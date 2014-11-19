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Microsoft : Bugüne kadar 50 milyon Lumia cihazı aktive edildi

4 yıl
480
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft : Bugüne kadar 50 milyon Lumia cihazı aktive edildi

2011 yılında Windows Phone işletim sistemi yüklü olarak Nokia çatısı altında dağıtıma başlayan Lumia akıllı telefon ailesi, daha sonra Microsoft çatısı altına girmişti. Windows Phone ekosisteminde en çok satan aile olmayı sürdüren Lumia serisi ile ilgili Microsoft önemli bilgiler paylaştı.

Almanya'da gerçekleştirilen etkinlikte konuşan yöneticiler bugüne kadar aktive edilen Lumia sayısının 50 milyonu geçtiğini açıkladı. Bunların hangisinin Windows Phone 7 hangisinin Windows Phone 8 işletim sistemine ait olduğu ise açıklanmadı. 

Windows Phone ekosistemi toplamda 560 bin kişilik geliştirici desteğini arkasına alırken, mağazadaki toplam uygulama sayısı da 320 bin oldu. Ağustos ayından bu yana mağaza 20 bin uygulamalık artış yaşadı. Windows mağazası ile birlikte toplam rakam 500 bin civarında. 

Bununla birlikte Windows Phone ekosisteminde bugüne kadar satılan cihaz sayısı tam olarak bilinmiyor. Ancak çeyrek bazda ortalama 9-10 milyon satan ekosistemin toplamda 140-150 milyona ulaştığı tahmin ediliyor.  

http://wmpoweruser.com/more-than-50-million-lumias-activated-320000-apps-in-store-and-more-interesting-windows-phone-stats-from-microsoft/ Yorum Yaz
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Flag SHİP Killer 4 yıl
güçlü rakipleri karşında yinede iyi bir satış yakalamış
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gokhanext 4 yıl
Bencede fena değil.Bende yeni ek 2.telefon olarak 620 aldım.WP dan çok memnunum.
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AMERICAN 4 yıl
İyi rakam.az olsun öz olsun.
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skyrime2828 4 yıl
sadece s3 50 milyon satmamis miydi?
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Flag SHİP Killer 4 yıl skyrime2828
DUSTER04
sadece s3 50 milyon satmamis miydi?

millet koyun gibi aldı ama şuan çoğu pişman
tabi wp dende pişman olanlar var
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FaLCoN^ 4 yıl
Sadece S4 50milyon satıldı. Bu değerler çok iç açıcı değil.
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filteke 4 yıl
bir kaç eksikliği giderip program sayısıda artarsa gerisi gelir
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Umutcan 4 yıl
Microsoft trend yaratma konusunda başarısız bir firma. İlk tableti de kendileri hazırladı fakat o dönemde trend ve dokunmatik arayüz yaratamadıkları için uçtu gitti.
Yazılım konusunda wp başarılı bir sistem, tek eksiği trend olmaması trend olmadığı için de yazılım geliştiricilerin dikkatini ios android kadar çekememesi.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
bu proje çöker microsoft adam gibi destek vermiyorki
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ouzqan 4 yıl
50 milyon ürün satıyorda , o kadar üründen kazandığı paranın yarası kadar değer de sistemi geliştirdi mi ? Apple , Android de de son zamanlarda birşey yapmıyorlar ancak yine de uzun süreli olmasa ufak güncellemeleri yollayıp durdular .
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pesmanyax 4 yıl
Sırf nokia olduğu için gittim lumia telefon aldım. Telefon donanım ve tasarım olarak harika ama işletim sistemi bekleneni veremedi. Bizde şimdi wp 10 u bekliyoruz umarım onda bir gelişme olur.
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FreeRun 4 yıl
kapalı şarj olmayan telefonmu olur la ne yüzsüz firma arkadaş bunlar, yıl olmuş 2015.
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