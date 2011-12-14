Microsoft 2012 ilk yarısında Nokia'nın akıllı telefon bölümünü satın alabilir

Microsoft ile Nokia'nın Windows Phone 7 yüklü akıllı telefon üretimi ve satışı için ortaklık kurması teknoloji gündemini uzun süre meşgul etmişti. Windows Phone 7 için hiç bir masraftan kaçınmayan Microsoft'un 1 milyar dolar Nokia'ya yardımda bulunduğu da dillendirilmişti. Ancak bunun çok daha fazlası gerçekleşmek üzere olabilir.





Nokia'nın lüks telefon üretim bölümü Vertu'yu elden çıkarmak istediği bir süredir biliniyor. Ancak Danske Bank'ın iddiasına göre Nokia, akıllı telefon birimini tamamen Microsoft'a bırakıyor. Satış anlaşması ise 2012 ilk yarısında tamamlanmış olacak.





Bloomberg'in bunu haber yapmasının ardından Nokia firmasının hisseleri yüzde 3 oranında değer kazandı. Dankse Bank'ın analistleri akıllı telefon biriminin satışının doğru bir hareket olduğunu ve Microsoft'un da muhtemel alıcı olduğunu belirtiyor.





Ancak Nokia böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı ve sözcü Doug Dawson bu söylentileri uzun zaman önce geride bıraktıklarını vurguladı.





Ancak Microsoft'un Skype'ı 8 milyar dolara satın alması potansiyel olarak sıkıntı yaşamayacağını gösteriyor. Danske Bank konuşulan miktarın 19 milyar dolar etrafında döndüğünü söylüyor.





Eğer iddialar gerçekse Motorola'yı satın alan Google'ın karşısına Nokia'yı satın alan bir Microsoft çıkacak. Nokia ile Microsoft arasındaki ilk ortaklığın dedikoduları yapıldığında pek çok kimse ciddiye bile almamıştı ancak sonradan gerçek olduğu ortaya çıkmıştı.