MIT'nin CSAIL ekibi yeni bir hibrit drone modeli üzerinde çalışıyor

Drone olarak adlandırılan ve kontrolü uzaktan sağlanan insansız hava araçları iki farklı gruba ayrılıyorlar, bunlardan ilki uçaklara benzeyen sabit kanatlı modeller ve diğeri uçan karelere benzeyen çok parçalı modeller.

MIT'de (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) araştırmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, bu ikisini bir araya getirerek sabit kanatlı hibrit dronelar ortaya koymalarını sağlayan yeni bir teknik geliştirdiler ve bunun sonucunda hem bir helikopter kadar gelişmiş manevra kabiliyetine sahip, hem de bir uçak gibi süzülebilen hibrit bir drone modeli ortaya koydular.

Bu tür hibrit dronelar, multikopterler gibi dikey açıyla kalkıp, inebiliyorlar ve sabit kanatlı uçaklar gibi enerji tasarrufu yapıyorlar. Ancak mühendislerin bu araçların kontrol sistemlerini sıfırdan tasarlamaları gerektiğinden, aslında hibrit dronelar üretmek hem pahalı hem de zaman alıcı bir iştir. MIT CSAIL'in öğrencilerinden Jie Xu'nun ve ekibinin ele almış oldukları sorun tam da bu.

Mühendisler genelde hibrit dronelar tasarlarken helikopter uçuş modu, uçak uçuş modu ve drone pilotlarının ikisi arasında geçiş yapabilmelerini sağlayan geçiş modu için ayrı ayrı kontrol mekanizmaları tasarlarlar.

Üç farklı manuel mod tasarlama külfetini atlayan CSAIL ekibi, kontrolörü otomatik olarak programlayabilmek için nöral ağlardan yararlanan bir yöntemi seçti.

Araştırmacılar ortaya koydukları hibrit droneu sık sık çeşitli simülasyonlar ile deniyorlar, ancak bu tür yöntemler gerçek dünyanın zorlu fiziksel koşullarını yansıtmıyor. CSAIL'deki ekip, simülasyonlar ile gerçek uçuşlar arasındaki gerçeklik farkını minimum seviyeye indirmeye çalışıyorlar.

CSAIL ekibinin üzerinde çalıştıkları hibrid droneların hala bir takım eksiklikleri var; örneğin modellerde, pervanenin sağladığı hava akımı ve aracın kanatları arasındaki karmaşık aerodinamik etkiler henüz hesaba katılmamış durumda. Ayrıca, henüz keskin dönüşler yapma becerisine sahip değiller. Ancak ekip manevra kabiliyetini kusursuz hale getirmek için tasarım üzerinde çalışmaya devam ediyor.

CSAIL'in hibrit dronelarının çalışma mekanizmalarını ve konuyla ilgili detaylı aşağıda yer alan videodan öğrenebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/07/16/mit-is-testing-drones-that-can-switch-between-hovering-and-glid/