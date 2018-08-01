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Microsoft Edge kullanıcıları artık kişisel hesaplarına Windows Hello ile girebilecekler

Microsoft Edge'e, Windows Hello geliyor. Kullanıcılar bundan sonra şifreye ihtiyaç duymaksızın parmak izleri ve yüzleri ile kişisel hesaplarına ve cihazlarına girebilecekler.
9 ay
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Web Siteleri
Zeynep Yolcu
Yazar
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Microsoft Edge kullanıcıları yakında şifrelerini hatırlamalarına gerek kalmaksızın kişisel hesaplarına güvenlice girebilecekler. Microsoft bugün pin kodları ve FIDO2 güvenlik anahtarlarının yanı sıra Windows Hello'yu kullanarak kişisel hesaplarınıza ve cihazınıza giriş yapmanıza izin veren güncellemeyi duyurdu.
Windows Hello, Windows 10 cihazlarınızda sadece bir bakış veya dokunuş ile oturum açmak için kullanabileceğiniz kişisel bir yol. Parolalara ve benzeri güvenlik metotlarına ihtiyaç duymadan maksimum güvenliği sağlayan oldukça pratik bir özellik. Microsoft Edge’e yeni gelen güncelleme sayesinde kişisel hesaplarınıza parolalara ihtiyaç duymaksızın rahatlıkla Windows Hello ile girebileceksiniz. Surface Pro 4, Surface Book ve parmak izi okuyucusu bulunan çoğu bilgisayar Windows Hello ile birlikte çalışıyor; yüz ve parmak izi tanıyabilen başka cihazlarda da yakın zamanda kullanıma sunulacak.
Windows Insider Build 17723 önizlemesini veya daha yüksek bir sürümü indirerek bu özelliği deneyebilir ya da genel kullanıma açık olana kadar bekleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2018/07/31/microsoft-edge-now-supports-passwordless-sign-ins/ Yorum Yaz
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smart1978 9 ay
Surface Pro4 cihazimda hem IRIS tarayicisi hemde klavyesinde parmak izi tarayicisi vardi ve hep yadirgamistim bu sifre ile acma isini aslinda her uygulamada da olmali ...
Yinede hic yoktan iyidir. Uzun bir aradan sonra Insider a tekrardan bir geceyim .
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