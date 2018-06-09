MIUI 10'un global çıkış tarihi açıklandı: İşte yeni arayüzü alacak telefonlar

Haber Editörü
Xiaomi, Mi 8 akıllı telefonunu tanıttığı gün MIUI 10'u da duyurdu. Şirket, Hindistan'daki Redmi Y2 lansman etkinliğinde ise MIUI 10 arayüzünün global çıkış tarihini açıkladı. Çinli şirket ilk betayı 14 Haziran tarihinde dağıtmaya başlayacak.Ayrıca Bkz. "Xiaomi yapay zeka odaklı MIUI 10 arayüzünü resmen duyurdu"
Xiaomi, MIUI 10'un kararlı sürümünün ise Eylül ayında cihazlara sunulacağını belirtiyor. Peki hangi cihazlar MIUI 10 alacak? Liste şimdilik şöyle:
- Mi Mix 2, Mi 6, Mi 5s Plus, Mi 5s, Mi 5, Mi 4, Mi 3, Mi Note 2, Mi Max 2, Mi Max
- Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi Note 4, Redmi Note 3
- Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 3S
- Redmi Y2, Redmi Y1 Lite, Redmi Y1
MIUI 10, Xiaomi cihazlardaki Android deneyimine yeni bir soluk getirecek çok sayıda özellik içeriyor. Yeni tasarımı, tek dokunuşla tam ekran hareketleri, yenilenen bildirim merkezi, geliştirilmiş çoklu görev özellikleri, sürüş modu, önceki arayüzden çok daha hızlı olması ve yeni yapay zeka yetenekleri MIUI 10'u, MIUI 9'dan yükseltmeye değer bir hale getirmiş durumda.
http://en.miui.com/thread-2586684-1-1.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hacı sen ne ayaksın?
Dün erdinin Mi8 haberinde xiaomiyi gömüyorsun, appleyi yüceltiyorsun. Bugün de Mi3 bile android 8 alacak iSheepler görsün diye laf atıyorsun. Trollsen komik değil, ciddiysen hiç komik değil.
Edit: Trollmüş
Android değil arayüz güncellemesi alır sadece