Microsoft, Dropbox kullanıcılarına OneDrive'ı keşfetmeleri için 100 GB hediye sunuyor

Bulut teknolojiler artık günümüzde daha yaygın olarak kullanılıyor, bir çok bulut teknoloji servisi de ilk katıldığınızda hediye olarak ufak da olsa günlük kullanım ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayacak alanlar veriliyor.
Microsoft ise Bing Ödül Programı dahilinde 100GB depolama alanını önce sadece ABD için açmıştı, ancak şimdi tüm ülkelerde geçerli 1 yıl boyunca 100GB depolama alanını hediye olarak veriyor. Sizden hediyeyi alırken OneDrive bültenini takip etmeniz için onay alınırken dilediğiniz herhangi bir anda bu bültenlerden haberdar olmayı da kesebiliyorsunuz, bunun dışında dropbox hesabınızı da girerek oradaki dosyalarınızın OneDrive'a aktarılmasıyla hemen 100GB depolama alanına sahip hesabınızı kullanabiliyorsunuz.
Dropbox hesabı olmayan kullanıcılar da o servisten yeni bir hesap açarak OneDrive'ın kullanım şartını kabul edip hediye alandan yararlanabilir. Hediye alanın 1 yıl boyunca geçerli olduğunu yeniden belirtmekte fayda var. Faydalanmak isteyen kullanıcılar https://preview.onedrive.com/bonus/ adresindeki adımları izleyebilir.
Dropbox hesabı olmayan kullanıcılar da o servisten yeni bir hesap açarak OneDrive'ın kullanım şartını kabul edip hediye alandan yararlanabilir. Hediye alanın 1 yıl boyunca geçerli olduğunu yeniden belirtmekte fayda var. Faydalanmak isteyen kullanıcılar https://preview.onedrive.com/bonus/ adresindeki adımları izleyebilir.
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Dropbox ' ı birkaç senedir zoraki kullanıyordum , Onedrive daha iyi .
Sanki millet keriz
Yüklediğin dosyalara erişebileceksin fakat başka dosya yükleyemeyeceksin
ilginç olan verilerin ms de kaybolduğu....
"biz şahin sürüyoruz" şaka oldugunu varsayarak.
skydrive bilmemne buluttu bir süre önce ik üç kere isim degiştirdiler hatırlar mı ?
veriler uçtu haber var mı ?
kuru kuruya yorum yazmışsın ya be şahinci arkadaş.
senin gibi trolleri egitmeye çalışıyoruz.
Bu sefer kesin ki kesin ağır troll olduğunu gösterdin. 2008 yılından beri kullanıyorum skydrive hiç bir şey kaybolduğu yok. Siz eşitleme nedir öğrenene kadar kendi kendinize uçurmuşsunuzdur. İsim değişti diye sunucular mı değişti sanki.
Sen mail ru kullan yarın uçar sende öyle kamil kamil bakarsın arkasından. Adam mail ru ile Microsoft'u bir tuttu ya. Pm de atma tamam mı şaşkın yazacağını buradan yaz ki bütün herkes ne kadar kamil olduğunu anlasın.
ms iki gün sonra ya para ya veri der :)
herzamanki gibi ms den parasız bir şey beklemek mantık dışı.
drobbox u terketmemeninizi öneriririm.
yıllardır kullanıyorum drobbox u bir adet resim bile kaybolmadı.
ms senede bir cloud yeniliyor vb.. aynı dosyalar çeşitli bulutlarda yüklü idi.
teklemeyen bulutlar:
mail ru : 25 gb
yandex : 10 gb
drobbox : 5 gb
mega co : 50 gb
pcloud : 20 gb
e bu kadar büyük yatırım yapılan siteleri seçerseniz iki gün sonra pişman olmazsınız.
ms hala tekelci olma zihniyetiyle hareket ediyor.
Kinaye yapmıyorsan eğer ağır trollük var üzerinde.
Mail ru, Yandex, Mega, Pcloud vs güvenilir Microsoft güvenilmez senin için demek.
" Bugatti Veyron araba mı Şahin dururken " desen ancak bu kadar komik ama güldürmeyen komik olurdu.