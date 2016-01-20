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Microsoft ChakraCore ile açık kaynağa destekte vites yükseltiyor

Microsoft, Google Chrome’da kullanılan açık kaynak kodlu javascript motoru V8’e ChakraCore ile kafa tutmaya hazırlanıyor. Microsoft ChakraCore ile node.js’e açık çağrı yaptı.
3 yıl
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Tarayıcılar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Açık kaynak koda destek vererek adeta şirketin kemikleşmiş yapısından ödün vermeye başlayan ve bir anlamda Google’ın yıllardır soyunduğu arka taraf hizmetlerine alternatif bir yapı olarak yaklaşmaya başlayan Microsoft, son olarak yeni tarayıcısı Edge’de kulladığı javascript motoru ChakraCore’u açık kaynak kodlu hale getirmişti.
Microsoft ChakraCore ile açık kaynağa destekte vites yükseltiyor

Google’ın Chrome’da kullandığı ve türevi javascript motorlarına göre çok daha hızlı olduğunu iddia ettiği V8 benzeri bir yapıya bürünen ChakraCore, şimdi de son dönemde popülaritesi hızla artan JavaScript çalıştırma ortamlarına yönelik bir hamleye soyunuyor.

Kısa bir süre önce ChakraCore’un açık kayank kodlu hale getirdiğini GitHub’a yüklenen proje ile duyuran Microsoft, şimdi de Edge’de V8 motoruna gerek kalmaksızın ChakraCore ile Node.JS’in çalışan bir versiyonuna ilişkin bilgileri GitHub üzerinden paylaştı.

V8 API odağında hazırlanan ChakraShim, V8’de çalışmak üzere hazırlanmış modüllerin, ChakraCore ile çalıştırılabilmesine olanak tanıyor. Microsoft yazılım mühendislerinden ve işin başındaki isimlerden biri olan Kunal Pathak tarafından açıklanan bilgilere göre öncelikli olarak çok gerekli API’lar için çalışmalar yapıldığı, zamanla tam bir fonksiyonellik sağlayacak şekilde işin geliştirileceği ifade ediliyor.

Microsoft’un açık kaynak kod tarafında böylesine bir desteğe girişmesi, aslında son derece önemli. Birkaç yıl öncesine kadar tamamen kapalı bir yapıda ilerleyen şirket, şimdi gelir beklentisi olmadan böylesi alanlara kaynak ayırması, aslında ortaya çıkan yeni düzen adına bir gösterge olması adına da hayli önemli.

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DH Misafiri 3 yıl
SgtLittleNoob
Windows 10u kullandığım dönemde Edgeden Microsoftun bahsettiği kadar verim alamadım ve tekrar Chromea döndüm. Kısaca vitesi düşür Microsoft, motor şişti.

Ne alaka kardeşim adam node js den java scripten bahsediyor sen tarayıcılardan bahsediyorsun. node js açık kaynak kodlu geliştiriciler için ücretsiz bir js kütüphanesi. Lütfen böyle alakasız şeylerle yarıştırmayın
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OverClocK1ng 3 yıl
2 gün sonra ondan da vazgeçer. Bildiğimiz Microsoft. Cebinden 2 kuruş para çıkmasın.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Windows 10'u kullandığım dönemde Edge'den Microsoft'un bahsettiği kadar verim alamadım ve tekrar Chrome'a döndüm.

Kısaca vitesi düşür Microsoft, motor şişti.
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