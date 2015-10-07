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Microsoft Band yenilendi

3 yıl
2b
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16
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft Band yenilendi

Giyilebilir cihaz pazarına akıllı bileklik ve akıllı saat melezi Band ile adım atan Microsoft, cihazı biraz daha geliştirerek ve tasarım olarak yenileyerek yeniden görücüye çıkardı. Microsoft Band 2 artık biraz daha modern görünüme sahip. İlk nesil basite indirgenmiş tasarım nedeniyle eleştiriler almıştı. Kavisli bir ekrana sahip olan Microsoft Band 2 ayrıca daha premium bir tasarım çizgisine kavuşuyor, kayış ve kilit kısımları değişikliğe uğruyor. 

Microsoft Band 2 modelinde GPS, her zaman açık nabız ölçer, adım sayar, 3 eksenli jiroskop, yükseklik tahmini için barometre, deri sıcaklık ölçer, ultraviyole ışın ölçer, aşınma önleyici deri tepki ölçer gibi pek çok önemli sensör yer alıyor. Cihaz standart fitness ölçümlerinin yanında bisiklet sürüşü, golf vuruşları gibi değerleri de ölçebiliyor ve yaptığınız aktiviteyi çeşitli sensörler kullanarak otomatik olarak algılayabiliyor.
Tüm bu veriler ise iOS, Android ve Windows 10 ile uyumlu Health uygulamasında toplanıyor. Uygulama çeşitli istatistikler hazırlarken, antrenman esnasında ne kadar oksijen harcayabileceğinizi de hesap edebiliyor. 320x128 piksellik kavisli AMOLED ekran Gorilla Glass 3 ile korunurken, normal kullanımda 48 saate yakın batarya süresi sunuyor. Hızlı şarj olabilen akıllı bileklik 249$ fiyat etiketi ile 30 Ekim'de satışa sunulacak. 

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Whippoorwill 3 yıl
Kullanışlı ürünlere benziyor. Bir tane edinmek gerek.
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e-Militarist 3 yıl
www.microsoft.com/microsoft-band/en-gb/buy-now £199.99
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astronomx 3 yıl
hedefe yönelik bir ürün. apple watch gibi 100 bin lira değil en azından. işini yapan ürün. yazılım geliştirmeye oldukça açık. her allahın günü şarj etmek zorunda olmadığınız bolca sensörü ile dolu bir cihaz. evet bir defa kullanıp tekrar kullanmayacağınız applikasyonları yok maalesef. geçen ay 1500 liraya apple watch alıp sadece saate bakan iş arkadaşlarım var. arada birbirlerine kalp atışlarını yolluyorlar bu yani. 1500 liralık titreşim yollar. tüketim toplumu nereye gidiyor diye kimse ayna karşısına geçip sormuyor.
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Smile Man 3 yıl
Motorola gibi estetik bir urun cikaran olmadi.
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darkdiva 3 yıl
Gear Fit'in aynısı ya görünüş olarak
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V4LKyR 3 yıl
İlginç olan, MiBand 48 GÜN gibi zamanlarda batarya süresi sunarken, bu cihaz 48 SAAT batarya süresi sunuyor. Demek ki ekran olması bu kadar büyük bir farka sebep oluyor? Arada 24 kat fark var.
Nasıl bir iştir bu.
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Umutcan 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

İlginç olan, MiBand 48 GÜN gibi zamanlarda batarya süresi sunarken, bu cihaz 48 SAAT batarya süresi sunuyor. Demek ki ekran olması bu kadar büyük bir farka sebep oluyor? Arada 24 kat fark var.

Nasıl bir iştir bu.

Ekran elektronik cihazlarda en çok batarya tüketen bileşen. Bu yüzden casio ve birçok klasik saat markası ekransız, led göstergeli akıllı saatler tercih ediyor.
Pebble ise batarya sorununun biraz önüne geçmek için lcd yerine e-ink ekran kullanmıştı. Renkli lcd/amoled ekran kullanıldığı taktirde 2 günden fazla batarya
ömrü beklemek şu an için hayal, çünkü batarya teknolojisi kadranın 3'te 1'i kadar yer tutan batarya alanına yeterince enerji depolayacak kadar gelişemedi.
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SERDARbdrm 3 yıl
Samsung Gear fit olmus resmen :)
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alemburda34 3 yıl
250 $ ne yaptın be abi fiyatına göre buna kendi özelliklerinden başka birşey yukleyemiyoruz. Buna rağmen bu fiyat hayret verici.
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Microsoft Specialist 3 yıl alemburda34
alemburda34

250 $ ne yaptın be abi fiyatına göre buna kendi özelliklerinden başka birşey yukleyemiyoruz. Buna rağmen bu fiyat hayret verici.

Uygulama yükleyebiliyorsun Band SDK var geliştirici uygulamasını yazıyor sen de kuruyorsun.

m.windowscentral.com/...
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oktayakgoz 3 yıl
bu ürün özellikle bizim ülkemizde satmaz. daha çok profesyonel sporcuların işine yarayacak özellikler var.
belli kesim sporcular alabilir bu ürünü. onun haricinde kimsenin alacağını sanmam. bizde ürünün satması için hava atacak bir şeyleri olması lazım.
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Mianfei 3 yıl
Sarj dışında saglam saat parasi ve fast chargelı power banki olan arkadaslara hayirli olsun
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