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Microsoft mağazalarında Amazon Echo cihazları satmaya başladı

Microsoft, Amerika üzerindeki fiziki mağazalarında Amazon Echo sesli asistan cihazlarının satışına başladı. İki firma arasındaki birliktelik günden güne büyüyor.
6 ay
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Müzik / Ses Sistemleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Microsoft mağazalarında Amazon Echo cihazları satmaya başladı
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WalkingCat isimli bir Twitter kullanıcısının tespitiyle ortaya çıkan durum sonucu Microsoft Amerika mağazalarında Amazon’a ait Echo cihazlarının satıldığı gözlemlendi. Echo Dot ve ikinci nesil Echo modellerinin her ikisinin de bulunduğu mağazalar mevcut. Ayrıca online Microsoft mağazasında da cihazların satışı yapılıyor.

Microsoft, Amazon birlikteliği büyüyor

Microsoft, kendi sesli asistanı Cortana’yı ve Amazon’un Alexa’sını birleştirmek için firma ile anlaşmaya varmıştı. Microsoft, Echo cihazlarını mağazalarında satışa başlayarak Amazon ile olan ortaklığına verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu. Amazon ise Xbox One için Alexa desteği vermesi ve Windows 10 için Alexa uygulaması yayınlaması ile kendi karşılığını verdi.

Microsoft mağazalarında Amazon Echo cihazları satmaya başladı
Ayrıca Bkz. "Microsoft yeniden tasarladığı Cortana uygulamasını iOS'ta kullanıma sundu"

Yaklaşık dört yıl önce Windows Phone için tanıtılan Cortana’yı geliştirmeye devam eden Microsoft, yakın zamanda yeniden tasarlanmış ara yüzüyle iOS platformu için güncellemişti. Google Asistan ve Siri gibi önemli rakipleri varken Cortana için bu tarz anlaşmalar yararlı olacak mı, zaman gösterecek.


https://www.theverge.com/2018/11/17/18099978/microsoft-store-amazon-echo-devices Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 6 ay
Amazon Microsoft'u satın alacak.
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iam.eren 6 ay V4LKyR
Götüm
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Morichannnn 6 ay
Acaba sonu nereye varacak?
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