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Microsoft 2012 ilk yarısında Nokia'nın akıllı telefon bölümünü satın alabilir

7 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ile Nokia'nın Windows Phone 7 yüklü akıllı telefon üretimi ve satışı için ortaklık kurması teknoloji gündemini uzun süre meşgul etmişti. Windows Phone 7 için hiç bir masraftan kaçınmayan Microsoft'un 1 milyar dolar Nokia'ya yardımda bulunduğu da dillendirilmişti. Ancak bunun çok daha fazlası gerçekleşmek üzere olabilir.

Nokia'nın lüks telefon üretim bölümü Vertu'yu elden çıkarmak istediği bir süredir biliniyor. Ancak Danske Bank'ın iddiasına göre Nokia, akıllı telefon birimini tamamen Microsoft'a bırakıyor. Satış anlaşması ise 2012 ilk yarısında tamamlanmış olacak. 

Bloomberg'in bunu haber yapmasının ardından Nokia firmasının hisseleri yüzde 3 oranında değer kazandı. Dankse Bank'ın analistleri akıllı telefon biriminin satışının doğru bir hareket olduğunu ve Microsoft'un da muhtemel alıcı olduğunu belirtiyor.

Ancak Nokia böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı ve sözcü Doug Dawson bu söylentileri uzun zaman önce geride bıraktıklarını vurguladı.

Ancak Microsoft'un Skype'ı 8 milyar dolara satın alması potansiyel olarak sıkıntı yaşamayacağını gösteriyor. Danske Bank konuşulan miktarın 19 milyar dolar etrafında döndüğünü söylüyor. 

Eğer iddialar gerçekse Motorola'yı satın alan Google'ın karşısına Nokia'yı satın alan bir Microsoft çıkacak. Nokia ile Microsoft arasındaki ilk ortaklığın dedikoduları yapıldığında pek çok kimse ciddiye bile almamıştı ancak sonradan gerçek olduğu ortaya çıkmıştı.


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Computeus 7 yıl en beğenilen
Ne gıcık bir foto. İki tane kaypak gülen adam.
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Mr. Jingles 7 yıl
Biz bunu defalarca söyledik. Nokia'nın Microsoft ile anlaşmasını en doğru karar olarak niteleyenler vardı. Bunlar geleceği göremeyen insanlar. Bu anlaşma Nokia'nın başına bela olacak. Nokia'nın zararına olan bir şey bu. Kendi işletim sistemlerini çöpe attırdılar. Milyonlarca dolar harcanan MeeGo terkedildi. Uzun vadede Symbian da terkedilecek. Üstelik tam da iyileşiyorken. N9 çıktıktan sonra hemen açıklama yaptılar başarılı olsa dahi devam etmeyecek dediler. O da yetmedi çift çekirdekli çıkacak cihazın donanımını bile değiştirdiler. Inşallah şu WP büyük hayal kırıklığı ile sonuçlanır da Microsoft ebediyen mobil dünyadan silinip gider. Ama sanmıyorum WP zannedersem başarılı olacak. Açıkçası Nokia için üzülüyorum. Sırf şu yüzden artık Microsoft'tan nefret etmeye başladım. Her şeyi pis oynuyorlar. Geçen gün de yarışma çıkardı Android kullanıcıları için. Varsa yoksa işi gücü ona buna bok atmak.
Biz bunu defalarca söyledik. Nokia'nın Microsoft ile anlaşmasını en doğru karar olarak niteleyenler vardı. Bunlar geleceği göremeyen insanlar. Bu anlaşma Nokia...
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electROck35 7 yıl
Microsoft intihar ediyor asıl herkes Nokia'yı düşünüyor :)
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K_Spartakus 7 yıl
nokianın microsft tarafından satın alınacağı ilk günden belliydi ...stephen elop'u ceo olarak atamışlar :) ne haberdi yaa :)
zamanın nokia fanboyları yok birşey olmaz diye palyaço gibi sırıtıyorlardı hatta çok sevinmişlerdi ama sonuç ortada : hergeçen gün daha kötüye giden bir nokia hatta üç tane ülkede lumia çok sattı diye çook sevinen nokiacılar hala uykudan uyanamadılar .

yakın zaman içinde samsung birinciliği tam anlamıyla ele geçirdiğinde nokia ister kış uykusundan ister güzellik uykusundan uyansın artık hiçbir şey nokiayı kurtaramaz .
yalnız bu kötü gidiş nokianın batacağı iflas edeceği anlamına gelmesin , olsa olsa en kötü 10 sene içinde 3. olur ve bu süre zarfında huawei gibi yeni markalar nokiayıda geçebilir , nede olsa arkasında çin devleti var .
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Besiktask34 7 yıl
herkez iphone indirme yarışına girince birleşme kaçınılmaz,
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darkaura 7 yıl K_Spartakus
K_Spartakus

nokianın microsft tarafından satın alınacağı ilk günden belliydi ...stephen elop'u ceo olarak atamışlar :) ne haberdi yaa :)



zamanın nokia fanboyları yok birşey olmaz diye palyaço gibi sırıtıyorlardı hatta çok sevinmişlerdi ama sonuç ortada : hergeçen gün daha kötüye giden bir nokia hatta üç tane ülkede lumia çok sattı diye çook sevinen nokiacılar hala uykudan uyanamadılar .



yakın zaman içinde samsung birinciliği tam anlamıyla ele geçirdiğinde nokia ister kış uykusundan ister güzellik uykusundan uyansın artık hiçbir şey nokiayı kurtaramaz .



yalnız bu kötü gidiş nokianın batacağı iflas edeceği anlamına gelmesin , olsa olsa en kötü 10 sene içinde 3. olur ve bu süre zarfında huawei gibi yeni markalar nokiayıda geçebilir , nede olsa arkasında çin devleti var .





batmasi mumkun degil ama micrososft satin almazsa, windows phone tutsun tutmasin sonu simdiki ericson gibi olur. digerlerinin arkasindan artiklarla yetinir.

artik unlu dj lerle, atraksiyon reklamlarla, janjanli govde tasarimlariyla urunler satmiyor. telefonun icinin kapali oldugu o devirler gecti. marka fanatikleri haric artik herkez cihazin icinde ne olduguna, donanimina, yazilimina bakiyor. bu yuzden biri buyuk yazilim sirketi, oteki donanim ureticisi apple ile samsung yakin zamanda bu kadar yukselldiler. bunlara fark koyacak yazilimlar, donanimlar gelistiremiyorsan geriye kalan artiklari toplamakdan baska yapacak cok bir sey kalmiyor.
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acmtncy 7 yıl
nokia'nın sonu yaklaşıyor. akıllı telefonlar giderek pazarın daha büyük kısmını ele geçiriyor akıllı telefon bölümünü satmak şirketin geleceğini satmak demek. geriye de birşey kalmıyor zaten microsoft geri kalanına boşuna para vermesin. zaten nokia dede telefonu olmuştu yakında tamamen bitecek. microsofta gelince mobil pazardan silineceğini sanmıyorum çünkü çok büyük bir firma ve pek çok gelir kaynağı var nokia gibi sadece telefon değil.
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danGerfuLL 7 yıl
Micro micro gelip, Nokia'yı soft soft götürüyor.
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mert1907 7 yıl
Zaten olacağı buydu ortaklık ayağına Nokia'yı önce kendilerine muhtaç bıraktılar sonra da satın alma yoluna gittiler.Ben zaten ortaklık lafını duyduğumda bunu düşünmeye başlamıştım.Gerçekten koskoca bir firmanın bu durumlara düşmesi çok acı oysa ki yıllardır Nokia ve Symbian ikilisi hayatımızda yer edinmişti.Her ne kadar Nokia'yı ve Symbian'ı son zamanlarda sevmesemde bu olmamalıydı !
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Burak1916 7 yıl
o bu değilde şu adamların tipe bak yaa!! nokianın meegoyu bırakması büyük bir kayıp oldu windowsta başarılı olur ancak iosu yada androidi geçeceği zor. finliler dükkanlarına sahip çıkamadılar meegoyla devam etmeliydiler...
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TsG 7 yıl
Böyle birşey gerçekleşirse yazık olur Nokia'ya. Microsoft hangi mobil işi başarabilmiş ki? Zune diye bir MP3 player yaptılardı, hiçbir yerde görmüyorum, bir ara telefon işine girmişlerdi, 1 sene sonra kapattılar telefon işini. Uzmanlık alanları PC işletim sistemleri...
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darkaura 7 yıl TsG
TsG

Böyle birşey gerçekleşirse yazık olur Nokia'ya. Microsoft hangi mobil işi başarabilmiş ki? Zune diye bir MP3 player yaptılardı, hiçbir yerde görmüyorum, bir ara telefon işine girmişlerdi, 1 sene sonra kapattılar telefon işini. Uzmanlık alanları PC işletim sistemleri...

uzun vadede microsoft basarili olur gibi geliyor. sonucda cok genis kaynaklari ve buyuk yazilim tecrubesi olan bir firma. ve mobil sektorede tum gucleriyle yukleniyorlar.

ama basarisiz olurlarsada muhtemelen onceki basarisizliklarindaki vizyon eksikliginden olacak. vizyon eksikliginden neyi kasdettigimi steve balmerin 2007de yeni cikan iphone icin yaptigi yorumundan gorebilirsiniz. (iphone un klavyesiz olusunu elestirip, windows mobile ilgili stratejilerinin dogrulugundan bahsediyor.
)

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darkaura 7 yıl
zaten nokia microsoftun kucagina oturmustu. sonucunda bir evlilik olmasi normal.
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Kobrakai 7 yıl
hadi sömürün milletin parasını ^^
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MK* 7 yıl
hiç şaşırmadım
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erci501 7 yıl
NOKİA işte ne bekliyosun ki. microsoft un elemanını şirketin başına geçir sonra da şirket microsofta devrolsun. allah akıl fikir versin. küresel sermaye yaptı yapacağını
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Dark Shade 7 yıl
Ne hale getirduler nokia yi.. canim sirket bu halleremi gelicekti...
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