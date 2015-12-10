Microsoft Edge'in ilk eklentileri sızdı

Yazılım devi Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi ile kullanıma sunduğu yeni nesil internet tarayıcısı Microsoft Edge, uzun süredir eklenti desteğini kazanmayı bekliyor. Daha önce 2016 yılında geleceği söylenen destek, Microsoft'un bir hatasının ortaya çıkarttığı kadarıyla çok yakın zaman içerisinde karşımıza çıkabilir.

Buna neden olarak şirketin kısa süre önce resmi "Microsoft Edge Eklenti" internet sayfasını yanlışlıkla yayına alması ve ardından hemen kaldırması gösteriliyor. Sayfa kaldırılana kadar ekran görüntüsü almayı başaran kullanıcılar, Edge'e gelecek ilk eklentileri de ortaya çıkartmış durumda. Bu doğrultuda tarayıcının ilk olarak popüler sosyal ağlardan Pinterest için "Pin it button" ve Reddit ağı için "Reddit Enhancemet Suite" eklentilerini alacağı görülüyor.

Eklentilerin yüklenme sürecini dahi gösteren Microsoft, görünüşe bakılırsa en çok istenen destek için kullanıcılarını çok fazla bekletmek istemiyor. Ayrıca verilen bilgilere göre Edge eklentileri basit araçlar ile Chrome'dan port edilmiş çözümleri rahatlıkla kullanabiliyor. İsteyenler elbette Edge'e özel eklenti de yazabiliyor.

http://www.thewincentral.com/microsoft-edge-pinterest-reddit-extensions-leak-in-a-now-pulled-official-extensions-page/