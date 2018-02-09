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Microsoft, 2018 Build Geliştirici Konferansı'nın tarihini duyurdu

Microsoft'un resmi Twitter hesabı üzerinden gönderilen davetiyeye göre, 2018 Build Geliştirici Konferansı 7 Mayıs'ta kapılarını açacak. Etkinlik için kayıtlar ise 15 Şubat'ta başlıyor.
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Windows
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Microsoft, 2018 Build Geliştirici Konferansı'nın tarihini duyurdu
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Microsoft, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla her yıl düzenlediği Build Geliştirici Konferansı'nın bu yıl ne zaman düzenleneceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 2018 Build etkinliği 7-9 Mayıs tarihleri arasında Washington’un Seattle kentinde düzenlenecek.

Teknoloji devi, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik arenasındaki yeni girişimi olan Windows Mixed Reality üzerindeki mesaisi, notebook tarafında sunduğu yeni Surface ürünleri, Alexa ve Google Asistan’ın karşısına çıkardığı Cortana’yı geliştirmesi derken oldukça yoğun bir dönem geçirdi.

Tüm bunların yanında, Build 2018’in de oldukça heyecanlı geçeceğine dair hiçbir şüphe yok. İşte Microsoft’un yayınladığı davetiye:


https://www.engadget.com/2018/02/08/microsofts-build-developer-conference-begins-may-7th/ Yorum Yaz
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pUnduli 1 yıl
Project Andromeda adam akıllı bir fiyatla tüketiciye ulaşsa, smartphone işini tümden değiştirir, bakalım artık.
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cahitşanrah 1 yıl
Eline sağlık .
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INumber1OneI 1 yıl
Hadi o zaman bizde microsofta
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kaptanos 1 yıl
Nedense şu Windows Mixed Reality merakla bekliyorum sanki çıksa, burada satılacakmış gibi. Hadi satıldı diyelim alabilecekmişim gibi.
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dr20mouse 1 yıl
Umarım dh artık bu ve google etkinliği için simültane çevirili canlı yayın düzenler.
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KiriN 1 yıl
hadi andromeda os çıkarın, Surface phone gelsin yapın bir şeyler işte rekabet olsun.
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simbolmina 1 yıl
Yine tutulmayacak sözler, çıkmayacak ya da fiyasko cihazlar tanıtılacak.
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