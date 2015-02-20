Microsoft, Dropbox kullanıcılarına OneDrive'ı keşfetmeleri için 100 GB hediye sunuyor

Bulut teknolojiler artık günümüzde daha yaygın olarak kullanılıyor, bir çok bulut teknoloji servisi de ilk katıldığınızda hediye olarak ufak da olsa günlük kullanım ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayacak alanlar veriliyor.





Dropbox hesabı olmayan kullanıcılar da o servisten yeni bir hesap açarak OneDrive'ın kullanım şartını kabul edip hediye alandan yararlanabilir. Hediye alanın 1 yıl boyunca geçerli olduğunu yeniden belirtmekte fayda var. Faydalanmak isteyen kullanıcılar Microsoft ise Bing Ödül Programı dahilinde 100GB depolama alanını önce sadece ABD için açmıştı, ancak şimdi tüm ülkelerde geçerli 1 yıl boyunca 100GB depolama alanını hediye olarak veriyor. Sizden hediyeyi alırken OneDrive bültenini takip etmeniz için onay alınırken dilediğiniz herhangi bir anda bu bültenlerden haberdar olmayı da kesebiliyorsunuz, bunun dışında dropbox hesabınızı da girerek oradaki dosyalarınızın OneDrive'a aktarılmasıyla hemen 100GB depolama alanına sahip hesabınızı kullanabiliyorsunuz.Dropbox hesabı olmayan kullanıcılar da o servisten yeni bir hesap açarak OneDrive'ın kullanım şartını kabul edip hediye alandan yararlanabilir. Hediye alanın 1 yıl boyunca geçerli olduğunu yeniden belirtmekte fayda var. Faydalanmak isteyen kullanıcılar https://preview.onedrive.com/bonus/ adresindeki adımları izleyebilir.