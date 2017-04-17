MIT, en kısa boş zamanınızı bile eğitime harcamanızı istiyor

MIT’nin Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı’nda görevli olan araştırmacılar boş zamanlarda kullanılabilecek, eğitim amaçlı uygulamalar geliştirdiler. Yapı olarak aynı kategoriyi paylaştıkları uygulamalardan çok daha farklı olan uygulamalar, yalnızca birkaç saniyelik boş zamanlarda kullanılması amacıyla özelleştirilmiş.

Araştırmacılar bu uygulamaları geliştirme fikrini gündelik hayatta çok fazla zamanı boşa geçirmemizden edinmişler. Akıllı telefonumuz Wi-Fi’a bağlanırken veya bilgisayarınızdan bir web sayfasını yüklemeye çalışırken beklememizi örnek gösteren araştırmacılar, boşa harcanan bu kısa sürelerin de eğitim amacıyla kullanılabileceğini düşünüyorlar. Bu fikirden yola çıkarak bir grup uygulama geliştirilmiş ve uygulamaların tümü “WaitSuite” olarak isimlendirilmiş.

Şimdilik yalnızca dil öğrenimi amacıyla kullanılan WaitSuite, beklemenizi gerektiren her türlü durumu otomatik olarak algılıyor. Örneğin telefonunuz Wi-Fi sinyali ararken, bir uygulamayı yenilerken, e-posta gönderirken ve hatta asansörün gelmesini beklerken (Bluetooth iBeacons sayesinde algılıyor) WaitSuite uygulamaları sorularını yöneltiyor.

WaitSuite’in Google Chrome uzantısını (WaitChatter) buradaki bağlantı üzerinden edinebilirsiniz. Mobil uygulamalar hala geliştirilme aşamasında.