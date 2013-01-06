Microsoft, Age of Empires: Online yapımının geliştirmesine son verdi





Microsoft Studios tarafından geliştirilen ve bir döneme damga vuran Age of Empires serisi daha sonra modaya ayak uydurup çevrimiçi devasa çoklu oyun formatına dönüşmüştü. Ancak firma, yapımın geliştirmesini durdurma kararı aldı.





Oyun, Gas Powered Games ve Microsoft Studios tarafından geliştirilmekteydi. Yapılan açıklamada oyunun üst seviye içerik, kalite ve eğlence sunduğunu, ancak oyunu geliştirmeye devam etmenin mali açıdan ağır olduğu ve bunu karşılayabilecek bir getirisinin de olmadığı belirtildi.





Oyun tamamen kapanmıyor ve oyuncular eskisi gibi karakterlerini oynamaya devam edecek. Ancak ileride ortaya çıkacak hataların tespit edilmesi ve giderilmesi yavaşlayacak ve hatta belki de hiç giderilemeyecek. Bu da elbette oyun keyfini baltalayacak en önemli etken. Yeni eklentilerin olmaması da tabi ki diğer bir etken.

http://www.tomshardware.com/news/Age-of-Empires-Development-Halted,20191.html#xtor=RSS-980