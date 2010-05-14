Michael Dell, Mini 5 hakkında konuştu

Streak yada bilinen adıyla Android'li Mini 5 slate bilgisayarını bu seneki Dünya Ekonomik Forumu'nda ilk defa canlı sergileyen Michael Dell cihazın çıkış tarihiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Citrix Synergy Konferansı'ndaki konuşmasında Davos'ta yaptığı gibi Mini 5'ı sergileyen Michael Dell, cihazın Haziran ayından itibaren satışa sunulacağını açıkladı. Mini 5'ı ilk olarak Avrupa'lı teknoloji severlerin O2 aracılığıyla kullanacağını belirtten Dell, Amerika'daysa AT&T ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

800x480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 5 inçlik ekrana sahip olan ve hem Wi-Fi hem de 3G bağlantı desteği sunan Android'li Mini 5'da 5 megapiksellik arka kameranın yanı sıra görüntülü görüşme yapılmasına imkan veren internet kamerası bulunuyor.