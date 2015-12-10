Microsoft Edge'in ilk eklentileri sızdı

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Yazılım devi Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi ile kullanıma sunduğu yeni nesil internet tarayıcısı Microsoft Edge, uzun süredir eklenti desteğini kazanmayı bekliyor. Daha önce 2016 yılında geleceği söylenen destek, Microsoft'un bir hatasının ortaya çıkarttığı kadarıyla çok yakın zaman içerisinde karşımıza çıkabilir.
Buna neden olarak şirketin kısa süre önce resmi "Microsoft Edge Eklenti" internet sayfasını yanlışlıkla yayına alması ve ardından hemen kaldırması gösteriliyor. Sayfa kaldırılana kadar ekran görüntüsü almayı başaran kullanıcılar, Edge'e gelecek ilk eklentileri de ortaya çıkartmış durumda. Bu doğrultuda tarayıcının ilk olarak popüler sosyal ağlardan Pinterest için "Pin it button" ve Reddit ağı için "Reddit Enhancemet Suite" eklentilerini alacağı görülüyor.
Eklentilerin yüklenme sürecini dahi gösteren Microsoft, görünüşe bakılırsa en çok istenen destek için kullanıcılarını çok fazla bekletmek istemiyor. Ayrıca verilen bilgilere göre Edge eklentileri basit araçlar ile Chrome'dan port edilmiş çözümleri rahatlıkla kullanabiliyor. İsteyenler elbette Edge'e özel eklenti de yazabiliyor.
http://www.thewincentral.com/microsoft-edge-pinterest-reddit-extensions-leak-in-a-now-pulled-official-extensions-page/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Internet Explorer; yeterli hızda, hafif karmaşık ancak detaylı ayara sahip bir tarayıcı.
Google Chrome; Explorer'e göre bir tık hızlı, sade ancak arka planda detaylı ayarlar içeren bir tarayıcı.
Edge; sade, Chrome'a yakın hızda, bazı olması gereken ayarları dahi içermeyen, koca koca simgeleri olan dokunmatik için yapılmış bir tarayıcı.
Bir de herkes Internet Explorer ile yavaş diye dalga geçiyordu ancak ben özellikle 10 ve 11 sürümlerinde pek öyle bir şey de görmedim. Chrome'a göre çok çok az bir yavaşlık vardı. Genellikle girdiğim site hangi tarayıcıda daha iyi çalışıyorsa ona göre Explorer/Chrome tercihi yapıyorum.
Bana Explorer ile oalga geçilmesi eski bilgisayarlardan hatta Windows XP zamanından kalan bir şey gibi geliyor. Buna rağmen Ahtlon 64 3000+ işlemcili eski PC'mde Chrome ile Youtube'dan işlemci kullanımının %100'e vurması ve kasma nedeniyle video izleyemezken Explorer ile izlerdim. Bilemiyorum...
firefox daki kopru baglantisi olmayan link metnini secince sag tikda yeni sekmede ac secenegi
firefoxdaki sayfa icerigini tamamen ayri ayri indirenilmek
chromedaki butun eklenti ve ek framework destegi
operadaki proxy li veri tasarrufu
operadaki sayfa kaydetme
Şu sıralar geliştiriciler özellikleri ekleme konusunda biraz acele ediyor sanırım. Ara sıra sinir bozucu hatalarla karşılaşabiliyorsunuz.
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