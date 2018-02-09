Microsoft, 2018 Build Geliştirici Konferansı'nın tarihini duyurdu

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Microsoft, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla her yıl düzenlediği Build Geliştirici Konferansı'nın bu yıl ne zaman düzenleneceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 2018 Build etkinliği 7-9 Mayıs tarihleri arasında Washington’un Seattle kentinde düzenlenecek.

Teknoloji devi, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik arenasındaki yeni girişimi olan Windows Mixed Reality üzerindeki mesaisi, notebook tarafında sunduğu yeni Surface ürünleri, Alexa ve Google Asistan’ın karşısına çıkardığı Cortana’yı geliştirmesi derken oldukça yoğun bir dönem geçirdi.

Tüm bunların yanında, Build 2018’in de oldukça heyecanlı geçeceğine dair hiçbir şüphe yok. İşte Microsoft’un yayınladığı davetiye:

https://www.engadget.com/2018/02/08/microsofts-build-developer-conference-begins-may-7th/