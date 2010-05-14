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Michael Dell, Mini 5 hakkında konuştu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Streak yada bilinen adıyla Android'li Mini 5 slate bilgisayarını bu seneki Dünya Ekonomik Forumu'nda ilk defa canlı sergileyen Michael Dell cihazın çıkış tarihiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Citrix Synergy Konferansı'ndaki konuşmasında Davos'ta yaptığı gibi Mini 5'ı sergileyen Michael Dell, cihazın Haziran ayından itibaren satışa sunulacağını açıkladı. Mini 5'ı ilk olarak Avrupa'lı teknoloji severlerin O2 aracılığıyla kullanacağını belirtten Dell, Amerika'daysa AT&T ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

800x480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 5 inçlik ekrana sahip olan ve hem Wi-Fi hem de 3G bağlantı desteği sunan Android'li Mini 5'da 5 megapiksellik arka kameranın yanı sıra görüntülü görüşme yapılmasına imkan veren internet kamerası bulunuyor.


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Quattro 9 yıl
Ben cihazı boyutları nedeniyle kullanışsız buldum.
5" yerine 7"-8" ekran kullansalar bence daha hoş olurdu.
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spdrmn 9 yıl

amerika çıkış fiyatı jatsız olarak sadece 500 USD
bende çok uygun.

Ama telefon olarak kullanılcak cihaz değil. Telefon özelliği olan bir tablet bu...
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wox 9 yıl
Shady



lütfen bu tür haberleri burada değilde kalkıp mobil haberler bölümü gibi bir yere yazsan olmazmı...burası iphone sayfası dell in sayfası değil..
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Shady 9 yıl

wox

Shady

lütfen bu tür haberleri burada değilde kalkıp mobil haberler bölümü gibi bir yere yazsan olmazmı...burası iphone sayfası dell in sayfası değil..


Tüm forumlar » [Mobil Cihazlar] » Avuç içi bilgisayar (Pocket PC/ SmartPhone) » Android » Michael Dell, Mini 5 hakkında konuştu

Mesaj attığınız konu zaten Android bölümü altındadır. iPhone bölümünde sadece konunun yansıması vardır.
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CoolnQuiet 9 yıl
iphone'dan sonra büyük olasılıkla bu cihaza geçeceğim.
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koxp94 9 yıl
iyi bir alete benziyor
ekranın mat olması renk kalitesinin düşük olduğu anlamına gelmez parlak olması daha canlı olmasını sağlar, ayrıca bu bir android tablet
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Fashionality 9 yıl
güzel cihaza benziyor
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T®an©e Addi©T 9 yıl
harbiden çok tatlı bir cihaza benziyor.ekran görüntüleri de olsa iyi olurdu
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