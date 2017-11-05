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YouTube uygulamasındaki HDR videolar artık maksimum 1080p'de oynatılabiliyor

Geçtiğimiz Eylül ayında YouTube'un Android uygulamasına HDR içerik oynatma özelliği gelmişti. Ancak yaşanan sorunlar nedeniyle arama devi çözünürlüğü 1080p ile sınırlamış durumda.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google geçtiğimiz Eyül ayında YouTube'un Android uygulamasına HDR içerik oynatma özelliği eklemişti. Ancak buna rağmen şu an piyasadaki birçok akıllı telefon bu özelliği desteklemiyor. Destekleyenler bile performans açısından sorun yaşamaya başlamış durumda. Kullanıcılar videoların sıklıkla takıldığından şikayetçi.
Ayrıca Bkz. "Facebook'a anket oluşturma özelliği geldi"
Bu nedenle arama devi mobil uygulamasındaki HDR videoların çözünürlük seçeneklerinde değişiklik yaptı. Şirket HDR desteğine sınırlama getirmiş durumda. Şu an 1440p (veya daha yüksek) HDR videoları oynatma seçeneği mobil uygulamadan tamamen kaldırılmış gibi görünüyor. Artık HDR için çözünürlük seçeneği maksimum 1080p olarak ayarlanabiliyor.
Belli ki Google video oynatılırken yaşanan sorunları çözmenin bir yolunu bulamamış. Şirketin uygulama performansını iyileştirmek yerine yüksek çözünürlük seçenekleri kullanıcıdan gizlemeyi seçmesi de garip. Arama devinin kısa süre içerisinde kalıcı bir çözüm sunarak sınırlamayı kaldırmasını umuyoruz.

http://www.androidpolice.com/2017/11/04/hdr-youtube-app-now-maxes-1080p/ Yorum Yaz
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ctrl-alt-delete 1 yıl en beğenilen metin
Kardeş koca ss'i de mı görmedin? Yazıyor ya işte. Bence sen ayakta uyuyup hayal aleminde geziyorsun.
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System32Deleted 1 yıl
720 Olmuyor Bizimki 1080 Türkiyenin İnternetiyle Olmaz
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denizci535 1 yıl
Zony mi desem zomby mi desem bitmediniz 4 köşeli kareli telefonlar :)))
Sony sonlara oynuyor mübarek tenis maçı gibi bi şey bu :))))
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signore1905 1 yıl denizci535
Gördüğüm en cahilce ve çocukça mesaj.
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kadirirdem 1 yıl
Bildiğim kadarıyla mi 5 desteklemiyor fakat renkler ve kalite yine de süper duruyor.
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ctrl-alt-delete 1 yıl
Lg G6'da 4k ve hdr youtube üzerinden sorunsuz şekilde izleniyordu. Şu anda da yine 4k ve hdr izlenecekse 1080p hdr sorunsuz şekilde izlenmeye devam ediyor.
Ssler LG G6'dan
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metin 1 yıl ctrl-alt-delete
Rüyadan uyandırmak gibi olmasında
Lg g6 ya henüz youtube hdr desteği gelmedi. Çözünürlük seçenekleri içinde hdr yazmalı.
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Bildiğim kadarıyla destek sadece s8 serileri xz premium ve v30 için mevcut
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smart1978 1 yıl
Google VP9 codec ve encode cok verimli degil degisimi de zor ...

streamingmedia.com/...



Tavsiye HDR videolar :

youtube.com/...







Note8 de bile 1440p de takilmalar olmakta idi :/

4K ekranli Sony lerde takilma yoktu diye hatirliyorum ...

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Xloud 1 yıl
XZ Premium'da sorunsuzdu zaten destekleyen başka cihaz yok ne alaka?
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Fx_57,5 1 yıl Xloud
Xloud

XZ Premium'da sorunsuzdu zaten destekleyen başka cihaz yok ne alaka?

s8,s8+ hdr ekran?
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B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
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uygulama haber, google ve
10 etiket daha akıllı telefon youtube HDR video cep telefonu sınırlama 1080p Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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