 Explorer Edition modelindeki dörtlü kamera paketi nasıl şekillenir şu an için yorumlamak mümkün değil.

Ayrıca Bkz. "Samsung'un yeni tableti Geekbench'te göründü"

Son olarak sızan görüntü sayesinde akıllı telefonun yine saydam arka kapak ile geleceği öğrenildi. Snapdragon logosuna sahip işlemci sağ üst tarafta fark edilebiliyor. Geçen seneki modelde olduğu gibi arka tarafta görülen donanımların işlevsiz plastik parçalardan oluşması mümkün. Mi 9 ve Mi 9 Explorer Edition 20 Şubat tarihinde gerçekleşecek etkinlik ile birlikte tanıtılacak.


https://www.gizmochina.com/2019/02/14/first-render-of-mi-9-explorer-edition-reveals-quad-rear-cameras/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nedensiz07 3 ay
Günümüzde yeni çıkacak bir cep telefonu için hâlâ heyecan yaşayan kaldımmı merak ediyorum doğrusu.. (şu kadar kamera bu kadar ekran oranı vs vs)
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plexus_09 3 ay
xiaomi kendini artık ispatladı ancak fiyat olarak çıtayı yükseltmemesi gerek.
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