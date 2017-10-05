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Microsoft Edge sonunda iOS ve Android'e geldi

Microsoft sonunda bekleneni yaparak yeni nesil web tarayıcısını iOS ve Android platformuna taşıdı. Şirket yaptığı açıklamayla Microsoft Edge'in mobil sürümlerini resmen duyurdu.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünkü haberimizde Microsoft Edge tarayıcısının iOS ve Android platformları için kullanıma sunulabileceğini yazmıştık. Yazılım devi bugün söylentileri resmi olarak doğrulayarak yeni nesil internet tarayıcısının iOS ve Android sürümlerini duyurdu.
Ayrıca Bkz. "Nissan SUV'ler sesli komutla çalıştırılabilecek"
Windows 10 bilgisayarında Edge kullananlar tarayıcının iOS ve Android sürümünde Okuma Listesi, Yeni Sekme Sayfası, Okuma Görünümü gibi tanıdık özellikler bulacaklar. Tarayıcının mobil sürümü PC'de devam etme yeteneğine sahip. Böylece kullanıcılar göz attıkları sayfayı bilgisayarlarında hemen açıp kaldıkları yerden devam edebilecekler.

iOS kullanıcıları test edebiliyor, Android betası yakında

Dolaşım (roaming) şifreleri gibi bazı özellikler ve Android tabletlerin yanı sıra iPad desteği de ilk aşamada sunulmayacak. Ancak daha sonra gelecek. iOS ve Android için hazırlanan Microsoft Edge şu an için sadece İngilizce dil seçeneğiyle kullanılabiliyor. Proje ilerledikçe yeni diller de eklenecek.
Bugün itbariyle iOS kullanıcıları Apple TestFlight aralıcığıyla Microsoft Edge uygulamasının önizleme sürümünü test edebiliyor. Android kullanıcıları ise beta sürüm yayınlanır yayınlanmaz test eden ilk kullanıcılardan biri olmak için kaydolabilirler. Tarayıcıyı denemek isteyen iOS ve Android kullanıcılarının buraya tıklayarak önizleme için kayıt yaptırabileceklerini belirtelim.

https://www.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-mobile Yorum Yaz
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ardicli2000 1 yıl en beğenilen
Mobilde samsung, pc de opera browser akar. Gerisi yalan...
Samsung a vpn(proxy) özelliği gelse sıradışı mükemmel olur.
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mkoroglu 1 yıl
Mobilde denediğim tarayıcılar içinde en iyisi Samsung browser bana göre.
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batuhanb85 1 yıl
La oğlum sanki zorla kullandırıyorlar. Ahkam kesip duruyor millet. Kullanmazsın olur biter
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Paroksetin 1 yıl
Yenilik, cesitlilik iyidir. Yalniz gerek mobil, gerek masaustu opera her turlu goturur diyorum.
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fenerbahce_34 1 yıl
Samsung'un beta tarayıcısı beta haliyle alayını samarlar üstüne tanımam Android için VPN desteği verseler efsane olur
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DoomBringer 1 yıl
"sonunda" derken? sanki dört gözle bunu bekliyorduk
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borukuzen 1 yıl
Opera çok başarılı. Özellikle dosya indirme konusunda.
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DarkHellKnightX 1 yıl
Henüz gelmemiş. Başlığı değiştirebilir misiniz? Gelince geldi diye haber yaparsınız tekrar. İki kere tıklarız o zaman.
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batuhanb85 1 yıl
La oğlum sanki zorla kullandırıyorlar. Ahkam kesip duruyor millet. Kullanmazsın olur biter
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infom@n 1 yıl sterig
Microsoft kendini batırmaya çalışan bir dev ve saçmalıklarının ucu bucağı yok.
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isakoc 1 yıl
Mobilde opera tarayıcı çok iyi, deneyin derim. tek sorunu youtube videolarını kendi için de oynatıyor, youtube uygulamasında açsa tam olucaktı.
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SpesifikBrush 1 yıl
Ben yıllardır telefonda Chrome kullanıyorum, hiç yavaşlığını görmedim. Asıl Samsung Internet yavaş geliyor bana. iOS'de ve macOS'te ise Safari'yi tek geçerim.
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sterig 1 yıl
Linke bastım ama nasıl başvuracağız beta süreci için yapamadım ben bilen birisi bilgilendirirse çok müteşekkir olurum.
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infom@n 1 yıl sterig
Kazuro

Linke bastım ama nasıl başvuracağız beta süreci için yapamadım ben bilen birisi bilgilendirirse çok müteşekkir olurum.

Ne alaka bilmiyorum ama Bilgisayarınızda Windows 10 insider sürümü yüklü olmalı, yani test kullanıcı olmak lazım ki diğer test ürünlerini de deneyebilesiniz.
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batuhanb85 1 yıl sterig
Bu ay gelecek olan fall creators update ile bu özellik kullanılır olabilecek
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DarkHellKnightX 1 yıl sterig
Tester gruba bilgisayardaki tarayıcı ile birlikte çalışma özelliğini falan da kullandırmak istiyorlar sanırım. Tam sürüm çıktığında direkt yükleyebilirsiniz.
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