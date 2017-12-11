Microsoft Edge'in Android sürümü 1 milyon kez indirildi

Chrome, mobil cihazlarda kullanılan en popüler tarayıcılardan biriyken Microsoft'un tarayıcısı da rakiplerine hızla yetişecek gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere yazılım devi kısa süre önce Edge tarayıcısını iOS ve Android platformlarına taşımıştı. Uygulamanın Android sürümü beta sürecini tamamlayıp herkes tarafından kullanılabilir hale geldikten sonra büyük bir başarıya imza attı.

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Google Play Store verilerine göre Edge'in Android sürümü geçtiğimiz hafta genel kullanıma sunulmasının ardından 1 milyon kez indirildi. Yani bu da birçok Android kullanıcısının Edge'in mobil cihazlarında nasıl performans göstereceğini merak ettiğini ortaya koyuyor.

İndirme sayısı güzel peki gerisi gelecek mi?

Öte yandan Windows'un dünyadaki en popüler masaüstü işletim sistemi olduğu göz önüne alındığında, Edge'in Windows 10'la senkronize olma özelliği de kuşkusuz çok faydalı oluyor. Microsoft geçmişte Internet Explorer tarayıcısı hakkında ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Edge ile yeni bir sayfa açmak isteyen şirket, tarayıcının mobil platforma başarılı bir şekilde giriş yapmasından hayli memnun.

Tabii ki bu rakamların sadece indirme sayısını yansıttığını unutmamak gerekir. Asıl önemli olan kullanıcıların Edge'i telefon ve tabletlerinde kullanmaya devam edip etmeyeceği. Bunu da zaman gösterecek...

https://www.windowscentral.com/microsoft-edge-crosses-1-million-downloads-android