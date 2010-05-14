Streak yada bilinen adıyla Android'li Mini 5 slate bilgisayarını bu seneki Dünya Ekonomik Forumu'nda ilk defa canlı sergileyen Michael Dell cihazın çıkış tarihiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Citrix Synergy Konferansı'ndaki konuşmasında Davos'ta yaptığı gibi Mini 5'ı sergileyen Michael Dell, cihazın Haziran ayından itibaren satışa sunulacağını açıkladı. Mini 5'ı ilk olarak Avrupa'lı teknoloji severlerin O2 aracılığıyla kullanacağını belirtten Dell, Amerika'daysa AT&T ile birlikte çalışacaklarını söyledi.
800x480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 5 inçlik ekrana sahip olan ve hem Wi-Fi hem de 3G bağlantı desteği sunan Android'li Mini 5'da 5 megapiksellik arka kameranın yanı sıra görüntülü görüşme yapılmasına imkan veren internet kamerası bulunuyor.
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5" yerine 7"-8" ekran kullansalar bence daha hoş olurdu.
amerika çıkış fiyatı jatsız olarak sadece 500 USD
bende çok uygun.
Ama telefon olarak kullanılcak cihaz değil. Telefon özelliği olan bir tablet bu...
lütfen bu tür haberleri burada değilde kalkıp mobil haberler bölümü gibi bir yere yazsan olmazmı...burası iphone sayfası dell in sayfası değil..
Tüm forumlar » [Mobil Cihazlar] » Avuç içi bilgisayar (Pocket PC/ SmartPhone) » Android » Michael Dell, Mini 5 hakkında konuştu
Mesaj attığınız konu zaten Android bölümü altındadır. iPhone bölümünde sadece konunun yansıması vardır.
ekranın mat olması renk kalitesinin düşük olduğu anlamına gelmez parlak olması daha canlı olmasını sağlar, ayrıca bu bir android tablet