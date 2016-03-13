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Microsoft Edge tarayıcısının ilk eklentisi ortaya çıktı

Insider kullanıcıları için kısa bir süre sonra kullanıma açılacak Microsoft Edge tarayıcı eklentileriyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Yeni nesil tarayıcının ilk eklentisi gün ışığına çıktı.
3 yıl
4,7b
1
17
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows Insider programına kayıtlı kullanıcılar için Edge eklentilerini yayınlamaya hazırlandığı söyleniyordu. Bu nedenle ilk eklentinin ortaya çıkması sürpriz olarak değerlendirilmemeli. WindowsBlogItalia, kısa bir süre önce mağazada yayınlanan ve hatta kullanıcılar tarafından indirilebilir durumda olan ilk Windows 10 Edge tarayıcı eklentisini ortaya çıkardı.
Page Analyzer ismindeki eklenti, özellikle web sitelerini optimize etmek isteyen geliştiricileri hedefleyen bir araç gibi görünüyor. Eklentinin ne işe yaradığını bir kenara bırakırsak Edge eklentileri üzerindeki çalışmalarının oldukça iyi ilerlediğinin açıkça ortada olduğunu söyleyebiliriz. Hatta söz konusu kaynak mağazadan indirilen tarayıcı eklentisini yüklediğini ve sorunsuz şekilde çalıştığını söylüyor.

Eklentiler yaz ayında genel kullanıma açılacak

Eklentiler aslında Başlat menüsünde kendisine ait girişle geldi ve Microsoft Edge'de varsayılan olarak etkinleştirildi ancak seçenekler ve araçların hiçbiri çalışmadı. Şirket geçerli Windows 10 Redstone yapılarında büyük olasılıkla eklentileri kilitlemiş durumda ancak çok yakında kullanılabilir hale getirecek.
Microsoft Edge tarayıcı eklentilerinin ilk olarak Threshold 2 güncellemesinin (sürüm 1511) bir parçası olarak Kasım ayında gelmesi bekleniyordu. Ancak tam olarak hazır olmadığı gerekçesiyle Redstone güncellemesi kapsamında yaz ayına ertelendi. Şirketin planı, geliştiricilerin mümkün olduğunca az efor sarfederek herhangi bir Google Chrome uzantısını Edge tarayıcısına uyarlayabilmeleri. Böylece mağazaya daha kolay eklenti getirilebilmesi mümkün olacak. Büyük olasılıkla eklentiler yaz aylarında genel kullanıma açılmadan önce yaklaşan BUILD geliştirici konferansında önemli bir tartışma konusu olacak.

http://www.windowsblogitalia.com/2016/03/esclusiva-prime-estensioni-store/ Yorum Yaz
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c36ab7c4 3 yıl en beğenilen
A-d b-l-o-c-k gelsin de gerisi hikaye..
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mcrew 3 yıl
Edge yi bir pdf dosyalarini acarken kullaniyom. O da pdf dosyalarina cift tiklayinca o aciliyor varsayilan olarak o secilmis. Onu da bir ara degistircem de pdf dosyasi da ne kadar sıklikla aciyom da aklima gelsin.
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e-Militarist 3 yıl
14291 için kullanılabilir www.microsoft.com/en-us/store/apps/page-analyzer/9nblggh4qws7
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Public_Enemy 3 yıl
eklentilerden önce, kendi içinde çok eksikleri var tarayıcının "paste & go" bile yok.
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fx3169 3 yıl
Bi eklenti yazsalarda ilk tıklamada google chrome u kurup varsayılan tarayıcı yapsa..
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black_flood 3 yıl
KillForYou!
Elimden gelse, yüzüne bakmam hiç bir ürününün. Performans, kullanılabilirlik, tutarlılık hala skandal. 30 senedir Windows yapıyorlar, hala stabil bir hale getiremediler. Ben kendi uygulamalarımda 3 sene de stabiliteyi yakalayamasam odunla döverler.

tam rayına oturduğunu kabul ettiğimizde zaten 2 gün geçmeden yeni işletim sistemi zamanı demeye başlar Microsoft. Windows 7 üzerinde yapılabilecek her şeyi 8 işletim sistemi ile katlettiler baktılar olmayacak win 10 çıktı ama halen denek modunda yani beta kimse full sürüm diyemez çünkü tüm her şeyi yamalayarak ekliyorlar ilk çıktığı günden beri yamalanarak eklenen tüm özellik ve iyileştirmelerin beta sürecinde tamamlanıp gerçek full sürüm ile sunulması lazımdı ve full sürümde insider modülünün tamamen kalkması lazımdı zaten beta testerler kullanıyor bu özelliği.
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paldov 3 yıl
edge'i w8.1 'e kurma imkanimiz yokmu?
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KillForYou! 3 yıl black_flood
black_flood
KillForYou!
Elimden gelse, yüzüne bakmam hiç bir ürününün. Performans, kullanılabilirlik, tutarlılık hala skandal. 30 senedir Windows yapıyorlar, hala stabil bir hale getiremediler. Ben kendi uygulamalarımda 3 sene de stabiliteyi yakalayamasam odunla döverler.

tam rayına oturduğunu kabul ettiğimizde zaten 2 gün geçmeden yeni işletim sistemi zamanı demeye başlar Microsoft. Windows 7 üzerinde yapılabilecek her şeyi 8 işletim sistemi ile katlettiler baktılar olmayacak win 10 çıktı ama halen denek modunda yani beta kimse full sürüm diyemez çünkü tüm her şeyi yamalayarak ekliyorlar ilk çıktığı günden beri yamalanarak eklenen tüm özellik ve iyileştirmelerin beta sürecinde tamamlanıp gerçek full sürüm ile sunulması lazımdı ve full sürümde insider modülünün tamamen kalkması lazımdı zaten beta testerler kullanıyor bu özelliği.

10 sene sonra iyice kan kaybedecek Microsoft.
Şu an eski prestijinden yiyor.
Windows akternatifi, günlük kullanım için ChromeOS, Ubuntu vs. Office alternatifi, Google Docs, Open Office vs. Tekeli gittikçe zayıflıyor. Mobil konusunda pazar payı ortada. 2013 de zarar açıkladı ki yazılım şirketinin zarar etmesi, çok nadir görülür.
Durum ortada.
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KillForYou! 3 yıl
Elimden gelse, yüzüne bakmam hiç bir ürününün.
Performans, kullanılabilirlik, tutarlılık hala skandal. 30 senedir Windows yapıyorlar, hala stabil bir hale getiremediler.
Ben kendi uygulamalarımda 3 sene de stabiliteyi yakalayamasam odunla döverler.
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yoksulseytan22 3 yıl
BETA-INSIDER DAN TİKSİNDİRDİN MİLLETİ!
HÂLÂ GELİŞECEK...
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bkaakco 3 yıl
Sayfa yükleme hızları fena değil ancak performans olarak halen bekleneni verebilecek düzeyde değil. O nedenle eklenti gelip gelmemesi çok umurumda değil.
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FreeRun 3 yıl
Chrome + Magic Actions tamamdır.
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c36ab7c4 3 yıl en beğenilen
A-d b-l-o-c-k gelsin de gerisi hikaye..
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oktayakgoz 3 yıl
arayüz düzenlemeleri sanırım redstone ile başlayacak. tabi başlayacak drken sanırım bu senenin sonlarına doğru olur
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alprkrkmz 3 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
arayüz düzenlemeleri sanırım redstone ile başlayacak. tabi başlayacak drken sanırım bu senenin sonlarına doğru olur

Redstone Wave 1 icin Temmuz ayi. Tabi eğer ertelenmez ise. Ancak şimdiye dek net bir arayüz düzeltmesi görmedik Insider sistemlerde. İnşallah düzeltirler yoksa kötü olacak.

Hele hele o gri alan üzeri ayarlar sayfasi beni benden aliyor. Hic mi estetik kaygısı olmaz. Apple dan pek haz etmem ama Mac Os kullaninca arayüzün güzelliği, basitliği ve kullanışlılığı o kadar hoş geliyor ki. Dönüp 10'a bakiyorum. Gri bir arayüz ve üzerinde 90lardan kalma simgeler. Windows 8 ve 7 kullanislilik bakimindan 10dan çok daha iyiydi.

Konuya gelecek olursam eger Edge eklentileri dedikleri gibi Edge'in icine degil de sisteme bir App gibi yükleniyorsa facia olur. Sistemi yormaktan baska ise yaramaz maalesef. Tıpkı eski IE eklentileri gibi. Koca sirketin su eklentileri tarayici icine gömememesi beceriksizlik.
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