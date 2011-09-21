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Microsoft 1 milyon düşük gelirli gencin teknolojiye erişimini sağlayacak

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji devi olan firmaların araştırma-geliştirmeye önem verdikleri kadar sosyal sorumluluk projelerine önem vermeleri gerekiyor ve toplum tarafından isteniyor. Bu alanda en büyük yatırımı yapan firmalardan birisi Microsoft. Firma kendi bünyesinde projelere destek verirken Bill Gates ve eşine ait Gates Vakfı ile de ortaklaşa faaliyetlere katılıyor. Microsoft bu sıralar ABD çapında dev bir projeye imza atıyor.

Projenin adı Shape the Future yani Geleceği Şekillendir. Projede Microsoft düşük gelir grubuna mensup 1 milyon ABD'li gencin ailesine düşük fiyatlı donanım, yazılım ve genişbant internet hizmeti vermeyi planlıyor. 5 yıldır devam eden proje bugüne kadar dünya çapında 10 milyon öğrenciye düşük fiyatlı ürünler sunmayı başardı. Şimdi uygulama sahası ABD sınırları olarak genişletildi.

Projenin amacı ise teknolojinin evlerde yaygınlaşmasını sağlamak, gençleri günümüz küresel pazarında rekabet edecek seviyeye çıkarmak ve iş edinme imkanlarını artırmak. Projenin yürütücüsü Microsoft Dünya Çapında Eğitim departmanı. 

Microsoft ürünleri direkt olarak öğrencilere vermeyecek. Hükümet kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar, Federal İletişim Komisyonu -FCC, Girişim Eğitimciliği Ağı-NTFE, düşük fiyat politikası uzmanı One Economy gibi birimler vasıtasıyla tespit ve dağıtım işlemleri gerçekleştirilecek.

ABD'deki araştırmalara göre okul haricinde teknoloji ile ilgilenemeyen 9.5 milyon öğrenci var ve bunların notları evlerinde teknoloji ile ilgilenen öğrencilere göre yüzde 8 ile 10 arasında daha düşük. Bunun ABD'ye faturası ise potansiyel gelir kaybı olarak 825 milyar dolar, vergi kaybı olarak 123 milyar dolar ve sosyal yetersizlik olarak 125 milyar dolar. 

Başka bir araştırmaya göre teknolojiden uzak kalan öğrenciler ABD ekonomisine her yıl 32 milyar dolar kaybettiriyor. Bu öğrencilerin tüm meslek hayatları ele alındığında ise kayıp 1.2 trilyon dolara çıkıyor.

Projeye ilk etapta Charlotte, Kuzey Karolayna ve Seattle eyaletleri katılırken üç yıllık bir süre içerisinde 50 eyalet projeye dahil olmuş olacak. ABD'de düşük gelir grubundaki öğrencilere yönelik bu tür projeler sıklıkla yapılıyor.

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detroit21 7 yıl
Komik yav apple la alakasi yokki haberin :D
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caves 7 yıl
Microsoft'a tebrikler. Apple ile konunun bir ilgisi olmasa da konuya katan arkadaşlar için şunu belirteyim:

Apple'ın eğitime verdiği iki önemli destek

1) Tüm Apple Ürünlerinin İndirimli Satıldığı Apple Education Store:

store.apple.com/...

2) Dünyanın en önemli üniversitelerinin yazılı ve görsel yayınlarının ücretsiz sunulduğu iTunes University:

apple.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
Dar gelirliliğin alemi yok :D
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ABD'deki araştırmalara göre okul haricinde teknoloji ile ilgilenemeyen 9.5 milyon öğrenci var ve bunların notları evlerinde teknoloji ile ilgilenen öğrencilere göre yüzde 8 ile 10 arasında daha düşük.
Tam tersi olması gerekmez miydi?
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karaköy_soğancısı 7 yıl
gece görüşü
Microsoft bu yönüyle takdir edilmeyi hakediyor. Aynı tarz kampanyaları Appleda göremiyoruz maalesef.

nası göremioruz yaaa geçen çalışanları için bağış kampanya düzenlemişti garibanlar 70 milyar doları öteki tarafa götürcekler sanırım...
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CodeMachine 7 yıl
carnador
Göz boyama tamamen ama yapılması gereken birşeyi yapmışlar. Eksi basan olacak olursa, Pazarlama dersini öğrenip gelsin.

İnsan aynı cümle içinde nasıl çelişir onun dersini aldık sayende.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
türkiyedeki 10 milyon ttnet üyesini kurtarsın ozaman hep mağduruz mağduruzda mağduruzz :D hem gelirimiz düşük hem netimiz :))
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Guest-F8946C419 7 yıl
Göz boyama tamamen ama yapılması gereken birşeyi yapmışlar.

Eksi basan olacak olursa, "Pazarlama" dersini öğrenip gelsin.
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DH Misafiri 7 yıl
@1 apple hala dava açmaya uğraşsın paraları patent davalarına yatırsın
siz onlardan gençlere destek beklemeyin
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gece görüşü 7 yıl
Microsoft bu yönüyle takdir edilmeyi hakediyor. Aynı tarz kampanyaları Apple'da göremiyoruz maalesef.
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