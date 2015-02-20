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Microsoft, Dropbox kullanıcılarına OneDrive'ı keşfetmeleri için 100 GB hediye sunuyor

4 yıl
4,8b
1
25
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft, Dropbox kullanıcılarına OneDrive'ı keşfetmeleri için 100 GB hediye sunuyor
Bulut teknolojiler artık günümüzde daha yaygın olarak kullanılıyor, bir çok bulut teknoloji servisi de ilk katıldığınızda hediye olarak ufak da olsa günlük kullanım ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayacak alanlar veriliyor.
Microsoft ise Bing Ödül Programı dahilinde 100GB depolama alanını önce sadece ABD için açmıştı, ancak şimdi tüm ülkelerde geçerli 1 yıl boyunca 100GB depolama alanını hediye olarak veriyor. Sizden hediyeyi alırken OneDrive bültenini takip etmeniz için onay alınırken dilediğiniz herhangi bir anda bu bültenlerden haberdar olmayı da kesebiliyorsunuz, bunun dışında dropbox hesabınızı da girerek oradaki dosyalarınızın OneDrive'a aktarılmasıyla hemen 100GB depolama alanına sahip hesabınızı kullanabiliyorsunuz. 

Dropbox hesabı olmayan kullanıcılar da o servisten yeni bir hesap açarak OneDrive'ın kullanım şartını kabul edip hediye alandan yararlanabilir. Hediye alanın 1 yıl boyunca geçerli olduğunu yeniden belirtmekte fayda var. Faydalanmak isteyen kullanıcılar https://preview.onedrive.com/bonus/ adresindeki adımları izleyebilir.

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Golden Gate 3 yıl
One Drive daha kullanışlı . Gelen mailleri direk olarak onedrive ' a atabilmek çok başarılı.
Dropbox ' ı birkaç senedir zoraki kullanıyordum , Onedrive daha iyi .
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Batuist 4 yıl
çakallar... 1 yıl sonra o kadar datayı ne yapcam???
Sanki millet keriz
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Basteryus 4 yıl Batuist
Batuist

çakallar... 1 yıl sonra o kadar datayı ne yapcam???

Sanki millet keriz

Yüklediğin dosyalara erişebileceksin fakat başka dosya yükleyemeyeceksin
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dreamblue35 4 yıl
1 yıl sonra ne olacak peki
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harunkaraca 4 yıl
Kinaye yapmıyorsan eğer ağır trollük var üzerinde.

Mail ru, Yandex, Mega, Pcloud vs güvenilir Microsoft güvenilmez senin için demek.

" Bugatti Veyron araba mı Şahin dururken " desen ancak bu kadar komik ama güldürmeyen komik olurdu.





ilginç olan verilerin ms de kaybolduğu....
"biz şahin sürüyoruz" şaka oldugunu varsayarak.
skydrive bilmemne buluttu bir süre önce ik üç kere isim degiştirdiler hatırlar mı ?
veriler uçtu haber var mı ?
kuru kuruya yorum yazmışsın ya be şahinci arkadaş.

senin gibi trolleri egitmeye çalışıyoruz.
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gcb1903 4 yıl harunkaraca
harunkaraca

Kinaye yapmıyorsan eğer ağır trollük var üzerinde.

Mail ru, Yandex, Mega, Pcloud vs güvenilir Microsoft güvenilmez senin için demek.

" Bugatti Veyron araba mı Şahin dururken " desen ancak bu kadar komik ama güldürmeyen komik olurdu.





ilginç olan verilerin ms de kaybolduğu....
"biz şahin sürüyoruz" şaka oldugunu varsayarak.
skydrive bilmemne buluttu bir süre önce ik üç kere isim degiştirdiler hatırlar mı ?
veriler uçtu haber var mı ?
kuru kuruya yorum yazmışsın ya be şahinci arkadaş.

senin gibi trolleri egitmeye çalışıyoruz.

Bu sefer kesin ki kesin ağır troll olduğunu gösterdin. 2008 yılından beri kullanıyorum skydrive hiç bir şey kaybolduğu yok. Siz eşitleme nedir öğrenene kadar kendi kendinize uçurmuşsunuzdur. İsim değişti diye sunucular mı değişti sanki.
Sen mail ru kullan yarın uçar sende öyle kamil kamil bakarsın arkasından. Adam mail ru ile Microsoft'u bir tuttu ya. Pm de atma tamam mı şaşkın yazacağını buradan yaz ki bütün herkes ne kadar kamil olduğunu anlasın.
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John Citizen 4 yıl
Mail ru 1 tb alanım var kafam rahat. Zaten Türkiye şartlarında 20 gb bile iyi 1 mbit uploadla.
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harunkaraca 4 yıl
bizim millet ne zamana kadar diye sormuyor halaaaaa....
ms iki gün sonra ya para ya veri der :)
herzamanki gibi ms den parasız bir şey beklemek mantık dışı.
drobbox u terketmemeninizi öneriririm.
yıllardır kullanıyorum drobbox u bir adet resim bile kaybolmadı.
ms senede bir cloud yeniliyor vb.. aynı dosyalar çeşitli bulutlarda yüklü idi.
teklemeyen bulutlar:
mail ru : 25 gb
yandex : 10 gb
drobbox : 5 gb
mega co : 50 gb
pcloud : 20 gb
e bu kadar büyük yatırım yapılan siteleri seçerseniz iki gün sonra pişman olmazsınız.
ms hala tekelci olma zihniyetiyle hareket ediyor.
2 Yanıt Yanıtla
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gcb1903 4 yıl harunkaraca
harunkaraca

bizim millet ne zamana kadar diye sormuyor halaaaaa....
ms iki gün sonra ya para ya veri der :)
herzamanki gibi ms den parasız bir şey beklemek mantık dışı.
drobbox u terketmemeninizi öneriririm.
yıllardır kullanıyorum drobbox u bir adet resim bile kaybolmadı.
ms senede bir cloud yeniliyor vb.. aynı dosyalar çeşitli bulutlarda yüklü idi.
teklemeyen bulutlar:
mail ru : 25 gb
yandex : 10 gb
drobbox : 5 gb
mega co : 50 gb
pcloud : 20 gb
e bu kadar büyük yatırım yapılan siteleri seçerseniz iki gün sonra pişman olmazsınız.
ms hala tekelci olma zihniyetiyle hareket ediyor.

Kinaye yapmıyorsan eğer ağır trollük var üzerinde.

Mail ru, Yandex, Mega, Pcloud vs güvenilir Microsoft güvenilmez senin için demek.

" Bugatti Veyron araba mı Şahin dururken " desen ancak bu kadar komik ama güldürmeyen komik olurdu.
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Utku 4 yıl harunkaraca
Nasıl bir saçmalamadır bu? İnsan sırf laf atacağım diye bu kadar saçmalar mı? İsim değişikliklerinin hiçbirisinde vrrilere bir şey olmadı. Hesaplar, veriler aynen korundu.
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zafercalskan 4 yıl
Hep demişimdir Microsoft'u çok seviyorum diye
130 Gb free veriyor daha ne yapsın

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yokbeolumbe 4 yıl
bütün bilgiler arşivler önce Allah'a sonra bulutlara emanet
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acbold 4 yıl
Şuan hata veriyor. Dropbox kaynaklı sanırım.
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Şeker Hapı 4 yıl
Şu an zaten bilindik şirketler arasında en mantıklı seçenek microsoft office paketi ile 1tb cloud hesabım var memnunum hem emeğin hakkını veriyorum hem 1tb yedekleme alanım var
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mkysoft 4 yıl
hata veriyor, dropbox engellemiş upload'ı gibi geldi bana.
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