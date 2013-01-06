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Microsoft, Age of Empires: Online yapımının geliştirmesine son verdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
32
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft Studios tarafından geliştirilen ve bir döneme damga vuran Age of Empires serisi daha sonra modaya ayak uydurup çevrimiçi devasa çoklu oyun formatına dönüşmüştü. Ancak firma, yapımın geliştirmesini durdurma kararı aldı.

Oyun, Gas Powered Games ve Microsoft Studios tarafından geliştirilmekteydi. Yapılan açıklamada oyunun üst seviye içerik, kalite ve eğlence sunduğunu, ancak oyunu geliştirmeye devam etmenin mali açıdan ağır olduğu ve bunu karşılayabilecek bir getirisinin de olmadığı belirtildi.

Oyun tamamen kapanmıyor ve oyuncular eskisi gibi karakterlerini oynamaya devam edecek. Ancak ileride ortaya çıkacak hataların tespit edilmesi ve giderilmesi yavaşlayacak ve hatta belki de hiç giderilemeyecek. Bu da elbette oyun keyfini baltalayacak en önemli etken. Yeni eklentilerin olmaması da tabi ki diğer bir etken. 

http://www.tomshardware.com/news/Age-of-Empires-Development-Halted,20191.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
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Koduja 6 yıl en beğenilen
age of empires 4 çıksın
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shadowz61 5 yıl
AOE 2 tadında 4. oyunu çıkar sende keyfine bak biz de keyfimize bakalım
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carter 5 yıl
Güzel oyun, zamanında oynamıştım. Sürekli oynayanlar ve en önemlisi para yatıranlar için gerçekten kötü olmuş.
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wolfestein 5 yıl
Adamların para hirsi yüzünden güzelim oyunları bitirdiler.
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-1903-ONUR 5 yıl
beyler nasıl hacker olabiliriz yani nasıl yazılım kurabiliriz oyun yapailiriz
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TheLastNinja2 6 yıl
Age of empires 2 nin tadı hiçbirisinde olmadı zaten.
Keşke aoe2 yi daha kaliteli grafiklerle, yapay zeka ile tekrar kodlasalar.
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Turuncu Sakal 6 yıl
Bilseydik para harcamazdık oyuna. Milletten premium parası topla sonra da desteğini çek, ne güzel dünya. İşlerine gelince emeğe saygı deyip orjinal windows kullanın derler, işlerine gelmeyince de "kar etmiyoruz" deyip bizim emeğimizi ziyan ederler.
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Exelente 6 yıl
Age of Empires ile bir alakası yoktu,grafikler oynanış diğer firmaların online oyunlarından kopyalanmıştı,bitmesi iyi olmuş.Microsoft'un şimdi yapacağı en güzel şey klasik Age of Empires için mobil ve masaüstü yeni bir versiyon hazırlamak olur.
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erci501 6 yıl
en sevdiğim oyun serisidir age of. keşke yeni versiyonu görebilsek
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Team McLaren 6 yıl
yeni teknolojilerle sağlam bir age of yapsalar 'age of empires 2' gibi..
zaten strateji oyunları bu ara kısır, ortalığı kasıp kavururdu.
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Winter Is Coming 6 yıl
Eskiden ne oynardık. Şimdi strateji oyunları oynamak içimden gelmiyor
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cagataykoroglu 6 yıl
Neden Ms a laf ediyorsunuz? adamlar hayır kurumu mu? Kar etmezlerse tabii ki yatırım yapmazlar.
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Dovahkiin 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Neden Ms a laf ediyorsunuz? adamlar hayır kurumu mu? Kar etmezlerse tabii ki yatırım yapmazlar.

Şaka mısın dostum bu konuyla ne kadar ilgilendin acaba?

Bu oyunu çıktığından beridir takip ediyorum. Kısaca gelişimini özetleyecek olursam;
Özellikle çıkış yaptığında oyun o kadar kötüydü ki, şu an ki hâli ile alakası bile yok. Robot Entertainment oldukça zayıf bir biçimde oyunu yapıp piyasaya sürdü. Daha sonra geliştirme işini GPG devraldı ve gayet de iyi iş çıkardılar. Oyun tam beta havasından çıkmıştı(resmi canlı yayınları 100 civarı kişi izlerken 3000'lere kadar çıkıyor bu aralar), nihayet iyi bir PvP oyuncu kitlesine de ulaşıyorduk ki çok ters bir zamanda M$ fişi çekiverdi.

Oyunu paralıdan tamamen beleşe çevirme kararı alan ve son derece cömert bir şekilde oyunun kodlarını dağıtan sonra para kazanamadığını söyleyen Microsoft'un ta kendisidir.
Hiçbir şekilde reklama gelir ayırmayan(Age of serisinin hayranı olduğu halde bu oyunu hiç duymayan o kadar çok kişi var ki), oyuncuları yönlendirmek için turnuva düzenlemeye 1 kuruş ayırmayan Microsoft'un ta kendisidir.
Oyun ilk çıktığında %30 kârlı çıkacaksınız deyip 100$ fiyatla season pass satan ve oyuna 50$'lık bir içerik bile gelemeden geliştirmeyi durduran, sözünde durmayan, müşterilerine ihanet eden Microsoft'un ta kendisidir.

"Kar etmezlerse tabii ki yatırım yapmazlar" mantığı tamamen yanlıştır olması gereken "yatırım yapmazlarsa tabii ki kâr edemezler"dir.
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Hüsnü008 6 yıl
mnc07
şu online oyunu kapatacağına wp8 mobile a uyarlasa hem oyunu sevenleri memnun eder hemde wp8 in çekiciliğini artırırdı

kesinlikle haklısınız çok güzel bir tespit
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__BadblooD__ 6 yıl
Crysisti BF3 tü falan yağ gibi oynatan bilgisayarım var hala hamachi üzerinden toplanır AoE 2 kapışırız
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napolyon94 6 yıl
Age of empires 4 ne zaman cikacak
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GunslingeR085 5 yıl napolyon94
napolyon94

Age of empires 4 ne zaman cikacak

İsim haklarını başka bir yapımcı alırsa belki o zaman çıkar
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