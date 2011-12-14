Microsoft 2012 ilk yarısında Nokia'nın akıllı telefon bölümünü satın alabilir

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Microsoft ile Nokia'nın Windows Phone 7 yüklü akıllı telefon üretimi ve satışı için ortaklık kurması teknoloji gündemini uzun süre meşgul etmişti. Windows Phone 7 için hiç bir masraftan kaçınmayan Microsoft'un 1 milyar dolar Nokia'ya yardımda bulunduğu da dillendirilmişti. Ancak bunun çok daha fazlası gerçekleşmek üzere olabilir.
Nokia'nın lüks telefon üretim bölümü Vertu'yu elden çıkarmak istediği bir süredir biliniyor. Ancak Danske Bank'ın iddiasına göre Nokia, akıllı telefon birimini tamamen Microsoft'a bırakıyor. Satış anlaşması ise 2012 ilk yarısında tamamlanmış olacak.
Bloomberg'in bunu haber yapmasının ardından Nokia firmasının hisseleri yüzde 3 oranında değer kazandı. Dankse Bank'ın analistleri akıllı telefon biriminin satışının doğru bir hareket olduğunu ve Microsoft'un da muhtemel alıcı olduğunu belirtiyor.
Ancak Nokia böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı ve sözcü Doug Dawson bu söylentileri uzun zaman önce geride bıraktıklarını vurguladı.
Ancak Microsoft'un Skype'ı 8 milyar dolara satın alması potansiyel olarak sıkıntı yaşamayacağını gösteriyor. Danske Bank konuşulan miktarın 19 milyar dolar etrafında döndüğünü söylüyor.
Eğer iddialar gerçekse Motorola'yı satın alan Google'ın karşısına Nokia'yı satın alan bir Microsoft çıkacak. Nokia ile Microsoft arasındaki ilk ortaklığın dedikoduları yapıldığında pek çok kimse ciddiye bile almamıştı ancak sonradan gerçek olduğu ortaya çıkmıştı.
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zamanın nokia fanboyları yok birşey olmaz diye palyaço gibi sırıtıyorlardı hatta çok sevinmişlerdi ama sonuç ortada : hergeçen gün daha kötüye giden bir nokia hatta üç tane ülkede lumia çok sattı diye çook sevinen nokiacılar hala uykudan uyanamadılar .
yakın zaman içinde samsung birinciliği tam anlamıyla ele geçirdiğinde nokia ister kış uykusundan ister güzellik uykusundan uyansın artık hiçbir şey nokiayı kurtaramaz .
yalnız bu kötü gidiş nokianın batacağı iflas edeceği anlamına gelmesin , olsa olsa en kötü 10 sene içinde 3. olur ve bu süre zarfında huawei gibi yeni markalar nokiayıda geçebilir , nede olsa arkasında çin devleti var .
batmasi mumkun degil ama micrososft satin almazsa, windows phone tutsun tutmasin sonu simdiki ericson gibi olur. digerlerinin arkasindan artiklarla yetinir.
artik unlu dj lerle, atraksiyon reklamlarla, janjanli govde tasarimlariyla urunler satmiyor. telefonun icinin kapali oldugu o devirler gecti. marka fanatikleri haric artik herkez cihazin icinde ne olduguna, donanimina, yazilimina bakiyor. bu yuzden biri buyuk yazilim sirketi, oteki donanim ureticisi apple ile samsung yakin zamanda bu kadar yukselldiler. bunlara fark koyacak yazilimlar, donanimlar gelistiremiyorsan geriye kalan artiklari toplamakdan baska yapacak cok bir sey kalmiyor.
uzun vadede microsoft basarili olur gibi geliyor. sonucda cok genis kaynaklari ve buyuk yazilim tecrubesi olan bir firma. ve mobil sektorede tum gucleriyle yukleniyorlar.
ama basarisiz olurlarsada muhtemelen onceki basarisizliklarindaki vizyon eksikliginden olacak. vizyon eksikliginden neyi kasdettigimi steve balmerin 2007de yeni cikan iphone icin yaptigi yorumundan gorebilirsiniz. (iphone un klavyesiz olusunu elestirip, windows mobile ilgili stratejilerinin dogrulugundan bahsediyor. )
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