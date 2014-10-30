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Microsoft Band resmiyet kazandı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft Band resmiyet kazandı

Dün akşam saatlerinde ilgili uygulamalar içerisnde yer alan görselleri ile haberimizin olduğu Microsoft Band adlı fitness takip bilekliği bugün itibariyle resmi olarak da duyuruldu. 

Microsoft Band bilekliği 11mmx13mm ölçülerinde renkli bir dokunmatik ekrana sahip. 64MB dahili belleği olan cihaz ARM'ın entegre sistemler için tasarladığı Cortex-M4 biriminden gücünü alıyor. 

Cihaz üzerinde 9 adet sensör mevcut. Bunlar; optik nabız ölçer, 3 eksenli akselerometre, jiroskop, GPS, ortam ışık sensörü, deri ısısı sensörü, ultraviyole ışık sensörü, kapasitif sensör ve galvanik deri tepkisi sensörü şeklinde sıralanıyor. Microsoft Band bu sayede atılan adım, yakılan kalori, gidilen mesafe, nabız, uyku düzeni gibi pek çok yaşamsal değeri takip edebiliyor. Ayrıca güneş ışınlarının etkisi hesap edilerek kullanıcı uyarılabiliyor. 

Microsoft Band ayrıca akıllı saat özelliklerine de sahip. Gelen çağrı ve SMS'leri görebilme, kayıtlı mesajlardan birisi ile cevap verebilme veya red edebilme, mail ve ajanda senkronizasyonu bunlardan bazıları. Cihaz bunun yanında dahili mikrofonu ile Cortana üzerinden Windows Phone cihazınıza komutlar verebilmenizi sağlarken, titreşim ile de çeşitli uyarılar verebiliyor. 

İki adet 100mAh gücündeki batarya kullanan cihaz ne yazık ki 2 günden fazla kullanım süresi sunamıyor. GPS gibi özelliklerin kullanılması ile bu süre de düşüyor. Microsoft Band 199$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Önümüzdeki dönemde global olarak da piyasaya sürülmesi bekleniyor.  


Kaynak:http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/productID.308308800#buy-product?siteID=Emv4RLEHREc-XdFJZvfwOXsigV3EVXPqPg
http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/productID.308308800#buy-product?siteID=Emv4RLEHREc-XdFJZvfwOXsigV3EVXPqPg Yorum Yaz
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nepasvior 4 yıl
Gear fit e göre fiyat çok olmuş, ayrıca tasarım çok kötü
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Fenomenon 4 yıl
200$ çok pahalı
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The-Engineer 4 yıl
Fiyat ve pil dışındaki özellikleri güzel olmuş , çeşitlilik iyidir
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V4LKyR 4 yıl
Bu kadar çok çeşitli sensör kullanılıp bunların hepsinin kontrolünün Cortex-M4'e verilmesi çok mükemmel olmuş, rakiplerine göre son derece düşük güç tüketimine sahip olacağı belli. FAKAT,
Abi o 2 x 100mAh pil ne be. O ne be. O yakıştı mı oraya.
Olmadı.
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Biggest Star 4 yıl
akıllı saatler henüz çok pahalı :/
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fthkn 4 yıl Biggest Star
fiyat önemli değil. 1 ay ortalama ile bataryası dayanmayan giyilebilir teknoloji olmaz. Hızlı şarj olup geç boşalan pil geliştirildi. Ama son kullanıcıya yansıması çok geç olacak gibi. 20 dakikada tümüyle şarj oluyor ve 1 hafta ömür sunuyor. Tabi bu prototipin özellikleri. Daha da iyileştirerek son kullanıcıya yansıtırlar belki.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Çeşitlilik her zaman iyidir.
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fthkn 4 yıl
Tüm platformlar ile eşleşebiliyor mu? Yoksa sadece Windows Phone işletim sistemi ile mi çalışabiliyor?
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EgeliLodos 4 yıl fthkn
Hepsinde çalışıyor.
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bgryngn 4 yıl
bu saate o para çok
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