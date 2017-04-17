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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

MIT, en kısa boş zamanınızı bile eğitime harcamanızı istiyor

MIT’de görevli olan araştırmacılar, çok kısa sürelerde tamamlanabilecek eğitim uygulamaları üzerinde çalışıyorlar. Uygulamaların çalışma şeklini ve yararlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
2 yıl
6,9b
1
6
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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MIT’nin Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı’nda görevli olan araştırmacılar boş zamanlarda kullanılabilecek, eğitim amaçlı uygulamalar geliştirdiler. Yapı olarak aynı kategoriyi paylaştıkları uygulamalardan çok daha farklı olan uygulamalar, yalnızca birkaç saniyelik boş zamanlarda kullanılması amacıyla özelleştirilmiş.

Araştırmacılar bu uygulamaları geliştirme fikrini gündelik hayatta çok fazla zamanı boşa geçirmemizden edinmişler. Akıllı telefonumuz Wi-Fi’a bağlanırken veya bilgisayarınızdan bir web sayfasını yüklemeye çalışırken beklememizi örnek gösteren araştırmacılar, boşa harcanan bu kısa sürelerin de eğitim amacıyla kullanılabileceğini düşünüyorlar. Bu fikirden yola çıkarak bir grup uygulama geliştirilmiş ve uygulamaların tümü “WaitSuite” olarak isimlendirilmiş.

Şimdilik yalnızca dil öğrenimi amacıyla kullanılan WaitSuite, beklemenizi gerektiren her türlü durumu otomatik olarak algılıyor. Örneğin telefonunuz Wi-Fi sinyali ararken, bir uygulamayı yenilerken, e-posta gönderirken ve hatta asansörün gelmesini beklerken (Bluetooth iBeacons sayesinde algılıyor) WaitSuite uygulamaları sorularını yöneltiyor.

WaitSuite’in Google Chrome uzantısını (WaitChatter) buradaki bağlantı üzerinden edinebilirsiniz. Mobil uygulamalar hala geliştirilme aşamasında.


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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kaya123450 2 yıl en beğenilen
Adamlar bulduğu her fırsatta kendilerini geliştirip yeni dil öğrensin bizse play store'daki uygulamalara neden Türkçe dil desteği yok diyerek 1 puan verelim.
2 Yanıt Yanıtla +17
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eediz 2 yıl
milli istihbarat teşkilati zannedilmesin. Massachusetts Institute of Technology kısaltması yüzde 90 ?
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Macella 2 yıl
Ülkemizin böyle projelerle uğraştığını görmek gurur verici.





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oray 2 yıl
Dizilerler, survivorlarla, evlilik programlarıyla, bilgisayar oyunlarıyla, onla bunla özellikle akşam vakitlerimizi boşa harcayacağımıza her gün herhangi faydalı olabilecek bilgilerle kendimizi geliştirmeye çalışsak, şu an nerde olurdu acaba Türkiye?
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eediz 2 yıl
milli istihbarat teşkilati zannedilmesin. Massachusetts Institute of Technology kısaltması yüzde 90 ?
Yanıtla +13
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kaya123450 2 yıl en beğenilen
Adamlar bulduğu her fırsatta kendilerini geliştirip yeni dil öğrensin bizse play store'daki uygulamalara neden Türkçe dil desteği yok diyerek 1 puan verelim.
2 Yanıt Yanıtla +17
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Kerim5100 2 yıl kaya123450
kaya123450
Adamlar bulduğu her fırsatta kendilerini geliştirip yeni dil öğrensin bizse play store'daki uygulamalara neden Türkçe dil desteği yok diyerek 1 puan verelim.

Onu da geçtik artık yorum gözüksün diye bir yıldız veriyoruz...
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dr20mouse 2 yıl
Çok güzel bir proje.
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