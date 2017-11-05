YouTube uygulamasındaki HDR videolar artık maksimum 1080p'de oynatılabiliyor

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Google geçtiğimiz Eyül ayında YouTube'un Android uygulamasına HDR içerik oynatma özelliği eklemişti. Ancak buna rağmen şu an piyasadaki birçok akıllı telefon bu özelliği desteklemiyor. Destekleyenler bile performans açısından sorun yaşamaya başlamış durumda. Kullanıcılar videoların sıklıkla takıldığından şikayetçi.Ayrıca Bkz. "Facebook'a anket oluşturma özelliği geldi"
Bu nedenle arama devi mobil uygulamasındaki HDR videoların çözünürlük seçeneklerinde değişiklik yaptı. Şirket HDR desteğine sınırlama getirmiş durumda. Şu an 1440p (veya daha yüksek) HDR videoları oynatma seçeneği mobil uygulamadan tamamen kaldırılmış gibi görünüyor. Artık HDR için çözünürlük seçeneği maksimum 1080p olarak ayarlanabiliyor.
Belli ki Google video oynatılırken yaşanan sorunları çözmenin bir yolunu bulamamış. Şirketin uygulama performansını iyileştirmek yerine yüksek çözünürlük seçenekleri kullanıcıdan gizlemeyi seçmesi de garip. Arama devinin kısa süre içerisinde kalıcı bir çözüm sunarak sınırlamayı kaldırmasını umuyoruz.
http://www.androidpolice.com/2017/11/04/hdr-youtube-app-now-maxes-1080p/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sony sonlara oynuyor mübarek tenis maçı gibi bi şey bu :))))
Ssler LG G6'dan
Bildiğim kadarıyla destek sadece s8 serileri xz premium ve v30 için mevcut
streamingmedia.com/...
Tavsiye HDR videolar :
youtube.com/...
Note8 de bile 1440p de takilmalar olmakta idi :/
4K ekranli Sony lerde takilma yoktu diye hatirliyorum ...
s8,s8+ hdr ekran?
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