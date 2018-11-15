Microsoft yeniden tasarladığı Cortana uygulamasını iOS'ta kullanıma sundu

Microsoft, iOS için güncellenmiş Cortana uygulamasını piyasaya sürdü. Yeni sürümde müzik ve podcast desteği de dahil olmak üzere bir takım revizyon ve yeni özellikler geliyor. Ayrıca sanal asistana sohbet özelliğinin eklendiğini de belirtelim.

Yeni işlevsel tasarım

Yeniden tasarlanan Cortana 3.0'ın diğer Microsoft hizmetleriyle daha derin bir entegrasyona sahip olduğu belirtiliyor. Artık uygulamayı Skype veya Team toplantılarına katılmak için kullanabilir ve ayrıca takviminize, toplantılarınıza, e-postalarınıza, hatırlatıcılarınıza ve yapılacaklar listenize erişebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2018/11/14/microsoft-cortana-ios-app-redesign-voice-assistant/

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Arayüzün geçen ay gördüğümüz beta sürümden bu yana çok değiştiğini de belirtelim. Uygulama artıkziyade, günün özetini gösterensahip. Hatırlatıcılar ve listeler ise sağdaki menüden kullanılabiliyor. Yeni tasarımın geçen yılki 2.6 sürümüne göre çok dahaolduğunu da belirtmek gerek.kullanıcılarının ise güncelleme için bir süre daha beklemesi gerekecek.