Microsoft Band yenilendi

Giyilebilir cihaz pazarına akıllı bileklik ve akıllı saat melezi Band ile adım atan Microsoft, cihazı biraz daha geliştirerek ve tasarım olarak yenileyerek yeniden görücüye çıkardı. Microsoft Band 2 artık biraz daha modern görünüme sahip. İlk nesil basite indirgenmiş tasarım nedeniyle eleştiriler almıştı. Kavisli bir ekrana sahip olan Microsoft Band 2 ayrıca daha premium bir tasarım çizgisine kavuşuyor, kayış ve kilit kısımları değişikliğe uğruyor.





Microsoft Band 2 modelinde GPS, her zaman açık nabız ölçer, adım sayar, 3 eksenli jiroskop, yükseklik tahmini için barometre, deri sıcaklık ölçer, ultraviyole ışın ölçer, aşınma önleyici deri tepki ölçer gibi pek çok önemli sensör yer alıyor. Cihaz standart fitness ölçümlerinin yanında bisiklet sürüşü, golf vuruşları gibi değerleri de ölçebiliyor ve yaptığınız aktiviteyi çeşitli sensörler kullanarak otomatik olarak algılayabiliyor.

Tüm bu veriler ise iOS, Android ve Windows 10 ile uyumlu Health uygulamasında toplanıyor. Uygulama çeşitli istatistikler hazırlarken, antrenman esnasında ne kadar oksijen harcayabileceğinizi de hesap edebiliyor. 320x128 piksellik kavisli AMOLED ekran Gorilla Glass 3 ile korunurken, normal kullanımda 48 saate yakın batarya süresi sunuyor. Hızlı şarj olabilen akıllı bileklik 249$ fiyat etiketi ile 30 Ekim'de satışa sunulacak.