Microsoft 1 milyon düşük gelirli gencin teknolojiye erişimini sağlayacak

Teknoloji devi olan firmaların araştırma-geliştirmeye önem verdikleri kadar sosyal sorumluluk projelerine önem vermeleri gerekiyor ve toplum tarafından isteniyor. Bu alanda en büyük yatırımı yapan firmalardan birisi Microsoft. Firma kendi bünyesinde projelere destek verirken Bill Gates ve eşine ait Gates Vakfı ile de ortaklaşa faaliyetlere katılıyor. Microsoft bu sıralar ABD çapında dev bir projeye imza atıyor.





Projenin adı Shape the Future yani Geleceği Şekillendir. Projede Microsoft düşük gelir grubuna mensup 1 milyon ABD'li gencin ailesine düşük fiyatlı donanım, yazılım ve genişbant internet hizmeti vermeyi planlıyor. 5 yıldır devam eden proje bugüne kadar dünya çapında 10 milyon öğrenciye düşük fiyatlı ürünler sunmayı başardı. Şimdi uygulama sahası ABD sınırları olarak genişletildi.





Projenin amacı ise teknolojinin evlerde yaygınlaşmasını sağlamak, gençleri günümüz küresel pazarında rekabet edecek seviyeye çıkarmak ve iş edinme imkanlarını artırmak. Projenin yürütücüsü Microsoft Dünya Çapında Eğitim departmanı.





Microsoft ürünleri direkt olarak öğrencilere vermeyecek. Hükümet kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar, Federal İletişim Komisyonu -FCC, Girişim Eğitimciliği Ağı-NTFE, düşük fiyat politikası uzmanı One Economy gibi birimler vasıtasıyla tespit ve dağıtım işlemleri gerçekleştirilecek.





ABD'deki araştırmalara göre okul haricinde teknoloji ile ilgilenemeyen 9.5 milyon öğrenci var ve bunların notları evlerinde teknoloji ile ilgilenen öğrencilere göre yüzde 8 ile 10 arasında daha düşük. Bunun ABD'ye faturası ise potansiyel gelir kaybı olarak 825 milyar dolar, vergi kaybı olarak 123 milyar dolar ve sosyal yetersizlik olarak 125 milyar dolar.





Başka bir araştırmaya göre teknolojiden uzak kalan öğrenciler ABD ekonomisine her yıl 32 milyar dolar kaybettiriyor. Bu öğrencilerin tüm meslek hayatları ele alındığında ise kayıp 1.2 trilyon dolara çıkıyor.





Projeye ilk etapta Charlotte, Kuzey Karolayna ve Seattle eyaletleri katılırken üç yıllık bir süre içerisinde 50 eyalet projeye dahil olmuş olacak. ABD'de düşük gelir grubundaki öğrencilere yönelik bu tür projeler sıklıkla yapılıyor.