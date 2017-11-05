YouTube uygulamasındaki HDR videolar artık maksimum 1080p'de oynatılabiliyor

Google geçtiğimiz Eyül ayında YouTube'un Android uygulamasına HDR içerik oynatma özelliği eklemişti. Ancak buna rağmen şu an piyasadaki birçok akıllı telefon bu özelliği desteklemiyor. Destekleyenler bile performans açısından sorun yaşamaya başlamış durumda. Kullanıcılar videoların sıklıkla takıldığından şikayetçi.

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Bu nedenle arama devi mobil uygulamasındaki HDR videoların çözünürlük seçeneklerinde değişiklik yaptı. Şirket HDR desteğine sınırlama getirmiş durumda. Şu an 1440p (veya daha yüksek) HDR videoları oynatma seçeneği mobil uygulamadan tamamen kaldırılmış gibi görünüyor. Artık HDR için çözünürlük seçeneği maksimum 1080p olarak ayarlanabiliyor.

Belli ki Google video oynatılırken yaşanan sorunları çözmenin bir yolunu bulamamış. Şirketin uygulama performansını iyileştirmek yerine yüksek çözünürlük seçenekleri kullanıcıdan gizlemeyi seçmesi de garip. Arama devinin kısa süre içerisinde kalıcı bir çözüm sunarak sınırlamayı kaldırmasını umuyoruz.

http://www.androidpolice.com/2017/11/04/hdr-youtube-app-now-maxes-1080p/