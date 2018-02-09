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Google, Temmuz ayında tüm HTTP web sayfalarını "güvenli değil" olarak işaretleyecek

Google, daha güvenli bir internet için başlattığı savaşta yeni bir adım atıyor. Temmuz ayında gelecek Chrome 68 güncellemesiyle tüm şifrelenmemiş web sayfaları güvenli değil olarak işaretlenecek.
1 yıl
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Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Google, Temmuz ayında tüm HTTP web sayfalarını
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Google’ın daha güvenli bir internet için başlattığı savaş devam ediyor. Şirketin yeni yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında yayınlanacak olan Chrome 68 güncellemesiyle birlikte tüm şifrelenmemiş web sayfaları “güvenli değil” etiketiyle işaretlenecek.
Teknoloji devi, güvenli değil etiketini Chrome 56 güncellemesiyle birlikte getirdi. Bu güncellemeden sonra şifre gerektiren veya bir ödeme alanı içeren tüm HTTP siteleri bu etiketle işaretlendi. Şimdi ise bu uygulama daha kapsamlı hale getiriliyor.
HTTPS şifreleme, kendi internet tarayıcınız ile ziyaret ettiğiniz web sayfası arasında özel bir kanal oluşturuyor. Bu da ziyaretiniz esnasında araya kötü niyetli birilerinin girip bilgi akışınızı görmesini engelliyor. Bu şifreleme olmadığı zaman ise internet servis sağlayıcınıza erişen biri aradaki bu trafiği rahatlıkla görebiliyor.
Alınan bu ilk önlemlerden sonra Google, internet üzerindeki ilk 100 siteden 81’inin artık HTTPS şifreleme kullandığını, Chrome OS ve Mac trafiğinin %78’inin, Android ve Windows trafiğinin %68’inin güvenli hale geldiğini açıkladı.
Şirket, tüm HTTP web sayfalarını güvenli değil etiketiyle işaretleyerek site sahiplerinin HTTPS şifreleme tarafına geçiş sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Hatta bu sürecin daha kolay gerçekleşmesi için kendi Lighthouse aracını da kullanıma sunuyor.


http://www.techradar.com/news/from-july-chrome-will-flag-all-unencrypted-websites-as-not-secure Yorum Yaz
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1ses1 1 yıl en beğenilen
Peki bu Https aşılamıyormu çok mu güvenli.
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INumber1OneI 1 yıl
çokda önemli bir durum olduğunu düşünmüyorum ssl zaten pahalı ve gereksiz
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Paroksetin 1 yıl
Https Everywhere eklentisi ile bu protokolü en verimli şekilde kullanabilirsiniz.

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oyyil 1 yıl
DH https olmasına rağmen Google Chrome göre Bilgi ve Güvenli Değil kategorisinde görünüyor
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ipli jeton 1 yıl oyyil
Her https güvenli değil. Kullandığınız SSL sertifikası güvenilir kabul edilen bir CA tarafından imzalanmamışsa güvenli değil der.
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Rimesia 1 yıl
Google kendisiyle çelişiyor. Sitelerin en büyük hit kaynaklarından birisi google , http'ye savaş açıyor ama bakıyorsun http siteler hala arama sonuçlarında yer alıyor. Arama sonuçlarında yer almayı geç , bazı sonuçlarda ilk sıradalar altlarında da https siteler var. Madem güvenli değil bu siteler neden arama sonuçlarından çıkartmıyorsun ? Hem bu sitelere hit yolluyorsun hemde güvenli değil diyorsun.
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IUnknown 1 yıl
valla bu chrome un "ben yaptım oldu bundan sonra böyle" tavrı yüzünde firefoxa geri dönmüştüm. bunlar bu kafaylar dahada pazar kaybederler.
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GLaDiaC 1 yıl
Herhalde ssl satmaya başlayacaklar
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Das Boot 1 yıl
Kişisel blog tutan adam için yıllık nerden baksak 10-15 dolar ek masraf çıktı.
e ticaret siteleri vs zaten gerekli ssl sertifikasını kullanıyorlar.
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ipli jeton 1 yıl Das Boot
Bağlantıyı engellemeyecek sadece güvenli değil diyecek. Kullanıcılar alışır bir şey olmaz.
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pUnduli 1 yıl Das Boot
Let's Encyrpt ücretsiz SSL hizmeti veriyor.
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1ses1 1 yıl en beğenilen
Peki bu Https aşılamıyormu çok mu güvenli.
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ipli jeton 1 yıl 1ses1
Aşılması için kullanılan TLS şifrelemesinin çözülmesi gerekiyor. Bu şifreyi çözmesine çözerler de, şifreyi çözene kadar çoktan yeni versiyona geçilmiş olduğundan bi anlamı kalmıyor. Kaldı ki şifrelemeler en az 256 bit uzunlukta, bilerek bırakılmış bir açık bulmadıkça kırmak imkansız gibi bir şey.
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