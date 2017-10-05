Microsoft Edge sonunda iOS ve Android'e geldi

Microsoft Edge tarayıcısının iOS ve Android platformları için kullanıma resmi olarak doğrulayarak yeni nesil internet tarayıcısının iOS ve Android sürümlerini duyurdu. Dünkü haberimizdetarayıcısınınveplatformları için kullanıma sunulabileceğini yazmıştık. Yazılım devi bugün söylentileridoğrulayarak yeni nesil internet tarayıcısının iOS ve Android sürümlerini duyurdu.

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Windows 10 bilgisayarında Edge kullananlar tarayıcının iOS ve Android sürümünde Okuma Listesi, Yeni Sekme Sayfası, Okuma Görünümü gibi tanıdık özellikler bulacaklar. Tarayıcının mobil sürümü PC'de devam etme yeteneğine sahip. Böylece kullanıcılar göz attıkları sayfayı bilgisayarlarında hemen açıp kaldıkları yerden devam edebilecekler.

iOS kullanıcıları test edebiliyor, Android betası yakında

Dolaşım (roaming) şifreleri gibi bazı özellikler ve Android tabletlerin yanı sıra iPad desteği de ilk aşamada sunulmayacak. Ancak daha sonra gelecek. iOS ve Android için hazırlanan Microsoft Edge şu an için sadece İngilizce dil seçeneğiyle kullanılabiliyor. Proje ilerledikçe yeni diller de eklenecek.

TestFlight aralıcığıyla Microsoft Edge uygulamasının önizleme sürümünü test edebiliyor. Android kullanıcıları ise beta sürüm yayınlanır yayınlanmaz test eden ilk kullanıcılardan biri olmak için kaydolabilirler. Tarayıcıyı denemek isteyen iOS ve Android kullanıcılarının Bugün itbariyle iOS kullanıcıları Applearalıcığıyla Microsoft Edge uygulamasının önizleme sürümünü test edebiliyor. Android kullanıcıları iseyayınlanır yayınlanmaz test eden ilk kullanıcılardan biri olmak için kaydolabilirler. Tarayıcıyı denemek isteyen iOS ve Android kullanıcılarının buraya tıklayarak önizleme için kayıt yaptırabileceklerini belirtelim.

https://www.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-mobile