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Xiaomi Mi 9 SE Türkiye’ye geliyor

Mi 9’daki tasarım anlayışını orta sınıf donanımla birleştirerek daha uygun fiyata sunan Mi 9 SE’nin Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Evofone tarafından yapılan paylaşım hakkında detaylar haberimizde.
2 hf.
23,7b
1
28
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi 9 SE Türkiye’ye geliyor
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Xiaomi’nin yılın başlarında tanıttığı Mi 9 amiral gemisinin yanında orta seviye donanımlı Mi 9 SE’yi de gördük. Mi 9 modeli ülkemizde gelmesine rağmen Mi 9 SE giriş yapmamıştı. Evofone Twitter hesabından dün yapılan paylaşım, Mi 9 SE’nin yakında Türkiye’ye geleceğini ortaya çıkardı.
Ayrıca Bkz. "Google Pixel 3a 399 dolar fiyat etiketi ile sunulabilir"

Mi 9 SE özellikleri

Mi 9 SE tasarım anlamında abisiyle birebir aynı gözüküyor. İki cihazı sadece boyutlarıyla ayırabiliyorsunuz. Mi 9’da 6.39 inç olan ekran, Mi 9 SE’de 5.97 inç. Boyutlar küçülünce haliyle ağırlık da 18 gram azalarak 155 gram oluyor. Dış görünüşü kenara bıraktığımızda iki cihaz arasındaki asıl fark donanım kısmında ortaya çıkıyor. Snapdragon 712 yonga seti, 3070 mAh batarya, 6 GB RAM ve 64 GB depolama cihazın temel özelliklerinden. Mi 9’daki 48 MP ana kamera yerini korurken, yanında 13 MP geniş açı ve derinlik algılamada kullanılmak üzere 8 MP yardımcı kamera bulunuyor. Kısacası daha önce belirttiğimiz gibi Mi 9 tasarımını orta seviye donanımla birleştirerek uygun fiyata sunuyor.

Xiaomi Mi 9 SE Türkiye’ye geliyor
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Mi 9 SE ülkemizde de merakla beklenen modellerden biri. Bu noktada fiyat konusu büyük soru işaretleri oluşturuyor. Çünkü 4999 TL’lik Mi 9 fiyatının kullanıcılar tarafından hoş karşılanmadığı bir gerçek. Mi 9 SE için fiyat nasıl belirlenecek hep birlikte göreceğiz. Özellikle son ÖTV artışları cihazın yüksek fiyatla giriş yapmasına sebebiyet verebilir.


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dodofran 2 hf. en beğenilen
bizim için artık telefon almak bir hoş seda gibi.
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mansurmarsak 2 hf.
Evofone ile geliyorsa geldiği gibi gider...
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werberus 2 hf.
İmei atılmış şekilde almak daha mantıklı olacaktır
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DH Misafiri 2 hf.
bir samsung bir huawei değil henüz marka, a50 ile a70 arasında fiyatlanır tahminimce. 2800e falan çıkarsa orta segment eline su dökemezler. 2800 üstü zor satar, çok seçenek var fiyatta 3000lere çıktıktan sonra
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DH Misafiri 2 hf.
Ben 4 aydır Bulgaristan'da yaşıyorum ve mi 9'u 999 levaya aldım. Ben alırken 1 leva 3 tl'ydi. 3000 tl ye mi 9 aldım 128/8. Türkiye'de 5000'e satın almak insanın zoruna gider ya 2000 tl fark nedir???
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DH Misafiri 2 hf.
aman yandık yani en az 3500 tl olur .
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qoqoCAN 2 hf.
Ülke diye birşey kalmadı malesef. O kadar oku dediler, okuduk. Malesef hiçbir yer tecrübesiz adam aramıyor :) malum üniversitelerimizde hiç birşey öğretilmiyor. Kitabı ezberle gir sınava mezun ol. Bir de neredeyse her ilde üniversite var, her üniversitede elektrik elektronik müh. bölümü var :D... her sene 100 kişi mezun olsa her okuldan, siz düşünün bu ülkede ne kadar "MÜHENDİS" var. Hatırlarım bizim labdaki araç gereçler 1974 ten kalmaydı, bir kere bile yenilemediler 2018 de mezun oldum, 3.7 trilyona kampüsteki kaldırımları yenilediler(önceden beton vardı, yani çamur falan da değildi. Ama daha güzel görünecek ya :D ) ...
Diyeğim o ki TR adam olmayacak. Her geçen gün daha fazla mezun verecez. Her geçen gün işsizlik daha da artacak... Neyse söyleyeceklerim bitmez, söylersem ban yerim herhalde.
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hamido 2 hf.
Bu saatten sonra piyasada böyle SE-LE-LITE telefonları çok görürüz.
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yeumyang01 2 hf.
Aslında redmi not 7 boyut olarak büyük alışamadım daha bu tam bana uygun ama ÖTV si kdv si vergisi derken alamam
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Eric Cartman. 2 hf.
2000 liralık telefon sırf garantili olsun diye, çakallara 3000 TL+ ödemek... IMEI kayıtlı bir şekilde 2200 TL'ye alıp geçin arkadaşlar, paranız cebinizde kalsın.
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werberus 2 hf. cleancoder
Mi9se lere atılıyor malum siteye bakarsanız 2200 bandında bulabilirsiniz
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foreveriphone 2 hf.
Oppo sd710 işlemcili telefonu 5000tlden soktu ülkeye. Bu f/p cihazı olarak! 3800tl olur.
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Tensi 2 hf.
Su anki "bilesik" vergilendirmede %94,7 vergi eklenecek. Yurtdisinda 300$ deniyor. O fiyatta %10 vergi olsa 270 satis fiyati cikar sanirim. Bizde vergisi ile 526$'a cikar. Garantinin de 2 yil olmasi fiyati arttiriyor. 600$ x 6'dan ~3600 TL gibi gelir herhalde bize.
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