MIUI 9 ve Mi 5X haftaya tanıtılıyor

Xiaomi’nin geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan MIUI arayüzü, dokuzuncu sürümü ile yeniden kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. MIUI 9 arayüzü gelecek hafta yeni bir akıllı telefon ile birlikte tanıtılacak.
Daha iyi performans
MIUI 9 arayüzü ile ilgili bir tema görseli sızdırılmıştı. Bu da yeni arayüz ile ilgili az çok bilgiler verdi. Android 7.0/Android 7.1 üzerinde yükselecek olan yeni arayüz ile bölünmüş ekran desteği, yeniden tasarlanmış kilit ekranı kısa yolları, kurulum aşamasında seçilecek 3 yeni tema, az kullanılan özelliklerin tıraşlanması ve daha iyi performans ile enerji tasarrufunun geleceği ifade ediliyor.
MIUI 9 arayüzü 26 Temmuz itibariyle resmiyet kazanacak. Xiaomi Mi 5X adındaki yeni akıllı telefon, MIUI 9 yüklü ilk telefon olacak. Ardından bazı modellere pilot olarak indirmeye sunulacağı ifade ediliyor. Yaygın kullanıma ise sonbahar aylarında sunulacak.
Android 7.0 tabanlı MIUI 9 arayüzünü alacak cihazlar şu şekilde:
Android 7.1 tabanlı MIUI 9'u alacak sadece 4 cihaz var:
Ayrıca Bkz. "Nokia 8 basın görseli sızdırıldı"
Xiaomi Mi5X modeline gelecek olursak isminin aksine orta seviye bir akıllı telefon. 5.5 inçlik Full HD ekran barındıran telefona Snapdragon 625 yonga setinin eşlik edeceği belirtiliyor. 3GB/4GB RAM seçeneği, 32GB/64GB depolama kapasitesi seçeneği, çift arka kamera, parmak izi okuyucu, metal kasa tasarımı gibi ayrıntılar mevcut. Fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.
http://en.miui.com/thread-695435-1-1.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Ancak ilk dalga şu cihazlara verilecek
The following devices will get MIUI 9 beta update first: Mi 6, Redmi Note 4 Qualcomm / Redmi Note 4X!