Microsoft, Age of Empires: Online yapımının geliştirmesine son verdi

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Microsoft Studios tarafından geliştirilen ve bir döneme damga vuran Age of Empires serisi daha sonra modaya ayak uydurup çevrimiçi devasa çoklu oyun formatına dönüşmüştü. Ancak firma, yapımın geliştirmesini durdurma kararı aldı.
Oyun, Gas Powered Games ve Microsoft Studios tarafından geliştirilmekteydi. Yapılan açıklamada oyunun üst seviye içerik, kalite ve eğlence sunduğunu, ancak oyunu geliştirmeye devam etmenin mali açıdan ağır olduğu ve bunu karşılayabilecek bir getirisinin de olmadığı belirtildi.
Oyun tamamen kapanmıyor ve oyuncular eskisi gibi karakterlerini oynamaya devam edecek. Ancak ileride ortaya çıkacak hataların tespit edilmesi ve giderilmesi yavaşlayacak ve hatta belki de hiç giderilemeyecek. Bu da elbette oyun keyfini baltalayacak en önemli etken. Yeni eklentilerin olmaması da tabi ki diğer bir etken.
http://www.tomshardware.com/news/Age-of-Empires-Development-Halted,20191.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Keşke aoe2 yi daha kaliteli grafiklerle, yapay zeka ile tekrar kodlasalar.
zaten strateji oyunları bu ara kısır, ortalığı kasıp kavururdu.
Şaka mısın dostum bu konuyla ne kadar ilgilendin acaba?
Bu oyunu çıktığından beridir takip ediyorum. Kısaca gelişimini özetleyecek olursam;
Özellikle çıkış yaptığında oyun o kadar kötüydü ki, şu an ki hâli ile alakası bile yok. Robot Entertainment oldukça zayıf bir biçimde oyunu yapıp piyasaya sürdü. Daha sonra geliştirme işini GPG devraldı ve gayet de iyi iş çıkardılar. Oyun tam beta havasından çıkmıştı(resmi canlı yayınları 100 civarı kişi izlerken 3000'lere kadar çıkıyor bu aralar), nihayet iyi bir PvP oyuncu kitlesine de ulaşıyorduk ki çok ters bir zamanda M$ fişi çekiverdi.
Oyunu paralıdan tamamen beleşe çevirme kararı alan ve son derece cömert bir şekilde oyunun kodlarını dağıtan sonra para kazanamadığını söyleyen Microsoft'un ta kendisidir.
Hiçbir şekilde reklama gelir ayırmayan(Age of serisinin hayranı olduğu halde bu oyunu hiç duymayan o kadar çok kişi var ki), oyuncuları yönlendirmek için turnuva düzenlemeye 1 kuruş ayırmayan Microsoft'un ta kendisidir.
Oyun ilk çıktığında %30 kârlı çıkacaksınız deyip 100$ fiyatla season pass satan ve oyuna 50$'lık bir içerik bile gelemeden geliştirmeyi durduran, sözünde durmayan, müşterilerine ihanet eden Microsoft'un ta kendisidir.
"Kar etmezlerse tabii ki yatırım yapmazlar" mantığı tamamen yanlıştır olması gereken "yatırım yapmazlarsa tabii ki kâr edemezler"dir.
kesinlikle haklısınız çok güzel bir tespit
İsim haklarını başka bir yapımcı alırsa belki o zaman çıkar
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