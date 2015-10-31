Microsoft Edge tarayıcısı artık içerik yansıtabiliyor









Microsoft'un Windows 10 birlikte teknoloji dünyasına sunduğu çiçeği burnunda internet tarayıcısı Microsoft Edge, kendisini geliştirmeye devam ediyor. Tarayıcı artık medya içeriklerini kablosuz olarak harici ekranlara yansıtabilmeyi de öğrendi.





Windows Insider programına sunulan 10576 yapılı Windows 10 önizleme sürümünde bazı hatalar giderilirken, Microsoft Edge tarayıcısında yapılan yenilikler gözden kaçmadı. Bunlardan birisi uzun bir süredir kullanıcıların da talepte bulunduğu içerik yansıtma özelliğiydi.





Yeni özellikle Microsoft Edge tarayıcısında izlediğiniz YoTube videoları, Facebook albümleri veya dinlediğiniz Spotify müzik listeleri kablosuz olarak uyumlu ekranlara yansıtılabiliyor. Yansıtma Miracast ve DLNA standartları üzerinden yapılıyor. Miracast bilindiği üzere WiFi yongalarında yer alan bir kablosuz aktarım standardı. DLNA ise ayrı bir standart ancak yine de tek bir yonga üzerinde her ikisi de mümkün olabiliyor.





Microsoft Edge tarayıcısında içerik oynatılan sekme açıkken sol üst köşede .... şeklindeki menü butonuna tıkladıktan sonra Cihaza Yansıt özelliği aktif hale getiriliyor ve içerikler seçilen aygıta gönderiliyor. Birden fazla aygıtınız varsa yine menüden seçim yaparak gönderebiliyorsunuz.





Google tarafında bu işi uzak sunucular üzerinden yapan Chromecast adaptörüne rastlıyoruz. Yine Samsung tarafında mobil cihazlar WiFi üzerinden belirli içerikleri uyumlu televizyonlara aktarabiliyor. Microsoft da Windows 10 işletim sistemini bu özellikten mahrum bırakmamış oldu.





Kablosuz içerik yansıtma dışında 10576 yapısı ile Edge tarayıcısı üzerinde PDF dosyaları açıkken Cortana'nın ek bilgiler bulabilmesi, Xbox uygulamasında Facebook arkadaşlarının eklenmesi, Cortana'nın el yazıları içerisinde arama yapabilmesi, Edge tarayıcısında sekme önizleme şeklinde yenilikler de geliyor.

http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/media-casting-arrives-on-latest-windows-10-build-1307834