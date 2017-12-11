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Microsoft Edge'in Android sürümü 1 milyon kez indirildi

Geçtiğimiz hafta beta sürecini tamamlayan Microsoft Edge'in Android uygulaması 1 milyon indirme rakamını devirdi. Bu başarı tarayıcının rakiplerine hızla yaklaşabileceğini gösteriyor...
1 yıl
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12
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Chrome, mobil cihazlarda kullanılan en popüler tarayıcılardan biriyken Microsoft'un tarayıcısı da rakiplerine hızla yetişecek gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere yazılım devi kısa süre önce Edge tarayıcısını iOS ve Android platformlarına taşımıştı. Uygulamanın Android sürümü beta sürecini tamamlayıp herkes tarafından kullanılabilir hale geldikten sonra büyük bir başarıya imza attı.
Ayrıca Bkz. "İnsan teriyle giyilebilir cihazlara güç sağlayabilecek kumaş gibi pil geliştirildi"
Google Play Store verilerine göre Edge'in Android sürümü geçtiğimiz hafta genel kullanıma sunulmasının ardından 1 milyon kez indirildi. Yani bu da birçok Android kullanıcısının Edge'in mobil cihazlarında nasıl performans göstereceğini merak ettiğini ortaya koyuyor.

İndirme sayısı güzel peki gerisi gelecek mi?

Öte yandan Windows'un dünyadaki en popüler masaüstü işletim sistemi olduğu göz önüne alındığında, Edge'in Windows 10'la senkronize olma özelliği de kuşkusuz çok faydalı oluyor. Microsoft geçmişte Internet Explorer tarayıcısı hakkında ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Edge ile yeni bir sayfa açmak isteyen şirket, tarayıcının mobil platforma başarılı bir şekilde giriş yapmasından hayli memnun.
Tabii ki bu rakamların sadece indirme sayısını yansıttığını unutmamak gerekir. Asıl önemli olan kullanıcıların Edge'i telefon ve tabletlerinde kullanmaya devam edip etmeyeceği. Bunu da zaman gösterecek...

https://www.windowscentral.com/microsoft-edge-crosses-1-million-downloads-android Yorum Yaz
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korayalttantire 1 yıl en beğenilen
Indirip silenlerin sayisi ise 954.580 olarak aciklandi.
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atilasat 1 yıl
indirme sayısı önemli değil kullanıcı sayısı önemli
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21Temmuz 1 yıl
Kim indiyo onu
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QuexSeeL 1 yıl
Chrome indirmek için indirmişlerdir... yok la burada yemedi bu geyik.
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zultaran 1 yıl
Allah belanı versin Microsoft
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TetraYazilim 1 yıl
Kesin akraba, eş ve dostlardır. Onlarda kurmadan kurtulamayacaklarını bildikleri için kurmuşlar.
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KiriN 1 yıl
Fazla batarya tüketmeyen doğal olarak güzel optimize edilmiş entegre reklam engelleyicisi olan vs bir tarayıcı olsa da kullansak.
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drkengin 1 yıl KiriN
KiriN
Fazla batarya tüketmeyen doğal olarak güzel optimize edilmiş entegre reklam engelleyicisi olan vs bir tarayıcı olsa da kullansak.

Aloha var iOS için
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WaylandIZMIR 1 yıl
Çin'in %0.4 ü indirse zaten 1 milyon yapıyor
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Angel of the Lord 1 yıl
Chrome'dan başka tarayıcı güzel gelmiyor nedense gözüme. Chrome'u çekici yapan ne onu da çözemedim. Sanırım fazlasıyla sade olması. Ve diğer tarayıcı saçmalıkları olmaması. Mesela alt bar. Chrome'da sadece üst bar var ve kaydirinca yok oluyor. Bilgisayar ortamında diğer tarayıcılara şans vermedim açık olmak gerekirse ama mobilde Chrome rakipsiz gibi sanırım. Samsung browser da ayrıca gayet güzel. Brave de deneyebilir isteyen. Chrome tasarımlı dahili reklam engelleyici var üzerinde.
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sadrag 1 yıl
Samsung bazen gerçekten iyi işler koyuyor ortaya. Samsung Browser.. şiddetle tavsiye edilir. (Ad-Block, tam ekran video vs..)
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korayalttantire 1 yıl en beğenilen
Indirip silenlerin sayisi ise 954.580 olarak aciklandi.
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atilasat 1 yıl
indirme sayısı önemli değil kullanıcı sayısı önemli
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