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Microsoft, Edge tarayıcısına VP9 desteğini entegre ediyor

3 yıl
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Edge tarayıcısına VP9 desteğini entegre ediyor

Son dönemde ücretli video kodekleri ile açık kaynak video kodekleri arasında kızışan bir rekabet mevcut. Microsoft ve Apple ücretli olan H.264 kodeğini kullanmayı tercih ederken, Google, Samsung, Mozilla, Cisco gibi pek çok firma açık kaynak olanlara yönelmişti. 

Açık kaynak video kodeği konusunda Google'ın VP9 çözümü açık ara önde ve pek çok firma tarafından tercih edliyor. Uzun zamandır ücretli kodeklere yönelen Microsoft önemli bir karar alarak VP9 kodeğini destekleyeceğini açıkladı. VP9 kodeği H.264 kodeğine göre yarı yarıya daha az bantgenişliği kullanırken, video kalitesini de önemli oranda artırıyor. 

Microsoft kısa bir süre önce Açık Medya Birliği katılarak açık kaynak medya kodeği geliştirilmesine katkıda bulunacağını açıklamıştı. Bu bakımdan firmanın VP9 kararı beklenen bir hamleydi. Firma Windows 10 işletim sistemindeki Edge tarayıcısında VP9 açık kaynak kodeğini kullanacak. Ancak bu ilk etapta yazılımsal olacak. İlerleyen dönemde donanım olarak da VP9 desteği sağlanacak. Kullanıcılar VP9 desteğini manuel olarak aktif veya pasif hale getirebilecek. 

Microsoft ayrıca yeni tarayıcısında OGG, Vorbis ve Opus ses kodeklerine de destek sunacağını açıkladı. Google, web tarafında Vorbis ve VP8 kodeklerini biraraya getiren WebM formatını kullanıyordu. Yakın zamanda WebM formatının VP9 ve Opus kodeklerini biraraya getireceği konuşuluyordu. Edge tarayıcısında muhtemelen WebM formatı da desteklenecek. VP9 desteğini ilk olarak Windows 10 Insider önizleme sürümünde göreceğiz. Geri dönüşler alındıktan sonra sonraki aylarda bir güncelleme olarak asıl Windows 10 işletim sistemine sunulacak.  

http://blogs.windows.com/msedgedev/2015/09/08/announcing-vp9-support-coming-to-microsoft-edge/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
catlion 3 yıl
Windows 10 ile birlikte edge kullanıyorum günlük kullanım için yeterli. fakat 1 adım atması lazım. Eklenti ve web uygulamalarının çalışabilmesi ile pro kullanım içinde rekabet edebilecektir. Microsoftun yeni hamlesi ile agresif bir yayılma yerine daha sıkı bağlı kullanıcılar elde etmek. "fanboylar" elde etmek istiyor. Apple taktiği
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balcis 3 yıl
daha bugün bi eklenti indirdim vp8 ve 9'un işlemci performansının kötü olmasından ötürü h264'le alıyordu akışı. laptop gibi pili tükenen cihazlar için zannımca h264 olumlu olabilir.
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kadirirdem 3 yıl
doğru hamle gelsin iyi olur....
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bkadem 3 yıl
Microsoft'tan doğru hamleler.
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HamidHan 3 yıl
Ben geçene kadar toparlasınlarda
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