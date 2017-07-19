Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIUI 9 ve Mi 5X haftaya tanıtılıyor

Xiaomi’nin beğenilen kullanıcı arayüzü MIUI, dokuzuncu sürüme terfi ediyor. Gelecek hafta hem yeni sürümü hem de onu taşıyan ilk akıllı telefon ile tanışacağız.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 

Xiaomi’nin geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan MIUI arayüzü, dokuzuncu sürümü ile yeniden kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. MIUI 9 arayüzü gelecek hafta yeni bir akıllı telefon ile birlikte tanıtılacak.

 

Daha iyi performans

 

MIUI 9 arayüzü ile ilgili bir tema görseli sızdırılmıştı. Bu da yeni arayüz ile ilgili az çok bilgiler verdi. Android 7.0/Android 7.1 üzerinde yükselecek olan yeni arayüz ile bölünmüş ekran desteği, yeniden tasarlanmış kilit ekranı kısa yolları, kurulum aşamasında seçilecek 3 yeni tema, az kullanılan özelliklerin tıraşlanması ve daha iyi performans ile enerji tasarrufunun geleceği ifade ediliyor.

 

MIUI 9 arayüzü 26 Temmuz itibariyle resmiyet kazanacak. Xiaomi Mi 5X adındaki yeni akıllı telefon, MIUI 9 yüklü ilk telefon olacak. Ardından bazı modellere pilot olarak indirmeye sunulacağı ifade ediliyor. Yaygın kullanıma ise sonbahar aylarında sunulacak.

 
Android 7.0 tabanlı MIUI 9 arayüzünü alacak cihazlar şu şekilde:

 
Mi 5
Mi 5S
Mi 5S Plus
Mi 4C
Mi 4S
Mi Max
Mi Note
Mi Note 2
Mi Mix
Mi Note 4X
 

Android 7.1 tabanlı MIUI 9'u alacak sadece 4 cihaz var:

 
Redmi 4X
Mi Max 2
Mi 5C
Mi 6

 

Ayrıca Bkz. "Nokia 8 basın görseli sızdırıldı"

Xiaomi Mi5X modeline gelecek olursak isminin aksine orta seviye bir akıllı telefon. 5.5 inçlik Full HD ekran barındıran telefona Snapdragon 625 yonga setinin eşlik edeceği belirtiliyor. 3GB/4GB RAM seçeneği, 32GB/64GB depolama kapasitesi seçeneği, çift arka kamera, parmak izi okuyucu, metal kasa tasarımı gibi ayrıntılar mevcut. Fiyatı ise şimdilik bilinmiyor. 

 
MIUI 9 ve Mi 5X haftaya tanıtılıyor

http://en.miui.com/thread-695435-1-1.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aceleciburak 2 yıl en beğenilen
Android sürümünden bağımsız olarak MIUI 9.0 güncellemesi şu cihazlara gelecek ...
Mi 6, Mi 5s Plus, Mi 5s, Mi 5c, Mi 5, Mi 4S, Mi 4c, Mi 4, Mi 3, Mi 2/2S, Mi MIX, Mi Max 2, Mi Max, Mi Note 2, Mi Note/Pro, Mi Pad 2, Mi Pad 1, Redmi Note 4X (MTK), Redmi Note 4X (SD), Redmi Note 4, Redmi Note 3 (MTK), Redmi Note 3 (SD), Redmi Note 2, Redmi Note, Redmi Pro, Redmi 4X, Redmi 4A, Redmi 4, Redmi 4 Prime, Redmi 3S/Prime, Redmi 3, Redmi 2A, Redmi 2/Prime, Redmi 1S, Redmi 1
Ancak ilk dalga şu cihazlara verilecek
The following devices will get MIUI 9 beta update first: Mi 6, Redmi Note 4 Qualcomm / Redmi Note 4X!
Android sürümünden bağımsız olarak MIUI 9.0 güncellemesi şu cihazlara gelecek ...Mi 6, Mi 5s Plus, Mi 5s, Mi 5c, Mi 5, Mi 4S, Mi 4c, Mi 4, Mi 3, Mi 2/2S, Mi...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 2 yıl
Hay sizin 625 inize bee. Yeter 30 tane cihazda 625 var zaten. Note 3 pro bile hepsinden daha performanslı oldu şimdi.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
itülüzagor 2 yıl
Bekliyoruz miu9
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
aman aman sakın vergisiydi kdvsiydi fiyatlar ıphonelarla yarışır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Mi 5 kullanıcısı olarak sabırsızlıkla bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 2 yıl
Hay sizin 625 inize bee. Yeter 30 tane cihazda 625 var zaten. Note 3 pro bile hepsinden daha performanslı oldu şimdi.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 2 yıl ALBAY
ALBAY
Hay sizin 625 inize bee. Yeter 30 tane cihazda 625 var zaten. Note 3 pro bile hepsinden daha performanslı oldu şimdi.

Hocam mi max2 alma arefesindeyim. 625 icin gayet yeterli deniyor. Kotu mudur ki?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 2 yıl
MIUI 9 geliştiricileri her fırsatta daha stabil, pil performansı artmış, hızlı ve temiz bir arayüz için uğraştıklarını söylüyorlar. Yeni özellik eklemektense temizlik yapmışlar anlaşılan. Bence doğru hareket. İlk zamanlarındaki sadeliğini kaybetmişti MIUI. Umarım iyi bir versiyon olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 2 yıl en beğenilen
Android sürümünden bağımsız olarak MIUI 9.0 güncellemesi şu cihazlara gelecek ...
Mi 6, Mi 5s Plus, Mi 5s, Mi 5c, Mi 5, Mi 4S, Mi 4c, Mi 4, Mi 3, Mi 2/2S, Mi MIX, Mi Max 2, Mi Max, Mi Note 2, Mi Note/Pro, Mi Pad 2, Mi Pad 1, Redmi Note 4X (MTK), Redmi Note 4X (SD), Redmi Note 4, Redmi Note 3 (MTK), Redmi Note 3 (SD), Redmi Note 2, Redmi Note, Redmi Pro, Redmi 4X, Redmi 4A, Redmi 4, Redmi 4 Prime, Redmi 3S/Prime, Redmi 3, Redmi 2A, Redmi 2/Prime, Redmi 1S, Redmi 1
Ancak ilk dalga şu cihazlara verilecek
The following devices will get MIUI 9 beta update first: Mi 6, Redmi Note 4 Qualcomm / Redmi Note 4X!
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rosedaled3 2 yıl
Artık mi 5s e Android 7 gelse iyi olacak 8 duyuruldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 2 yıl
Android 7 geçen yıl Ağustos ayında dandirik General Mobile 4G'ye geldi. 1 yıl geçtikten sonra bile çok daha üstün ve 2017 model telefonlarına güncelleme vermeyen ( aslında 7 ile çıkması gereken ) Xiaomi bize ucuz et - yavan yahni denklemini gösteriyor. Sonuçta % 40 gibi daha uygun fiyata alıyoruz benzer rakiplerinden. Artık kendimiz rom atıcaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neo01470 2 yıl gcb1903
gcb1903
Android 7 geçen yıl Ağustos ayında dandirik General Mobile 4G'ye geldi. 1 yıl geçtikten sonra bile çok daha üstün ve 2017 model telefonlarına güncelleme vermeyen ( aslında 7 ile çıkması gereken ) Xiaomi bize ucuz et - yavan yahni denklemini gösteriyor. Sonuçta % 40 gibi daha uygun fiyata alıyoruz benzer rakiplerinden. Artık kendimiz rom atıcaz.

Xiaomi için android sürümleri çok birşey ifade etmiyor, ki bencede önemli olan Miui sürümü..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rootz. 2 yıl
Xiaomi telefonları ve kullandıkları arayüz vs. gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ancak internetteki Mi5 bend testinde telefonun bisküvi gibi kırıldığını gördükten sonra insan vazgeçiyor. Sırf o bend testi nedeniyle soğuk duruyorum desem yeridir. Mi6'larda da kılıflı veya kılıfsız kullanım farketmeden çerçevelerdeki boyaların attığı görüldü bir çok kullanıcıda. Ayrıca yere düştüğü taktirde sağlam kalma ihtimali neredeyse %10. Ön veya arka cam muhakkak kırılıyor ne yazık ki. Bunun haricinde cihaza hiç bir şey söylenemeyecek kadar iyi.
Ne kadar ekmek o kadar köfte diyeceksiniz ama insan şu telefonu o kadar özellikten sonra biraz bile olsa dayanıklı yapar. Çoğunuzun beğenmediği iPhone'u gün içerisinde elden kayma nedeniyle defalarca yerden yere vurdum köşesindeki ezikten başka bir şey söz konusu değil cihazda.
Not: iPhone SE'nin kasası baya sağlammış güvenle kullanabilirsiniz
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neo01470 2 yıl Rootz.
Rootz.
Xiaomi telefonları ve kullandıkları arayüz vs. gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ancak internetteki Mi5 bend testinde telefonun bisküvi gibi kırıldığını gördükten sonra insan vazgeçiyor. Sırf o bend testi nedeniyle soğuk duruyorum desem yeridir. Mi6'larda da kılıflı veya kılıfsız kullanım farketmeden çerçevelerdeki boyaların attığı görüldü bir çok kullanıcıda. Ayrıca yere düştüğü taktirde sağlam kalma ihtimali neredeyse %10. Ön veya arka cam muhakkak kırılıyor ne yazık ki. Bunun haricinde cihaza hiç bir şey söylenemeyecek kadar iyi.
Ne kadar ekmek o kadar köfte diyeceksiniz ama insan şu telefonu o kadar özellikten sonra biraz bile olsa dayanıklı yapar. Çoğunuzun beğenmediği iPhone'u gün içerisinde elden kayma nedeniyle defalarca yerden yere vurdum köşesindeki ezikten başka bir şey söz konusu değil cihazda.
Not: iPhone SE'nin kasası baya sağlammış güvenle kullanabilirsiniz


Mi 5 eline alsan telefonun elde duruşuna kibarlığına hasta olurdun
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tural.i 2 yıl Rootz.
valla bend testi falan izlemedim hiç mi5'i alırken, aldıktan sonraki ilk haftada 5-6 kere düşürdüm, bunların yarısı ayakta kullanırken beton zemine ama herhangi bi sorun yok, eğer videolara bakacaksak iphone da sakat, yok eğer kişisel tecrübeye bakacaksak, mi5 de çürük falan değil, ama şunu belirteyim tabi, nazik telefon olduğu doğrudur, arka cam ön cam, incecik kasada o kadar özellik, o kadar pil, sağlam olmasını beklemiyorum zaten, bu işler nasip, kimisi 10 kere düşürür bişey olmaz, kimisi ilk düşürmede kırar
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinterSoldier10 2 yıl
Doğa Mobil İletişim yavaş yavaş Xiaomi telefonları getiriyor. Üstelik KVK garantili ki her yerde mevcut. Yakında Xiaomi Mi 6'da gelecekmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3271 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, miui 9 ve
4 etiket daha xiaomi mi 5x Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Helikoptere yakıt ikmali yapan robotik pompa 2 yıl Elon Musk'ın Mars planları patladı: 2020'deki görev iptal 2 yıl Nokia 8 yanlışlıkla tanıtıldı 2 yıl Google uygulamasına Facebook benzeri haber akışı geldi 2 yıl Faraday Future, BMW elektrikli araçlar başkanını bünyesine kattı 2 yıl ABD lazer silahlarını 10 kat güçlendirmek istiyor 2 yıl Karşınızda Xiaomi'nin en ucuz akıllı televizyon modeli 2 yıl Çinli kadın üzerine sarılı 102 iPhone'la yakalandı 2 yıl Google bulut servisinde kuantum bilgisayar kullanacak 2 yıl Duyu kayıplarının tedavisinde yeni gelişme 2 yıl Intel kararlı: 6 çekirdekli Core i5 işlemci geliyor! 2 yıl Daimler AG, blockchain teknolojisine 100 milyon euro yatırıyor 2 yıl Intel'in 12 çekirdekli Core i9-7920X işlemcisinde baz frekans düşük 2 yıl Facebook ücretli haber aboneliği servisini başlatıyor 2 yıl Snapchat, 10 saniyelik kayıt sınırını kaldırıyor 2 yıl Mercedes'in ilk pickup modeli tanıtıldı: X-Class 2 yıl Yerli oyun Slidey 128 ülkede Apple tarafından tavsiye ediliyor 2 yıl Milli Füze Projeleri için önemli adım! 2 yıl Adobe Photoshop Lightroom'a yeni arayüz geldi 2 yıl Türk bilim adamlarından giyilebilir sensör teknolojisi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN MIUI 9 ve Mi 5X haftaya tanıtılıyor Sonraki AMD Radeon RX Vega, GeForce GTX 1080'le kıyaslandı 2 yıl AMD Ryzen ThreadRipper işlemciler sıvı soğutma ile desteklenecek 2 yıl Yeni iPhone’lar komple gecikebilir 2 yıl Qualcomm günlük 580 bin Avro tazminat ile karşı karşıya 2 yıl Google Fiber’de işler iyi gitmiyor, yeni CEO da istifa etti 2 yıl Oyuncu ekipmanları üreticisi Corsair satılıyor 2 yıl OnePlus 5 inceleme videosu: Bu telefon çok hızlı, çok iddialı 2 yıl MIUI 9 arayüzünün yeni görüntüleri sızdı 2 yıl Robot polis intihar etti (!) 2 yıl Samsung, 8GB HBM2 bellek üretimini arttırıyor 2 yıl Efsane online oyun RuneScape mobil platforma geliyor 2 yıl Daimler, 3 milyon dizel Mercedes-Benz'i geri çağırıyor 2 yıl Microsoft'tan kapalı alanlar için çevrimdışı navigasyon 2 yıl Apple-Qualcomm davasında şirketler uzlaşabilir 2 yıl Galaxy Note 7'den 157 ton metal bileşen geri dönüştürülecek 2 yıl Porsche ultra hızlı şarj cihazlarının ilk ikisini kurdu 2 yıl Bitcoin önemli bir yol ayrımını aştı: Kripto para birimi değer kazandı 2 yıl Hacklenen flört sitesi kullanıcılarına tazminat ödeyecek 2 yıl Ford, Tesla'nın en büyük rakibini satın alabilir 2 yıl İstanbul'da metrekareye ortalama dört damacana yağmur yağdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim