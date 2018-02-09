Google, Temmuz ayında tüm HTTP web sayfalarını "güvenli değil" olarak işaretleyecek

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Google’ın daha güvenli bir internet için başlattığı savaş devam ediyor. Şirketin yeni yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında yayınlanacak olan Chrome 68 güncellemesiyle birlikte tüm şifrelenmemiş web sayfaları “güvenli değil” etiketiyle işaretlenecek.

Teknoloji devi, güvenli değil etiketini Chrome 56 güncellemesiyle birlikte getirdi. Bu güncellemeden sonra şifre gerektiren veya bir ödeme alanı içeren tüm HTTP siteleri bu etiketle işaretlendi. Şimdi ise bu uygulama daha kapsamlı hale getiriliyor.

HTTPS şifreleme, kendi internet tarayıcınız ile ziyaret ettiğiniz web sayfası arasında özel bir kanal oluşturuyor. Bu da ziyaretiniz esnasında araya kötü niyetli birilerinin girip bilgi akışınızı görmesini engelliyor. Bu şifreleme olmadığı zaman ise internet servis sağlayıcınıza erişen biri aradaki bu trafiği rahatlıkla görebiliyor.

Alınan bu ilk önlemlerden sonra Google, internet üzerindeki ilk 100 siteden 81’inin artık HTTPS şifreleme kullandığını, Chrome OS ve Mac trafiğinin %78’inin, Android ve Windows trafiğinin %68’inin güvenli hale geldiğini açıkladı.

Şirket, tüm HTTP web sayfalarını güvenli değil etiketiyle işaretleyerek site sahiplerinin HTTPS şifreleme tarafına geçiş sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Hatta bu sürecin daha kolay gerçekleşmesi için kendi Lighthouse aracını da kullanıma sunuyor.