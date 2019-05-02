Xiaomi Mi 9 SE Türkiye’ye geliyor

Xiaomi’nin yılın başlarında tanıttığı Mi 9 amiral gemisinin yanında orta seviye donanımlı Mi 9 SE’yi de gördük. Mi 9 modeli ülkemizde gelmesine rağmen Mi 9 SE giriş yapmamıştı. Evofone Twitter hesabından dün yapılan paylaşım, Mi 9 SE’nin yakında Türkiye’ye geleceğini ortaya çıkardı.

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Mi 9 SE özellikleri

Mi 9 SE tasarım anlamında abisiyle birebir aynı gözüküyor. İki cihazı sadece boyutlarıyla ayırabiliyorsunuz. Mi 9’da 6.39 inç olan ekran, Mi 9 SE’de 5.97 inç. Boyutlar küçülünce haliyle ağırlık da 18 gram azalarak 155 gram oluyor. Dış görünüşü kenara bıraktığımızda iki cihaz arasındaki asıl fark donanım kısmında ortaya çıkıyor. Snapdragon 712 yonga seti, 3070 mAh batarya, 6 GB RAM ve 64 GB depolama cihazın temel özelliklerinden. Mi 9’daki 48 MP ana kamera yerini korurken, yanında 13 MP geniş açı ve derinlik algılamada kullanılmak üzere 8 MP yardımcı kamera bulunuyor. Kısacası daha önce belirttiğimiz gibi Mi 9 tasarımını orta seviye donanımla birleştirerek uygun fiyata sunuyor.

Mi 9 SE ülkemizde de merakla beklenen modellerden biri. Bu noktada fiyat konusu büyük soru işaretleri oluşturuyor. Çünkü 4999 TL’lik Mi 9 fiyatının kullanıcılar tarafından hoş karşılanmadığı bir gerçek. Mi 9 SE için fiyat nasıl belirlenecek hep birlikte göreceğiz. Özellikle son ÖTV artışları cihazın yüksek fiyatla giriş yapmasına sebebiyet verebilir.