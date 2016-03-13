Microsoft Edge tarayıcısının ilk eklentisi ortaya çıktı

Microsoft'un Windows Insider programına kayıtlı kullanıcılar için Edge eklentilerini yayınlamaya hazırlandığı söyleniyordu. Bu nedenle ilk eklentinin ortaya çıkması sürpriz olarak değerlendirilmemeli. WindowsBlogItalia, kısa bir süre önce mağazada yayınlanan ve hatta kullanıcılar tarafından indirilebilir durumda olan ilk Windows 10 Edge tarayıcı eklentisini ortaya çıkardı.

Page Analyzer ismindeki eklenti, özellikle web sitelerini optimize etmek isteyen geliştiricileri hedefleyen bir araç gibi görünüyor. Eklentinin ne işe yaradığını bir kenara bırakırsak Edge eklentileri üzerindeki çalışmalarının oldukça iyi ilerlediğinin açıkça ortada olduğunu söyleyebiliriz. Hatta söz konusu kaynak mağazadan indirilen tarayıcı eklentisini yüklediğini ve sorunsuz şekilde çalıştığını söylüyor.

Eklentiler yaz ayında genel kullanıma açılacak

Eklentiler aslında Başlat menüsünde kendisine ait girişle geldi ve Microsoft Edge'de varsayılan olarak etkinleştirildi ancak seçenekler ve araçların hiçbiri çalışmadı. Şirket geçerli Windows 10 Redstone yapılarında büyük olasılıkla eklentileri kilitlemiş durumda ancak çok yakında kullanılabilir hale getirecek.

Microsoft Edge tarayıcı eklentilerinin ilk olarak Threshold 2 güncellemesinin (sürüm 1511) bir parçası olarak Kasım ayında gelmesi bekleniyordu. Ancak tam olarak hazır olmadığı gerekçesiyle Redstone güncellemesi kapsamında yaz ayına ertelendi. Şirketin planı, geliştiricilerin mümkün olduğunca az efor sarfederek herhangi bir Google Chrome uzantısını Edge tarayıcısına uyarlayabilmeleri. Böylece mağazaya daha kolay eklenti getirilebilmesi mümkün olacak. Büyük olasılıkla eklentiler yaz aylarında genel kullanıma açılmadan önce yaklaşan BUILD geliştirici konferansında önemli bir tartışma konusu olacak.

http://www.windowsblogitalia.com/2016/03/esclusiva-prime-estensioni-store/