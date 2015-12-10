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Microsoft Edge'in ilk eklentileri sızdı

Microsoft'un yeni nesil internet tarayıcısı Edge, bildiğiniz üzere halen resmi eklenti desteğini almış değil. 2016 yılında geleceği söylenen destek, yakın zaman kullanıma çıkabilir.
3 yıl
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23
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft Edge'in ilk eklentileri sızdı
Yazılım devi Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi ile kullanıma sunduğu yeni nesil internet tarayıcısı Microsoft Edge, uzun süredir eklenti desteğini kazanmayı bekliyor. Daha önce 2016 yılında geleceği söylenen destek, Microsoft'un bir hatasının ortaya çıkarttığı kadarıyla çok yakın zaman içerisinde karşımıza çıkabilir.
Buna neden olarak şirketin kısa süre önce resmi "Microsoft Edge Eklenti" internet sayfasını yanlışlıkla yayına alması ve ardından hemen kaldırması gösteriliyor. Sayfa kaldırılana kadar ekran görüntüsü almayı başaran kullanıcılar, Edge'e gelecek ilk eklentileri de ortaya çıkartmış durumda. Bu doğrultuda tarayıcının ilk olarak popüler sosyal ağlardan Pinterest için "Pin it button" ve Reddit ağı için "Reddit Enhancemet Suite" eklentilerini alacağı görülüyor.
Eklentilerin yüklenme sürecini dahi gösteren Microsoft, görünüşe bakılırsa en çok istenen destek için kullanıcılarını çok fazla bekletmek istemiyor. Ayrıca verilen bilgilere göre Edge eklentileri basit araçlar ile Chrome'dan port edilmiş çözümleri rahatlıkla kullanabiliyor. İsteyenler elbette Edge'e özel eklenti de yazabiliyor. 
Microsoft Edge'in ilk eklentileri sızdı


http://www.thewincentral.com/microsoft-edge-pinterest-reddit-extensions-leak-in-a-now-pulled-official-extensions-page/ Yorum Yaz
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AMERICAN 3 yıl en beğenilen
Edge den başkası yalan
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Rangle 3 yıl
Edge ye **** desteği gelsin benim için yeter direk chrome bırakıp edgeye geçerim.
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lj94 3 yıl
Eklenti desteği çıkınca chrome'dan kurtulacağım.
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kadirirdem 3 yıl
gelsin chrome u bırakalım....
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infom@n 3 yıl
Dünya kadar eksiği var. Sıkkkullanılanları düzenlemek, dışa aktarmak yok yada sıkıntılı. Web siiteleri bazen yükleyemiyor. Sık sık göçüyor.
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tadalar 3 yıl
video indirme-tema-adblock birde bazen sıkıntılar oluyor bu sorunlarda çözülürse güzel olur, şuan zaten edge kullandığım için yeterli geliyor ama bunlar gelirse çok iyi olur
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Patren 3 yıl
direk adblock getirsinler
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Hasan07-36 3 yıl
Şimdi kesin tepki yerim ama bu Edge'yi bir tek ben mi beğenmedim acaba? Windows 10'u yükledikten sonra Internet Explorer'i eski yerine geri getirdim. Bir de Chrome kullanıyorum. Bazen bir linke tıklayınca Edge açılıyor, sinir oluyorum. Bana şöyle geliyor:
Internet Explorer; yeterli hızda, hafif karmaşık ancak detaylı ayara sahip bir tarayıcı.
Google Chrome; Explorer'e göre bir tık hızlı, sade ancak arka planda detaylı ayarlar içeren bir tarayıcı.
Edge; sade, Chrome'a yakın hızda, bazı olması gereken ayarları dahi içermeyen, koca koca simgeleri olan dokunmatik için yapılmış bir tarayıcı.
Bir de herkes Internet Explorer ile yavaş diye dalga geçiyordu ancak ben özellikle 10 ve 11 sürümlerinde pek öyle bir şey de görmedim. Chrome'a göre çok çok az bir yavaşlık vardı. Genellikle girdiğim site hangi tarayıcıda daha iyi çalışıyorsa ona göre Explorer/Chrome tercihi yapıyorum.
Bana Explorer ile oalga geçilmesi eski bilgisayarlardan hatta Windows XP zamanından kalan bir şey gibi geliyor. Buna rağmen Ahtlon 64 3000+ işlemcili eski PC'mde Chrome ile Youtube'dan işlemci kullanımının %100'e vurması ve kasma nedeniyle video izleyemezken Explorer ile izlerdim. Bilemiyorum...
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lapatid 3 yıl
tarayicidan beklentilerim,
firefox daki kopru baglantisi olmayan link metnini secince sag tikda yeni sekmede ac secenegi
firefoxdaki sayfa icerigini tamamen ayri ayri indirenilmek
chromedaki butun eklenti ve ek framework destegi
operadaki proxy li veri tasarrufu
operadaki sayfa kaydetme
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c36ab7c4 3 yıl
Sağlam bir a-d-b-l-o-c-k eklentisi olsun gerisi hikaye. Ha yoksa Edge ile hiç işim olmayacak demektir.
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Kulak Misafiri 3 yıl
Yayınlayıp hemen silmişlerken nasıl ekran görüntüsü alıyor bu adamlar, başında mı bekliyorlar nedir anlamadım
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DarkHellKnightX 3 yıl
Benim Edge'de en çok okuma modu hoşuma gidiyor. Sayfadaki gereksiz her şeyi temizliyor. Şu an video indireceğim zaman Firefox, geri kalan işler için Edge kullanıyorum. FlahGot eklentisi gelirse Firefox'a da ihtiyacım kalmayacak.
Şu sıralar geliştiriciler özellikleri ekleme konusunda biraz acele ediyor sanırım. Ara sıra sinir bozucu hatalarla karşılaşabiliyorsunuz.
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Ciddiyetsiz 3 yıl
**** varsa ben de varım.
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