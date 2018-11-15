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Microsoft yeniden tasarladığı Cortana uygulamasını iOS'ta kullanıma sundu

Yazılım devi Microsoft'un sanal asistani Cortana yeniden tasarlandı. Geçtiğimiz ay beta sürümü yayınlanan uygulama iOS platformu için kullanıma sunuldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
6 ay
4,8b
2
6
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, iOS için güncellenmiş Cortana uygulamasını piyasaya sürdü. Yeni sürümde müzik ve podcast desteği de dahil olmak üzere bir takım revizyon ve yeni özellikler geliyor. Ayrıca sanal asistana sohbet özelliğinin eklendiğini de belirtelim.

Yeni işlevsel tasarım

Yeniden tasarlanan Cortana 3.0'ın diğer Microsoft hizmetleriyle daha derin bir entegrasyona sahip olduğu belirtiliyor. Artık uygulamayı Skype veya Team toplantılarına katılmak için kullanabilir ve ayrıca takviminize, toplantılarınıza, e-postalarınıza, hatırlatıcılarınıza ve yapılacaklar listenize erişebilirsiniz.
Arayüzün geçen ay gördüğümüz beta sürümden bu yana çok değiştiğini de belirtelim. Uygulama artık üç sekmeden ziyade, günün özetini gösteren tek bir sekmeye sahip. Hatırlatıcılar ve listeler ise sağdaki menüden kullanılabiliyor. Yeni tasarımın geçen yılki 2.6 sürümüne göre çok daha sade ve işlevsel olduğunu da belirtmek gerek. Android kullanıcılarının ise güncelleme için bir süre daha beklemesi gerekecek.

https://www.engadget.com/2018/11/14/microsoft-cortana-ios-app-redesign-voice-assistant/ Yorum Yaz
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Vega 6 ay
İndirme linki nerede?
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infom@n 6 ay
Şu cortna resmini paint ile birleştirip paylaşan kişi de benim :D
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Justs 6 ay
Genellikle microsoft ürünlerinden uzak duruyorum çünkü cihazlarımın değerini biliyorum
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Dersmail53 6 ay
La bı Türkçe'ye Çevirmediler bu Hanımı ?
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Y-ZiyA 6 ay
Sadece ben miyim yoksa bu resim herkese System Shock 2 yi mi anımsattı?
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denizbay1 6 ay
Cortana aya çıktı ama Türkçe öğrenemedi bir türlü!
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