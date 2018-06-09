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MIUI 10'un global çıkış tarihi açıklandı: İşte yeni arayüzü alacak telefonlar

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi Y2 lansmanında MIUI 10 arayüzünün global çıkış tarihi hakkında bilgi verdi. Yeni arayüzü alacak telefonların listesi haberimizde.
11 ay
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27
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi, Mi 8 akıllı telefonunu tanıttığı gün MIUI 10'u da duyurdu. Şirket, Hindistan'daki Redmi Y2 lansman etkinliğinde ise MIUI 10 arayüzünün global çıkış tarihini açıkladı. Çinli şirket ilk betayı 14 Haziran tarihinde dağıtmaya başlayacak.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi yapay zeka odaklı MIUI 10 arayüzünü resmen duyurdu"
Xiaomi, MIUI 10'un kararlı sürümünün ise Eylül ayında cihazlara sunulacağını belirtiyor. Peki hangi cihazlar MIUI 10 alacak? Liste şimdilik şöyle:
  • Mi Mix 2, Mi 6, Mi 5s Plus, Mi 5s, Mi 5, Mi 4, Mi 3, Mi Note 2, Mi Max 2, Mi Max
  • Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi Note 4, Redmi Note 3
  • Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 3S
  • Redmi Y2, Redmi Y1 Lite, Redmi Y1
MIUI 10, Xiaomi cihazlardaki Android deneyimine yeni bir soluk getirecek çok sayıda özellik içeriyor. Yeni tasarımı, tek dokunuşla tam ekran hareketleri, yenilenen bildirim merkezi, geliştirilmiş çoklu görev özellikleri, sürüş modu, önceki arayüzden çok daha hızlı olması ve yeni yapay zeka yetenekleri MIUI 10'u, MIUI 9'dan yükseltmeye değer bir hale getirmiş durumda.

http://en.miui.com/thread-2586684-1-1.html Yorum Yaz
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T Square 11 ay en beğenilen Slaved by makarna

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Hacı sen ne ayaksın?
Dün erdinin Mi8 haberinde xiaomiyi gömüyorsun, appleyi yüceltiyorsun. Bugün de Mi3 bile android 8 alacak iSheepler görsün diye laf atıyorsun. Trollsen komik değil, ciddiysen hiç komik değil.

Edit: Trollmüş
Hacı sen ne ayaksın?Dün erdinin Mi8 haberinde xiaomiyi gömüyorsun, appleyi yüceltiyorsun. Bugün de Mi3 bile and...
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Fenomenon 11 ay
mi3'ün bile alması güzel gerçekten. şimdi bazı arkadaşlar miui 10 sadece araüz, android güncellemesi değil diyebilir. evet ama zaten bir çok kullanıcı için telefonun güncellemesi demek arayüz demek.
mi3'ün bile alması güzel gerçekten. şimdi bazı arkadaşlar miui 10 sadece araüz, android güncellemesi değil diyebilir. evet ama zaten bir çok kullanıcı için tele...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Grkwnxs 11 ay

Slaved by makarna
Vay ve mi3 bile Android 8 olacak. Androidde güncelleme yok yeaaaa diyen iSheepler görsün

Android değil arayüz güncellemesi alır sadece
Slaved by makarnaVay ve mi3 bile Android 8 olacak. Androidde güncelleme yok yeaaaa diyen iSheepler görsünAndroid değil ara...
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MuratCan41 9 ay
Beta sürümü kuracağım fakat fotoğraf vs dosyalar silinir mi yükle derken kişisel dosyalar silinecek diyor anlamadım da tam
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DARK KING 9 ay
mi3/mi4 gibi soc 801 kullanan bir telefona android sürüm yükseltmesi gelmeeycek unutun onu.
Bu cihazlara Android 6 üzerine inşa edilmiş Miui 10 verilecek.
ha yine büyük iştir, taktir edilesidir.
Nice sağlam donanımlı üretici sene-i devriyesi dolar dolmaz, cihazlarını ıskartaya çıkartan, bunun yanında 2014 çıkışlı cihazını bile kadırıp atmayıp, sürüm yükseltmese de güncelleştirme ve kendi arayüzü ile desteklemeye devam etmesi taktir edilesidir.
bunun yanında eskimiş cihazları ıskartaya çıkartmak için 4 çekirdekli işlemcisinin 2 çekirdeğini yazılımla kapatan xiaomi'de sütten çıkmış ak kaşık değil.
üstelik bunu hala iş gören 821 gibi bir soc'de dahi yapabiliyor.
millet ya custom rom yada custom kernel kullanıyor cihazlarından ilk günkü performanslarını alabilmek için
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~Lion King~ 9 ay DARK KING
Eğer çekirdek kapatma olayı doğruysa kimse Apple’a laf etmesin bence. Büyük trajedidir bu.
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ZeKeR 9 ay
nasıl yükleyecez mi 6 gelmedi bişey
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Hakanizm 11 ay
Miui 9'da otomatik araçlar vardı. Bir çok şeyi belirli saatlerde otomatik yaptırabiliyorduk telefona. Miui 9,5'da kalmıştı ve çok tepki gelmişti. Acaba 10.0'da tekrar bu araçlar geri gelecek mi?
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Hakanizm 11 ay
Miui 9'da otomatik araçlar vardı. Bir çok şeyi belirli saatlerde otomatik yaptırabiliyorduk telefona. Miui 9,5'da kalmıştı ve çok tepki gelmişti. Acaba 10.0'da tekrar bu araçlar geri gelecek mi?
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ebrer 11 ay
Mi3, redmi 3s gibi daha eski cihazlar alıyorken redmi 4x neden yok acaba ?
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POTENZA06 11 ay
Bu güncellemeler ile android sürümü degismese bile son guvenlik yamasi geliyor. Hangi firma sunuyor bunu Allah aşkına? Mi3e guncelleme vermis adamlar sıfır arayüz ile.
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Vollkan1989 11 ay
Redmi Pro listede eksik, redmi serisinin amiral gemisidir.
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koreli41 11 ay
Xiaomi redmi note 3 Pro sp650 kullanıyorum, adam gibi bir güncelleme gelsin
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sorusoran12 11 ay
Bozmazsa iyi. Her gelen güncelleme ile parmak izi daha da yavaşlıyor. Hatta geçen 9.3 lü gelen güncelleme ile tema yükleyen bütün mi6 lar çöktü. Format atmak durumunda kaldı millet. Aynı şey Samsung, Apple de olsa alay konusu olurdu günlerce.
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