Microsoft Band resmiyet kazandı





Dün akşam saatlerinde ilgili uygulamalar içerisnde yer alan görselleri ile haberimizin olduğu Microsoft Band adlı fitness takip bilekliği bugün itibariyle resmi olarak da duyuruldu.





Microsoft Band bilekliği 11mmx13mm ölçülerinde renkli bir dokunmatik ekrana sahip. 64MB dahili belleği olan cihaz ARM'ın entegre sistemler için tasarladığı Cortex-M4 biriminden gücünü alıyor.





Cihaz üzerinde 9 adet sensör mevcut. Bunlar; optik nabız ölçer, 3 eksenli akselerometre, jiroskop, GPS, ortam ışık sensörü, deri ısısı sensörü, ultraviyole ışık sensörü, kapasitif sensör ve galvanik deri tepkisi sensörü şeklinde sıralanıyor. Microsoft Band bu sayede atılan adım, yakılan kalori, gidilen mesafe, nabız, uyku düzeni gibi pek çok yaşamsal değeri takip edebiliyor. Ayrıca güneş ışınlarının etkisi hesap edilerek kullanıcı uyarılabiliyor.





Microsoft Band ayrıca akıllı saat özelliklerine de sahip. Gelen çağrı ve SMS'leri görebilme, kayıtlı mesajlardan birisi ile cevap verebilme veya red edebilme, mail ve ajanda senkronizasyonu bunlardan bazıları. Cihaz bunun yanında dahili mikrofonu ile Cortana üzerinden Windows Phone cihazınıza komutlar verebilmenizi sağlarken, titreşim ile de çeşitli uyarılar verebiliyor.





İki adet 100mAh gücündeki batarya kullanan cihaz ne yazık ki 2 günden fazla kullanım süresi sunamıyor. GPS gibi özelliklerin kullanılması ile bu süre de düşüyor. Microsoft Band 199$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Önümüzdeki dönemde global olarak da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/productID.308308800#buy-product?siteID=Emv4RLEHREc-XdFJZvfwOXsigV3EVXPqPg