Microsoft : Bugüne kadar 50 milyon Lumia cihazı aktive edildi





2011 yılında Windows Phone işletim sistemi yüklü olarak Nokia çatısı altında dağıtıma başlayan Lumia akıllı telefon ailesi, daha sonra Microsoft çatısı altına girmişti. Windows Phone ekosisteminde en çok satan aile olmayı sürdüren Lumia serisi ile ilgili Microsoft önemli bilgiler paylaştı.





Almanya'da gerçekleştirilen etkinlikte konuşan yöneticiler bugüne kadar aktive edilen Lumia sayısının 50 milyonu geçtiğini açıkladı. Bunların hangisinin Windows Phone 7 hangisinin Windows Phone 8 işletim sistemine ait olduğu ise açıklanmadı.





Windows Phone ekosistemi toplamda 560 bin kişilik geliştirici desteğini arkasına alırken, mağazadaki toplam uygulama sayısı da 320 bin oldu. Ağustos ayından bu yana mağaza 20 bin uygulamalık artış yaşadı. Windows mağazası ile birlikte toplam rakam 500 bin civarında.





Bununla birlikte Windows Phone ekosisteminde bugüne kadar satılan cihaz sayısı tam olarak bilinmiyor. Ancak çeyrek bazda ortalama 9-10 milyon satan ekosistemin toplamda 140-150 milyona ulaştığı tahmin ediliyor.

http://wmpoweruser.com/more-than-50-million-lumias-activated-320000-apps-in-store-and-more-interesting-windows-phone-stats-from-microsoft/