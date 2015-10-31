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Microsoft Edge tarayıcısı artık içerik yansıtabiliyor

Windows Insider programından vazgeçmeyen Microsoft, Windows 10 yeniliklerini katılımcılara önizleme olarak sunmaya devam ediyor. Son yenilik Microsoft Edge tarayıcısına içerik yansıtma desteği oldu.
3 yıl
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft Edge tarayıcısı artık içerik yansıtabiliyor



Microsoft'un Windows 10 birlikte teknoloji dünyasına sunduğu çiçeği burnunda internet tarayıcısı Microsoft Edge, kendisini geliştirmeye devam ediyor. Tarayıcı artık medya içeriklerini kablosuz olarak harici ekranlara yansıtabilmeyi de öğrendi. 

Windows Insider programına sunulan 10576 yapılı Windows 10 önizleme sürümünde bazı hatalar giderilirken, Microsoft Edge tarayıcısında yapılan yenilikler gözden kaçmadı. Bunlardan birisi uzun bir süredir kullanıcıların da talepte bulunduğu içerik yansıtma özelliğiydi. 

Yeni özellikle Microsoft Edge tarayıcısında izlediğiniz YoTube videoları, Facebook albümleri veya dinlediğiniz Spotify müzik listeleri kablosuz olarak uyumlu ekranlara yansıtılabiliyor. Yansıtma Miracast ve DLNA standartları üzerinden yapılıyor. Miracast bilindiği üzere WiFi yongalarında yer alan bir kablosuz aktarım standardı. DLNA ise ayrı bir standart ancak yine de tek bir yonga üzerinde her ikisi de mümkün olabiliyor. 

Microsoft Edge tarayıcısında içerik oynatılan sekme açıkken sol üst köşede .... şeklindeki menü butonuna tıkladıktan sonra Cihaza Yansıt özelliği aktif hale getiriliyor ve içerikler seçilen aygıta gönderiliyor. Birden fazla aygıtınız varsa yine menüden seçim yaparak gönderebiliyorsunuz. 

Google tarafında bu işi uzak sunucular üzerinden yapan Chromecast adaptörüne rastlıyoruz. Yine Samsung tarafında mobil cihazlar WiFi üzerinden belirli içerikleri uyumlu televizyonlara aktarabiliyor. Microsoft da Windows 10 işletim sistemini bu özellikten mahrum bırakmamış oldu. 

Kablosuz içerik yansıtma dışında 10576 yapısı ile Edge tarayıcısı üzerinde PDF dosyaları açıkken Cortana'nın ek bilgiler bulabilmesi, Xbox uygulamasında Facebook arkadaşlarının eklenmesi, Cortana'nın el yazıları içerisinde arama yapabilmesi, Edge tarayıcısında sekme önizleme şeklinde yenilikler de geliyor.  

http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/media-casting-arrives-on-latest-windows-10-build-1307834 Yorum Yaz
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Cenkay KESER 3 yıl en beğenilen
Market uygulamasında da ciddi gelişim var. Özellikle güncelleme alanında bayağı bir yol katedilmiş. Artık güncellemeyi yüklemeden silebiliyor, durdurabiliyor veya kendi isteğimizde başlatabiliyorsuz. Eskisi gibi markete girdiğimiz gibi kendisi indirmeye başlamıyor.
Market uygulamasında da ciddi gelişim var. Özellikle güncelleme alanında bayağı bir yol katedilmiş. Artık güncellemeyi yüklemeden silebiliyor, durdurabiliyor ve...
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hakanxml 3 yıl
Millet biliyorsunuz Edge'te eklenti desteği henüz yok reklamları engelleyemiyoruz amma artık bunun bir yolu var.
adguard.com/... linkteki adguard Windows uygulamasını indirin tüm tarayıcılarda reklamlar engellenir.
Microsoft Edge bunu yüklediğimde müthiş hızlandı artık chrome'un sorunlarından şahsen kurtuldum Edge bu programla birlikte çok kullanışlı denemenizi tavsiye ederim.
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kadirirdem 3 yıl
e hayırlı olsun o zaman :)...
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Patren 3 yıl
normal kulanıcılara ne zaman gelcek bu günceleme
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simbolmina 3 yıl
Bender B. Rodriquez
Bu isi yapabilen hem windows hemde android tarafinda baska tarayici mevcut mu? Yani tum sayfayi cast screen yerine tabletten yada pc den sadece videoyu yansitabilecegimiz tarayicilar

Chrome yapıyor windowsta.Tüm sayfa yansıtılıyor fakat video sırasında video tam ekran oluyor chrome sekmesi içinde. TV'de de tabii. Tabii sadece Chromecast var ise diye biliyorum. Androidte ise telefonun kendisi ve çeşitli uygulamalar.
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Bu isi yapabilen hem windows hemde android tarafinda baska tarayici mevcut mu?

Yani tum sayfayi cast screen yerine tabletten yada pc den sadece videoyu yansitabilecegimiz tarayicilar
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DarkHellKnightX 3 yıl
Cenkay KESER
Market uygulamasında da ciddi gelişim var. Özellikle güncelleme alanında bayağı bir yol katedilmiş. Artık güncellemeyi yüklemeden silebiliyor, durdurabiliyor veya kendi isteğimizde başlatabiliyorsuz. Eskisi gibi markete girdiğimiz gibi kendisi indirmeye başlamıyor.

Uygulama mağazasında otomatik güncellemeleri kapatma seçeneği Windows 8 de bile vardı. Başlatılan yüklemeyi duraklatma seçeneği ise Windows 10 un erken yapılarında eklenmişti.
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savasserter 3 yıl
Başımıza taş yağacak :D
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Cenkay KESER 3 yıl en beğenilen
Market uygulamasında da ciddi gelişim var. Özellikle güncelleme alanında bayağı bir yol katedilmiş. Artık güncellemeyi yüklemeden silebiliyor, durdurabiliyor veya kendi isteğimizde başlatabiliyorsuz. Eskisi gibi markete girdiğimiz gibi kendisi indirmeye başlamıyor.
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